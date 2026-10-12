আগের জমানায় বুজেছে 5 হাজার পুকুর ! কুঁদঘাটে জোড়া জলাশয়ের উদ্বোধনে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

আগের জমানায় বুজেছে 5 হাজার পুকুর ! কুঁদঘাটে জোড়া জলাশয়ের উদ্বোধনে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
CM Suvendu inaugurates water bodies: পূর্বতন সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি দেবীপক্ষের শুরুতে নতুন দুই জলাশয়ের নামকরণ করলেন 'শিব' এবং 'শক্তি'।
Published : October 12, 2026 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: শহরের পরিবেশ ধ্বংস করেছে আগের সরকার । দিনের পর দিন ধরে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তত পাঁচ হাজার পুকুর। কুঁদঘাটের ব্রিক ফিল্ড রোডে জোড়া জলাশয়ের উদ্বোধনে এসে এভাবেই পূর্বতন সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে দেবীপক্ষের শুরুতে নতুন দুই জলাশয়ের নামকরণ করলেন 'শিব' এবং 'শক্তি'।
এদিন 11 নম্বর বোরোর 114 নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা এলাকায় নতুন করে সাজানো দুটি জলাশয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্প দুটির নাম ইটখোলা-1 এবং ইটখোলা-2। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে জলাশয় দুটি উদ্ধার করা হয়েছে । দু'টি প্রকল্পে খরচ হয়েছে যথাক্রমে প্রায় 5 কোটি 79 লক্ষ এবং 3 কোটি 58 লক্ষ টাকা ।
এদিন অনুষ্ঠানে আসতে কিছুটা দেরি হয় মুখ্যমন্ত্রীর । কারণ হিসেবে তিনি জানান, নিউটাউনে একটি পাঁচতারা হোটেলের উদ্বোধন ছিল । আগের সরকার সেটি আড়াই বছর ধরে আটকে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ওই হোটেলে প্রায় হাজারখানেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এরপরই কুঁদঘাটের মঞ্চ থেকে পূর্বতন পুরবোর্ড ও সরকারের দিকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জোকা হরিদেবপুর থেকে আমাদের বারাসত, মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত কেএমডিএ-এর এলাকাতে বিগত সরকার এবং যে স্কোয়ার ফুট কাউন্সিলররা ছিলেন, তাঁরা 5000 পুকুর বুজিয়েছেন এবং কলকাতার পরিবেশকে ধ্বংস করতে যা যা করার সব কাজ ওরা করেছে।"
দীর্ঘদিন ধরে দুর্গন্ধময় হয়ে থাকা এই জলাশয় দুটির দ্রুত সংস্কারের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং আধিকারিকদের প্রশংসা করেন তিনি । সমাজমাধ্যমে বিরোধীদের কটাক্ষ প্রসঙ্গে মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, "ওরা পাবলিকের কাছে রিজেক্টেড হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে রিজেক্টেড হবে । আপনি একদম চরৈবেতি মন্ত্রে এগিয়ে যান, আপনার সঙ্গে পুরো সরকার আছে ।"
পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে সাজিয়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ এবং মৎস্যচাষের পাশাপাশি প্রাতর্ভ্রমণকারীদের হাঁটার জন্য পেভার ব্লক বসানো হয়েছে । কাজ এখনও কিছুটা বাকি । সেই কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশও দেন তিনি । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রায়, বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, শর্বরী মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার পুরপ্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে প্রায় ছ'হাজার কোটি টাকার নতুন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হবে খুব শীঘ্রই । পাশাপাশি এদিনই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য পুলিশের এগারো হাজার নবনিযুক্ত কর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি ।
নবরাত্রি এবং দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দুটি জলাশয়ের নতুন নাম দেন । সম্প্রতি জলদাপাড়ায় গণ্ডারের জোড়া শাবকের নামকরণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "আমি একটা জলাশয়ের নাম দিলাম শিবের নামে, শিব জলাশয় । আরেকটা জলাশয়ের নাম দিলাম শক্তির নামে । শিব একটি, শক্তি একটি, এই দুটো জলাশয়ের নামকরণ করলাম ।"
বক্তব্যের শেষে নাম না করে আগের সরকারের পুজো উদ্বোধনের ধরনকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি । সাধারণ মানুষকে পঞ্জিকা মেনে পুজো করার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেবেন না কবে বোধন, কলাবউ কখন স্নান, কখন সপ্তমী পুজো, অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি, নবমীর আরতি আর সিঁদুর খেলা, দধিকর্মা এবং নিরঞ্জন। পঞ্জিকা যা বলেছে তাই করবেন কিন্তু ।"