স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে পাঁচ বছরে পা ! কলকাতায় চার দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন
Healthcare quality: সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা পর্যটন, চিকিৎসা সংক্রান্ত আইনি বিষয়, উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি এবং নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি।
Published : November 29, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ বছরে পা দিল 'হোপ অ্যাকাডেমিক ইনিশিয়েটিভস' ।
সেই উপলক্ষে 26 থেকে 29 নভেম্বর কলকাতার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে আয়োজিত হল চার দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'হোপকন ইন্টারন্যাশনাল 2026' । চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে শুরু করে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ, বিভিন্ন বিষয় উঠে এল এই সম্মেলনে । দেশ-বিদেশের চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এতে অংশ নেন ।
কলকাতা নার্চার ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত 'হোপ অ্যাকাডেমিক ইনিশিয়েটিভস'-এর প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য উদ্যোগপতি ডা. পায়োধি ধর । চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য । চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে একই মঞ্চে এনে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে চায় সংস্থাটি । বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সুলভ, উন্নত এবং বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পরিষেবা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর ।
আয়োজকদের দাবি, এবারের সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন এক হাজারের বেশি শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ । আয়োজন করা হয়েছে পাঁচশোর বেশি বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের । চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রায় 40টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে অংশ নেন । বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা নিজেদের গবেষণালব্ধ তথ্য, অভিজ্ঞতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরেন ।
বার্ষিক সম্মেলন আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না 'হোপ' । সারা বছর ধরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার। সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি, প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় সুলভ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, চিকিৎসা শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি, রোগ প্রতিরোধ, সুস্থ জীবনযাপন এবং স্থানীয় ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে ।
আদিবাসী, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি পরিবেশগত কারণে তৈরি হওয়া স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলাতেও বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সংস্থাটি । চিকিৎসা গবেষণা, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার প্রসারেও কাজ চলছে । চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার পরিসর বাড়ানোও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ।
এবারের সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা পর্যটন, চিকিৎসা সংক্রান্ত আইনি বিষয়, উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি এবং নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি । স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকার, বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।
'হোপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডা. পায়োধি ধরের কথায়, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শুধুমাত্র হাসপাতাল, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না । গবেষক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারক এবং সাধারণ মানুষ- সকলের মধ্যে কার্যকর সংযোগ তৈরি করা প্রয়োজন । জ্ঞানকে দক্ষতায়, শিক্ষাকে সুযোগে এবং নতুন উদ্ভাবনকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য ।
তাঁর বক্তব্য, 'হোপকন' বার্ষিক সম্মেলন হলেও মানবকল্যাণ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে 'হোপ'-এর কর্মকাণ্ড সারা বছর ধরেই চলবে ।