বছরে 2 কোটি বেতনের চাকরি 5 পড়ুয়াকে, IIT-খড়গপুরের প্লেসমেন্টের প্রথম ধাপেই ইতিহাস

বছরে 2 কোটি বেতনের চাকরি 5 পড়ুয়াকে, IIT-খড়গপুরের প্লেসমেন্টের প্রথম ধাপেই ইতিহাস
2 কোটিরও বেশি বেতনের চাকরির প্রস্তাবগুলির সবক’টি ভারতীয় সংস্থা থেকে এসেছে ৷ অল্প সময়ে হাজারেরও বেশি চাকরির প্রস্তাবের নিরিখেও রেকর্ড গড়েছে প্রতিষ্ঠান ৷
Published : January 21, 2026 at 3:35 PM IST
খড়গপুর 21 জানুয়ারি: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CDC) 2025-26 সালের প্লেসমেন্ট সেশনের প্রথম ধাপেই রেকর্ড সাফল্য এল ৷ যেখানে আইআইটি-র ইতিহাসে সবচেয়ে অসাধারণ প্লেসমেন্ট পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ নেপথ্যে আইআইটি-র পাঁচ পড়ুয়াকে দেশীয় সংস্থার দেওয়া বছরে 2 কোটি বা তার বেশি টাকার চাকরির প্রস্তাব ৷ সেই সঙ্গে দ্রুততম হাজারের বেশি চাকরির প্রস্তাবের রেকর্ডও ছাপিয়ে গিয়েছে খড়গপুর আইআইটি ৷
এই সাফল্য অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বলে প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর ৷ মেধার নিরিখে বরাবর এগিয়ে IIT খড়গপুর ৷ দেশের অন্যতম এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের বাছাই করে নিয়ে যায় বহু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ৷ চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ IIT খড়গপুরের প্লেসমেন্ট কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল টেসলা, গুগল, মাইক্রোসফ্ট থেকে শুরু করে একাধিক নামী-দামি সংস্থা ৷
এর মধ্যে ক্যাম্পাসিংয়ে প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ বেতন বছরে 2 কোটি 44 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও কোটি টাকার (1 কোটি টাকা বা তার থেকে বেশি, কিন্তু 2 কোটি টাকার কম) বেতনের চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন 10 জন পড়ুুয়া ৷ আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্লেসমেন্টের দ্বিতীয় দিন সকাল 8টার মধ্যে ইনস্টিটিউটের এক হাজারেরও বেশি পড়ুয়া চাকরির অফার পেয়েছেন ৷ যা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে দ্রুততম চাকরির প্রস্তাবের নিরিখে রেকর্ড বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷
প্রথম ধাপের প্লেসমেন্টে মোট 1,501টি চাকরির প্রস্তাব এসেছে ৷ যার মধ্যে 457টি প্রি-প্লেসমেন্ট অফার রয়েছে ৷ এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকরির প্রস্তাব রয়েছে 15টি ৷ 2 কোটি টাকারও বেশি বেতন (সিটিসি-সহ)-এর চাকরির প্রস্তাব যেমন এসেছে, তেমনই এক থেকে দু’কোটি টাকার বার্ষিক বেতন (সিটিসি-সহ)-এর চাকরির প্রস্তাবও এসেছে 10টি ৷ সংস্থাগুলির মধ্যে 8টি দেশীয় ও 2টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ৷ পাশাপাশি, বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর (গবেষণা)-এর চারজন পড়ুয়াকে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে পিএইচডি-র 6 জন চাকরির প্রস্তাব পেয়েছে ৷
আইআইটি খড়গপুরের প্লেসমন্ট ক্যাম্পে অংশ নেওয়া আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল - অ্যাপেল, টেসলা, গুগল, মাইক্রোসফ্ট, এনভিডিয়া, এয়ারবাস, বোয়িং, মার্সিডিজ, কোয়ালকম, সিমেন্স, অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, গোল্ডম্যান শ্যাক্স, ম্যাককিনসে, অপটিভার, ডেটাব্রিক্স, জেপি মরগান চেজ, অ্যাকসেনচার, আমেরিকান এক্সপ্রেস, ব্ল্যাকরক, স্যামসাং কোরিয়া, টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস, এক্সনমোবিল, ক্যাটারপিলার, শ্লুম্বার্গার লিমিটেড, এলএন্ডটি ফাইন্যান্স, টাটা গ্রুপ এবং আরও অনেকের মতো নামীদামি প্রতিষ্ঠান।
প্লেসমেন্ট নিয়ে আইআইটি খড়গপুরের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিডিসি)-এর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, "এই বছরের প্লেসমেন্ট সিজনের অসাধারণ সাফল্য আমাদের চুক্তি সংক্রান্ত সংগঠিত মডেলের ফল ৷ চাকরির বাজার এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জিং হওয়া সত্ত্বেও, পড়ুয়াদের প্লেসমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, চেয়ারপার্সন, ভাইস-চেয়ারপার্সন এবং সিডিসি অফিস এক্সিকিউটিভদের সহযোগিতা এই ক্যাম্পকে সফল করতে সাহায্য করেছে ৷ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উচ্চমানের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ করে দিয়েছে ৷"