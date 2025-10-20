5 বছরের শিশুর রহস্যমৃত্যু, আটক দাদু-দিদা-পরিচারিকা
পাঁচ বছরের মেয়েটিকে দাদু দিদার বাড়িতে রেখে অফিসে গিয়েছিলেন মা বাবা ৷ রবিবার সন্ধ্যায় সেই বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় শিশুর রক্তাক্ত দেহ ৷
সোনারপুর, 20 অক্টোবর: দীপাবলির উৎসবের মধ্যে সোনারপুর থেকে 5 বছরের শিশুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ৷ আটক দাদু-দিদা ও বাড়ির পরিচারিকা ৷ শিশুর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য় এলাকায় ৷
ঘটনাটি ঘটেছে সোনাপুর থানার কোদালিয়ার কদমতলা এলাকায় ৷ রবিবার তাকে সেখানে রেখে অফিস বেরিয়ে যান মা বাবা ৷ এদিন সন্ধ্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয় ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আচমকা বাড়ি থেকে চিৎকার শুনে তাঁরা দৌড়ে যান । ঘরে ঢুকতেই দেখেন রক্তে ভেজা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে শিশুটি । দ্রুত তাকে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
শিশুটির মা কলকাতার এক নামী বৈদ্যুতিক বিপণিতে কর্মরত এবং বাবা একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী । প্রতিদিনের মতো রবিবারও তাঁরা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন । বাড়িতে ছিলেন দাদু, দিদা এবং শিশুটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক মহিলা । কিন্তু তাঁদের সামনেই এমন ঘটনা ঘটল কীভাবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য । মৃতদেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়ায় খুনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ । দাদু-দিদা ও পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ।
ঘটনা প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত এসপি রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, রবিবার সন্ধ্যায় সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়া এলাকা থেকে পাঁচ বছরের শিশুটির দেহ উদ্ধার হয় । পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ সোমবার শিশুটির ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ তারপরই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ৷ শিশুটির দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানার পুলিশ দাদু এবং দিদা ও পরিচারিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । বাড়িটি সিল করে তদন্ত করছে পুলিশ ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডা:পল্লব কুমার দাস বলেন, "গতকাল সন্ধ্যায় সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়া এলাকায় পাঁচ বছরের শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । ওই শিশু দাদু এবং দিদার কাছে থাকত । তার মা-বাবা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন । শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "সোনারপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে । ইতিমধ্যেই শিশুর দাদু, দিদা এবং এক পরিচারিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁরা ৷ পুলিশ প্রশাসনের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৷ এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে পুলিশ প্রশাসন ।"