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উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ বাঁকুড়ার 5 যুবক, পরিবারের পাশে থাকার বার্তা সরকারের

Bankura Youths Missing in Uttarakhand: নভেম্বর মাসের শুরুতেই তাদের বাঁকুড়ায় ফিরে আসার কথা ছিল । কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই ফোন বন্ধ ৷

Bankura Youths Missing in Uttarakhand
উত্তরাখণ্ডে নিখোঁজ বাঁকুড়ার পাঁচ যুবক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 1:08 PM IST

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বাঁকুড়া, 3 নভেম্বর: উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে পাহাড়ের তুষারঝড়ে নিখোঁজ একই অভিযাত্রী দলের 8 সদস্য । এর মধ্যে 5 জন বাঁকুড়ার ৷ নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন তাপস বাউরি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ ও মনোজ খাওয়াস । এর মধ্যে প্রথম চার জনের বাড়ি বাঁকুড়ার শালবনি গ্রামে । মনোজ বাঁকুড়ার কেশরা গ্রামের বাসিন্দা ।

অপর 3 নিখোঁজ যাত্রীর মধ্যে 2 জন উত্তরপ্রদেশের লখনউ ও 1 জনের বাড়ি উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে । সময় যত গড়াচ্ছে ততই পরিবারগুলিতে বাড়ছে উদ্বেগ । বাঁকুড়ার এই পাঁচজন অক্টোবর মাসের 24 তারিখে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । নভেম্বর মাসের শুরুতেই তাদের বাঁকুড়ায় ফিরে আসার কথা ছিল ।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সোমবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "বাঁকুড়ার পাঁচ তরুণ ট্রেকার—রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ, রতন ঘোষ, তাপস বাউরি এবং মনোজ খাওয়াস উত্তরাখণ্ডের কেদারতাল ট্রেকিংয়ের সময় প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী তুষারপাতের কারণে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন । এই ঘটনায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ।

Bankura Youths Missing in Uttarakhand
ছেলেদের বাড়ি ফেরার আশায় উদ্বিগ্ন নিখোঁজের পরিবার (ইটিভি ভারত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরাখণ্ড সরকার এবং তাদের স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (SDRF)-এর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে । নয়াদিল্লিতে আমাদের রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয় এবং রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে, আমাদের ছেলেদের খুঁজে বের করতে ও উদ্ধার করার জন্য বর্তমানে যে ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে, তার নিয়মিত আপডেট আমরা নিচ্ছি ।

সারাক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় বজায় রাখার লক্ষ্যে, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (আইন-শৃঙ্খলা) এবং বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা উত্তরাখণ্ডের SDRF, স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে পারেন ।

আমাদের প্রশাসন বাঁকুড়ায় নিখোঁজ তরুণদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, যাতে এই কঠিন সময়ে তাদের সব ধরনের লজিস্টিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান করা যায় । আমরা এই পরিবারগুলোর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের ছেলেদের দ্রুত ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখা হচ্ছে না । আমরা তাদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি ।"

জানা গিয়েছে, শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে 4 জন-সহ মোট 12 জন অভিযাত্রীর একটি দলের উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতাল পর্যন্ত ট্রেকিং করার কথা ছিল । নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গোত্রীর বেস ক্যাম্প থেকে দলটি রওনাও দেয় । যাওয়ার পথে 4 হাজার মিটার উচ্চতায় আচমকাই তুষারঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই অভিযাত্রী দলের অধিকাংশ সদস্য ।

পরে দলে থাকা শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে মোট 4 জন শেষ পর্যন্ত 30 অক্টোবর কোনওক্রমে গন্তব্যে পৌঁছে ওই দলে থাকা অপর 8 জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানান । এরপরই উদ্ধারকাজে নামে উত্তরাখণ্ড সরকার । উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যাভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হেলিকপ্টারের সাহায্যে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের SDRF টিম গত 2 দিন ধরে হিমালয়ের নির্দিষ্ট ওই স্থানে তল্লাশি চালালেও এখনও নিখোঁজ 8 জনের খোঁজ মেলেনি ।

উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, উচ্চ হিমালয়ের দুর্ঘটনাস্থলে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মাঝেমধ্যেই তল্লাশি অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । প্রশাসনের তরফে পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।

বাঁকুড়া জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পরই তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব রকমভাবে সহায়তা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পাহাড়ে পৌঁছনোর পর প্রথম দিকে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও গত দু-তিন দিন ধরে তাঁদের সঙ্গে আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । তাদের মোবাইল ফোনও বন্ধ । ট্রেকিং রুটের বিরূপ আবহাওয়া,নাকি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা, কী কারণে এই নিখোঁজ, তা ভেবেই দিশেহারা পরিবারগুলো । দুশ্চিন্তার আবহে দিন কাটছে পরিজনদের ।

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উত্তরাখণ্ডে নিখোঁজ বাঁকুড়ার 5 যুবক
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বাঁকুড়ার 5 যুবক নিখোঁজে শুভেন্দু

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