মা-বাবার বকুনিতে অভিমান ! 'স্বাধীন' হতে বাড়ি থেকে পালাল পাঁচ নাবালিকা; ফেরালেন টোটোচালক

মা-বাবার বকুনিতে অভিমান ! 'স্বাধীন' হতে বাড়ি থেকে পালাল পাঁচ নাবালিকা; ফেরালেন টোটোচালক
অবুঝ কৈশোরে মা-বাবার বকুনি অসহ্য হয়ে উঠেছিল ৷ তাই বাড়ি ছেড়েছিল পাঁচ বন্ধু ৷ তারপর ? রইল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভঙ্কর সাহার প্রতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 5:29 PM IST
কোচবিহার, 9 সেপ্টেম্বর: কাঠি আইসক্রিম মুখে পুলিশের ভ্যান থেকে একে একে নামছে পাঁচ জন, যেন 'পঞ্চপাণ্ডব' ৷ ওদের কলকাকলিতে থানার ভিতরে একেবারে হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ পিছনে ছুটছেন এক পুলিশ কর্মী, রয়েছেন এক মহিলা পুলিশ কর্মীও ৷ এরা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' নয় ৷ দাগি অপরাধীও নয় বা পাচার হয়ে যাওয়া নাবালিকা নয় ৷ স্রেফ অভিমানে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার অ্য়াডভেঞ্চার ভর করেছিল পাঁচ কিশোরীকে ৷ এই পরিকল্পনা বুঝতে পেরে ভুলিয়ে-বুঝিয়ে পাঁচ নাবালিকাকে সটান থানায় ফিরিয়ে আনেন এক টোটোচালক দাদা, যা এই সময়ে ব্যতিক্রমী ঘটনা ৷
গৃহদেবতার ভোগ চুরি করে পুরুত মশায়ের ছেলের মাথায় ভাঁড় ভেঙে তারপর বাবার চাবুকের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল দুরন্ত কাঞ্চন ৷ পৌঁছেছিল রূপকথার শহর কলকাতায় ৷ শহরে পৌঁছে একটার পর একটা অ্যাডভেঞ্চারে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল সে ৷ পাঁচের দশকে শিবরাম চক্রবর্তী রচিত 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' উপন্যাস সিনেমায় রূপ দিয়েছিলেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ৷ সেই ট্র্যাডিশন এযুগেও চলছে ৷ মনে করিয়ে দিল শীতলকুচি থানার গোসাইহাট এলাকার সপ্তম শ্রেণির এই পাঁচ পড়ুয়া ৷ সদ্য কৈশরে পা-দেওয়া এই পাঁচ নাবালিকা হঠাৎ যেন বাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল ৷
এই পাঁচ জনের দৌড় অবশ্য থেমে গিয়েছিল কোচবিহার স্টেশনে ৷ টোটোচালক দাদা তাদের পালিয়ে যাওয়ার ছক টের পেতেই থানায় নিয়ে হাজির ৷ তারপর পুলিশ তাদের অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে ৷ অতএব, ঘরের মেয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরেছে ৷
বাড়িতে স্বাধীনতা নেই, দিনরাত মা-বাবার বকুনিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল কৈশোর ৷ বন্ধুদের বাড়িতে যাবে না, এত গল্প করবে না ! এতশত 'না' যেন কিশোরকালকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল ৷ তাই কয়েকমাস ধরেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছিল পাঁচ জন ৷ কিন্তু কেমন করে মানুষ এই যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে চলেছে- তা দেখতে কোথায় যাওয়া যায় ?
প্রথমে সপ্তম শ্রেণির পাঁচ পড়ুয়া ঠিক করেছিল কোচবিহারের ভিটেমাটি থেকে অনেক দূর, মানে পশ্চিমবঙ্গই ছেড়ে চলে যাবে ৷ তাহলে তো অনেক টাকা দরকার ৷ তাই সময় নিয়ে কয়েক হাজার টাকাও জোগাড় করেছিল তারা ৷ প্ল্যান অনুযায়ী সব ঠিকঠাক ৷ একটা করে স্কুলব্যাগ নিলেই তো হল ! পিঠের ব্যাগে জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে আর বৈরাগ্যকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়ে পাঁচ জন ৷
মফসস্বল গোসাইহাটের পাঁচ বন্ধু স্কুলের ইউনিফর্ম পরে বাড়ি থেকে বেরয় ৷ অভিভাবকদের বলে তারা স্কুলে যাচ্ছে ৷ প্রথমে তারা কোচবিহার শহরে আসে ৷ সেখানে বাসস্ট্যান্ডে এক টোটোওয়ালাকে তাদের নিউ কোচবিহার স্টেশনে নিয়ে যেতে বলে ৷ পরিকল্পনা ছিল, নিউ কোচবিহার থেকে ট্রেনে চেপে তারা অন্য কোথাও চলে যাবে ৷ কিন্তু স্টেশনে পৌঁছনোর পর চিন্তাভাবনাগুলো সব কেমন গুলিয়ে যায় ৷ না, বাড়ি ছাড়লেও ভিন রাজ্যে যাওয়ার সাহস হয়নি নাবালিকাদের ৷
টোটোয় বসেই কোথায় যাওয়া যায়, সে নিয়ে আলোচনা করছিল পাঁচ জন ৷ টোটো চালাতে চালাতে সেইসব কানে যাচ্ছিল চালক আবুল বশিদের ৷ নিউ কোচবিহার স্টেশনে নেমে পরিকল্পনা বদলে ফের ওই টোটোয় চাপে বন্ধুরা ৷ এবার কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যেতে বলে ৷ বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে আসেন টোটোচালক ৷ ইতিমধ্যে তিনিও টের পেয়েছিলেন এই পাঁচ সঙ্গীর কাণ্ডকারখানা একটু সন্দেহজনক ৷
