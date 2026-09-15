হিঙ্গলগঞ্জে স্কুলের দেওয়ালে হাত দিতেই বিপত্তি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট 5 পড়ুয়া

হিঙ্গলগঞ্জে স্কুলের দেওয়ালে হাত দিতেই বিপত্তি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট 5 পড়ুয়া
Students Fell Ill Due to Electric Shock: উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ঘটনা ৷ তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাদের অবস্থা স্থিতিশীল, জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷
Published : September 15, 2026 at 7:20 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 15 সেপ্টেম্বর: স্কুল শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এক মারাত্মক বিপত্তির সাক্ষী থাকল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ হাইস্কুল । স্কুলের একটি দেওয়াল আগে থেকেই শর্ট সার্কিট হয়ে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎবাহী হয়ে ছিল । অসাবধানতাবশত সেখানে হাত ছোঁয়াতেই বিদ্যুতের প্রবল ঝটকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচজন পড়ুয়া । গুরুতর অবস্থায় তিনজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পড়ুয়াদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল । ক্লাস শুরুর ঠিক মুখে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভবনের দেওয়ালের কাছে যায় । সেখানে হাত দিতেই আচমকা বিদ্য়ুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে তারা । এই ঘটনায় এক প্রত্যক্ষদর্শী অভিভাবক শ্রীমতী মণ্ডল বলেন, ‘‘দেওয়ালে শর্ট সার্কিট হওয়ার কারণেই ছেলেমেয়েগুলোর এমন অসুবিধা হয়েছে । ঘটনার পর নদীর সাইড দিয়ে দৌড়ে এসে দেখলাম এই পরিস্থিতি । পাঁচজনই অসুস্থ হয়েছিল ।’’
চিৎকার শুনে স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহত পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন । বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি তড়িঘড়ি তিনজনকে যোগেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতালের এক কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, ‘‘বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অবস্থায় তিনজন পড়ুয়াকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল । তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । আপাতত তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ।’’
এদিকে এই ঘটনার জেরে স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে স্থানীয় মহলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । এলাকার বাসিন্দা পিন্টু অধিকারী স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলের বর্তমান পরিকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা খুবই খারাপ । কোনও সীমানা প্রাচীর নেই, বিল্ডিংগুলোর ভগ্নদশা, জলের সুব্যবস্থা নেই । ইলেকট্রিক তারের এই চরম অব্যবস্থার কারণেই বাচ্চারা আজ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল ৷ আপাতত বাচ্চারা সুস্থ থাকলেও এলাকার এত বড় একটি স্কুলের এই দুর্দশা আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার । আমরা অবিলম্বে স্কুলের সমস্ত পরিকাঠামো মেরামতির দাবি জানাচ্ছি ।’’
ঘটনার খবর পেয়ে স্কুল চত্বরে আসে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ । বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের কর্মীদের ডেকে দ্রুত দেওয়ালটিকে শর্ট সার্কিট মুক্ত করা হয় । পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ দফতরের হস্তক্ষেপে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও স্থিতিশীল রয়েছে । তবে এই গোটা ঘটনা ও গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
ঘটনায় হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে স্কুলের বৈদ্যুতিক ত্রুটি দ্রুত মেরামতের জন্য প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করা হবে ।’’
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