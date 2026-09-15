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হিঙ্গলগঞ্জে স্কুলের দেওয়ালে হাত দিতেই বিপত্তি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট 5 পড়ুয়া

Students Fell Ill Due to Electric Shock: উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ঘটনা ৷ তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাদের অবস্থা স্থিতিশীল, জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷

Students Fell Ill Due to Electric Shock
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 7:20 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 15 সেপ্টেম্বর: স্কুল শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এক মারাত্মক বিপত্তির সাক্ষী থাকল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ হাইস্কুল । স্কুলের একটি দেওয়াল আগে থেকেই শর্ট সার্কিট হয়ে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎবাহী হয়ে ছিল । অসাবধানতাবশত সেখানে হাত ছোঁয়াতেই বিদ্যুতের প্রবল ঝটকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচজন পড়ুয়া । গুরুতর অবস্থায় তিনজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পড়ুয়াদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল । ক্লাস শুরুর ঠিক মুখে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভবনের দেওয়ালের কাছে যায় । সেখানে হাত দিতেই আচমকা বিদ্য়ুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে তারা । এই ঘটনায় এক প্রত্যক্ষদর্শী অভিভাবক শ্রীমতী মণ্ডল বলেন, ‘‘দেওয়ালে শর্ট সার্কিট হওয়ার কারণেই ছেলেমেয়েগুলোর এমন অসুবিধা হয়েছে । ঘটনার পর নদীর সাইড দিয়ে দৌড়ে এসে দেখলাম এই পরিস্থিতি । পাঁচজনই অসুস্থ হয়েছিল ।’’

হিঙ্গলগঞ্জে স্কুলের দেওয়ালে হাত দিতেই বিপত্তি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট 5 পড়ুয়া (ইটিভি ভারত)

চিৎকার শুনে স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহত পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন । বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি তড়িঘড়ি তিনজনকে যোগেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতালের এক কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, ‘‘বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অবস্থায় তিনজন পড়ুয়াকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল । তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । আপাতত তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ।’’

ELECTRIC SHOCK IN SCHOOL
অসুস্থ পড়ুয়ার চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে (ইটিভি ভারত)

এদিকে এই ঘটনার জেরে স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে স্থানীয় মহলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । এলাকার বাসিন্দা পিন্টু অধিকারী স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলের বর্তমান পরিকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা খুবই খারাপ । কোনও সীমানা প্রাচীর নেই, বিল্ডিংগুলোর ভগ্নদশা, জলের সুব্যবস্থা নেই । ইলেকট্রিক তারের এই চরম অব্যবস্থার কারণেই বাচ্চারা আজ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল ৷ আপাতত বাচ্চারা সুস্থ থাকলেও এলাকার এত বড় একটি স্কুলের এই দুর্দশা আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার । আমরা অবিলম্বে স্কুলের সমস্ত পরিকাঠামো মেরামতির দাবি জানাচ্ছি ।’’

Electric Shock in School
হাসপাতালে অসুস্থ ছাত্রী (ইটিভি ভারত)

ঘটনার খবর পেয়ে স্কুল চত্বরে আসে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ । বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের কর্মীদের ডেকে দ্রুত দেওয়ালটিকে শর্ট সার্কিট মুক্ত করা হয় । পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ দফতরের হস্তক্ষেপে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও স্থিতিশীল রয়েছে । তবে এই গোটা ঘটনা ও গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

ঘটনায় হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে স্কুলের বৈদ্যুতিক ত্রুটি দ্রুত মেরামতের জন্য প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করা হবে ।’’

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TAGGED:

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
হিঙ্গলগঞ্জ
SHORT CIRCUIT
ELECTRIC SHOCK
ELECTRIC SHOCK IN SCHOOL

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