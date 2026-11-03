উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ বাঁকুড়ার 5 যুবক, পরিবারের পাশে থাকার বার্তা সরকারের

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ বাঁকুড়ার 5 যুবক, পরিবারের পাশে থাকার বার্তা সরকারের
Bankura Youths Missing in Uttarakhand: নভেম্বর মাসের শুরুতেই তাদের বাঁকুড়ায় ফিরে আসার কথা ছিল । কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই ফোন বন্ধ ৷
Published : November 3, 2026 at 1:08 PM IST
বাঁকুড়া, 3 নভেম্বর: উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে পাহাড়ের তুষারঝড়ে নিখোঁজ একই অভিযাত্রী দলের 8 সদস্য । এর মধ্যে 5 জন বাঁকুড়ার ৷ নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন তাপস বাউরি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ ও মনোজ খাওয়াস । এর মধ্যে প্রথম চার জনের বাড়ি বাঁকুড়ার শালবনি গ্রামে । মনোজ বাঁকুড়ার কেশরা গ্রামের বাসিন্দা ।
অপর 3 নিখোঁজ যাত্রীর মধ্যে 2 জন উত্তরপ্রদেশের লখনউ ও 1 জনের বাড়ি উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে । সময় যত গড়াচ্ছে ততই পরিবারগুলিতে বাড়ছে উদ্বেগ । বাঁকুড়ার এই পাঁচজন অক্টোবর মাসের 24 তারিখে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । নভেম্বর মাসের শুরুতেই তাদের বাঁকুড়ায় ফিরে আসার কথা ছিল ।
ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সোমবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "বাঁকুড়ার পাঁচ তরুণ ট্রেকার—রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ, রতন ঘোষ, তাপস বাউরি এবং মনোজ খাওয়াস উত্তরাখণ্ডের কেদারতাল ট্রেকিংয়ের সময় প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী তুষারপাতের কারণে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন । এই ঘটনায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরাখণ্ড সরকার এবং তাদের স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (SDRF)-এর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে । নয়াদিল্লিতে আমাদের রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয় এবং রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে, আমাদের ছেলেদের খুঁজে বের করতে ও উদ্ধার করার জন্য বর্তমানে যে ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে, তার নিয়মিত আপডেট আমরা নিচ্ছি ।
সারাক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় বজায় রাখার লক্ষ্যে, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (আইন-শৃঙ্খলা) এবং বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা উত্তরাখণ্ডের SDRF, স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে পারেন ।
আমাদের প্রশাসন বাঁকুড়ায় নিখোঁজ তরুণদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, যাতে এই কঠিন সময়ে তাদের সব ধরনের লজিস্টিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান করা যায় । আমরা এই পরিবারগুলোর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের ছেলেদের দ্রুত ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখা হচ্ছে না । আমরা তাদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি ।"
Deeply concerned about the five young trekkers from Bankura: Rintu Mondal, Uday Ghosh, Ratan Ghosh, Tapas Bauri and Manoj Khawas, who have gone missing during the Kedartal trek in Uttarakhand following severe weather and heavy snowfall. The Government of West Bengal is in constant touch with the Uttarakhand Government and their State Disaster Response Force (SDRF). Through our Resident Commissioner’s Office in New Delhi and State Disaster Management channels, we are actively seeking regular updates on the extensive search and rescue operations currently underway to locate and rescue our boys. To ensure uninterrupted round-the-clock coordination, the Additional Director General of Police (Law & Order) and the Superintendent of Police, Bankura District, have been assigned the responsibility to closely liaise with the Uttarakhand SDRF, local district authorities and administrative heads on the ground. Our administration has reached out to the distressed families in Bankura to extend all possible logistical and emotional support during this trying time. We stand firmly with the families, and no effort is being spared to ensure the safe and swift return of our Youths. We pray for their safety and well-being.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) November 2, 2026
জানা গিয়েছে, শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে 4 জন-সহ মোট 12 জন অভিযাত্রীর একটি দলের উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতাল পর্যন্ত ট্রেকিং করার কথা ছিল । নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গোত্রীর বেস ক্যাম্প থেকে দলটি রওনাও দেয় । যাওয়ার পথে 4 হাজার মিটার উচ্চতায় আচমকাই তুষারঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই অভিযাত্রী দলের অধিকাংশ সদস্য ।
পরে দলে থাকা শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে মোট 4 জন শেষ পর্যন্ত 30 অক্টোবর কোনওক্রমে গন্তব্যে পৌঁছে ওই দলে থাকা অপর 8 জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানান । এরপরই উদ্ধারকাজে নামে উত্তরাখণ্ড সরকার । উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যাভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হেলিকপ্টারের সাহায্যে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের SDRF টিম গত 2 দিন ধরে হিমালয়ের নির্দিষ্ট ওই স্থানে তল্লাশি চালালেও এখনও নিখোঁজ 8 জনের খোঁজ মেলেনি ।
উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, উচ্চ হিমালয়ের দুর্ঘটনাস্থলে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মাঝেমধ্যেই তল্লাশি অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । প্রশাসনের তরফে পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
বাঁকুড়া জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পরই তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব রকমভাবে সহায়তা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ।
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পাহাড়ে পৌঁছনোর পর প্রথম দিকে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও গত দু-তিন দিন ধরে তাঁদের সঙ্গে আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । তাদের মোবাইল ফোনও বন্ধ । ট্রেকিং রুটের বিরূপ আবহাওয়া,নাকি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা, কী কারণে এই নিখোঁজ, তা ভেবেই দিশেহারা পরিবারগুলো । দুশ্চিন্তার আবহে দিন কাটছে পরিজনদের ।