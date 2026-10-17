বোনাস বঞ্চনা: পাঁচ চা বাগান ম্যানেজার গ্রেফতার, শ্রমিক বিক্ষোভের মধ্যেই কড়া বার্তা রাজ্যের
Worker protests in the Dooars: শ্রমিকদের অভিযোগ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা । শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : October 17, 2026 at 1:43 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 17 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে 20 শতাংশ বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে ডুয়ার্সের পাঁচটি চা বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করল পুলিশ । উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের বোনাস মেটানোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও একাধিক বাগানে টাকা না মেলায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে । সেই ক্ষোভ থেকেই থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা । আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া ও গেরগেন্ডা চা বাগানের শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । শ্রমিকদের অভিযোগ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা । তারপরেই পাঁচটি চা বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ হারে পুজোর বোনাস দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল । 5 অক্টোবরের মধ্যে বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । অধিকাংশ চা বাগানে সেই নির্দেশ কার্যকর হলেও ডুয়ার্সের একাধিক বাগানে বোনাস বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ । কোথাও চলতি বছরের বোনাস মেলেনি, কোথাও আবার গত বছরের একাংশ এখনও বকেয়া । ফলে উৎসবের আগে সংসার চালানোর টাকা হাতে না পেয়ে আন্দোলনের পথে নেমেছেন শ্রমিকেরা ।
জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার কিলকোট ও বাগরাকোট চা বাগানেও কয়েক দিন ধরে বোনাস ঘিরে অসন্তোষ চলছে । অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার জেলার হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া, গেরগেন্ডা ও তুরতুরী চা বাগানের শ্রমিকেরা বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্য বোনাস মেটানো হচ্ছে না । কবে টাকা দেওয়া হবে, সে সম্পর্কেও বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি ।
শুক্রবার বোনাসের দাবিতে হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া ও গেরগেন্ডা চা বাগানের শ্রমিকেরা প্রথমে মাদারিহাট থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান । পরে তাঁরা এশিয়ান হাইওয়ে 48 অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন । এর জেরে ওই পথে যান চলাচল ব্যাহত হয় । উৎসবের মরসুমে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অবরোধের ফলে নিত্যযাত্রীদেরও ভোগান্তিতে পড়তে হয় ।
সেই সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা । শ্রমিকেরা তাঁর কাছে বোনাস না পাওয়ার অভিযোগ জানালে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বাগান ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন । এরপরেই পুলিশ অভিযানে নামে । আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার অমিত সাউ জানিয়েছেন, বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে মোট পাঁচটি চা বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বীরপাড়ার দু'টি এবং মাদারিহাটের তিনটি চা বাগানের ম্যানেজার ধরা পড়েছেন। তাঁদের আদালতে তোলা হবে ।
গ্রেফতার হওয়া ম্যানেজারদের মধ্যে রয়েছেন হান্টাপাড়া চা বাগানের মানস সরকার, ধুমচিপাড়া চা বাগানের সুখেন কুমার দাস এবং গেরগেন্ডা চা বাগানের নবীন গুরুং । বোনাস না মেটানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
বিশাল লামার অভিযোগ, চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে তাঁদের প্রাপ্য বোনাস থেকে বঞ্চিত করছে । বাগানগুলির আর্থিক বা অন্য কোনও সমস্যা থাকলে তা সরকারকে জানিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার সুযোগ ছিল বলেও দাবি তাঁর । লামার কথায়, শ্রমিক ভবনে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং বাগান কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছিল । কিন্তু তাঁরা সেই আলোচনায় অংশ নেননি বলে অভিযোগ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ।
লামা বলেন, শ্রমিকদের বোনাস না দিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারকেও সমস্যার কথা জানায়নি । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি । শুধু ম্যানেজারদের গ্রেফতার নয়, সংশ্লিষ্ট বাগানের মালিকদেরও খোঁজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও জানিয়েছেন, শুরু থেকেই সরকার নির্ধারিত নিয়মে বোনাস দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । বাগান কর্তৃপক্ষের কোনও সমস্যা থাকলে তা সরকারকে জানিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছিল বলে দাবি তাঁর । কিন্তু সেই পথে না হেঁটে বোনাস বকেয়া রাখার অভিযোগ উঠেছে । তাঁর কথায়, সরকার ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে ।
শ্রমিকদের ক্ষোভের কেন্দ্রে রয়েছে শুধু চলতি বছরের বোনাস নয়, বকেয়াও । হান্টাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক দেবকি ইন্দোয়ার অভিযোগ, গত বছরের পুজোর বোনাসের 10 শতাংশ এখনও তাঁরা পাননি । এ বছর বোনাস কবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ তাঁদের কিছু জানায়নি । ফলে এক বছরের বকেয়া মেটার আগেই নতুন বছরের বোনাস অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের ।
চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা এবং উৎসবের আগে তাঁদের প্রাপ্য মেটানো নিয়ে প্রশাসনের কড়া অবস্থানের মধ্যেই এই গ্রেফতারির ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ । তবে, বোনাস বকেয়া থাকার অভিযোগে ম্যানেজারদের গ্রেফতার করা হলেও সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির মালিকপক্ষের বক্তব্য এখনও স্পষ্ট নয় । বকেয়া টাকা কবে শ্রমিকদের হাতে পৌঁছবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন । প্রশাসনের পদক্ষেপে পরিস্থিতি কতটা স্বাভাবিক হয়, তার দিকেই তাকিয়ে ডুয়ার্সের চা শ্রমিকেরা ।