বাসস্ট্যান্ডে নেমে পাঁচ বন্ধু টোটোচালককে ভরসা করে কোচবিহার শহরে থাকার জন্য ঘর খুঁজে দিতে বলে ৷ সন্দেহ আগেই হয়েছিল, এবার ঘরভাড়ার আবেদনে গোলমেলে কাণ্ড নিয়ে নিশ্চিত হন চালক আবুল বশিদ ৷ তিনি ওই পাঁচ স্কুল পড়ুয়াকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন, তারা বাবা-মায়ের বকুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়েছে ৷
টোটোচালক যুবক আবুল বশিদ তাদের ঘর খুঁজে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আস্থা অর্জন করে ৷ পাশাপাশি রাজবাড়ির পুলিশ ক্যাম্পে বিষয়টি জানিয়ে দেন ৷ এরপর পুলিশ এসে নাবালিকাদের থানায় নিয়ে যায় ৷ পুলিশ নাবালিকাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে, মা-বাবার বকুনি ও বাড়িতে স্বাধীনতা না-থাকায় অভিমানে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা ৷ পুলিশ তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাবা-মায়ের হাতে সন্তানদের তুলে দেয় ৷
টোটোচালক আবুল বশিদ বলেন, "ওদের সবার কাছে একটি পিঠ ব্যাগ ছাড়া কিছু ছিল না ৷ মঙ্গলবার দুপুরে ওরা কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে নামে ৷ সেখানে আমার টোটোয় উঠে নিউ কোচবিহার যাবে বলে জানায় ৷ আমি ওদের নিয়ে নিউ কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দিই ৷ কিন্তু নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে পৌঁছাতেই ওরা জানায় কোচবিহার শহরে ফিরে যাবে বলে জানায় ৷ সেখানে একটি ঘর ভাড়া খুঁজে দিতে বলে ৷ এতেই সন্দেহ হওয়ায় আমি সোজা রাজবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে এসে পুলিশকে বিষয়টি জানাই ৷ এরপরই পুলিশ ওদের পরিবারকে খবর দেয় ৷"
পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে ওই নাবালিকাদের মধ্যে দু'জনের অভিভাবক এসেছিলেন ৷ শীতলকুচি থানার পুলিশের সামনে পাঁচজনকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
এদিকে মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় এক নাবালিকার পরিবার দেখেন বাড়িতে মেয়ের মোবাইল নেই ৷ মোবাইলে ফোন করলে তা বন্ধ বলছে ৷ মেয়ের অন্য বন্ধুর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের মেয়েও বাড়িতে নেই ৷ এরপর দুই পরিবার শীতলকুচি থানার দ্বারস্থ হয় ৷
এর মধ্যে কোতয়ালি মহিলা থানার পক্ষ থেকে শীতলকুচি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে শীতলকুচি থানার পুলিশ নাবালিকার অভিভাবকদের নিয়ে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসে ৷ তারপর তাদের হাতে নাবালিকাদের তুলে দেওয়া হয় ৷
এক নাবালিকার মা বলেন, "পড়াশোনা বাদ দিয়ে সারাক্ষণ গল্প করত ৷ বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত ৷ তাই মাঝেমধ্যে বকাঝকা করতাম ৷ কিন্তু এমনটা করবে ভাবতেই পারিনি ৷ টোটোচালককে ধন্যবাদ দেব । তিনি না-হলে মেয়েদের পেতাম না হয়তো ৷"
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "টোটোচালকের তৎপরতায় পাঁচ নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় ৷ তাদের থানায় নিয়ে এসে কাউন্সেলিং করে তাদের নাম ঠিকানা জানা হয় ৷ এরপর পরিবারকে খবর দেওয়া হয় ৷ ফর্মালিটি পূরণ করে সবাইকে যার যার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ ওই নাবালিকারা জানিয়েছেন, বাড়িতে তাদের স্বাধীনতা নেই ৷ আমরা অভিভাবকদের বিষয়টি সমাধানের জন্য বলেছি ৷"
মনোবিদ কাউন্সিলর বিষ্ণুপদ সাহা বলেন, "আসলে এরা এখন স্বাধীনচেতা ৷ কোনও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না ৷ ওদের বোঝানো দরকার ৷ বকাঝকা নয়, ভালোবাসা দিয়ে ওদের ভালোটা বোঝাতে হবে ৷ উঠতি বয়সে এটা হওয়াটা স্বাভাবিক ৷ তবে অভিভাবককে সচেতন ভাবে বিষয়টি দেখতে হবে ৷"
যে যুগে রাজ্য তথা সারা ভারতেই নারী-নিরাপত্তা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময়ে যুবক টোটোচালক আবুল বশিদ এই নাবালিকাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন ৷ কিশোর বয়সের অপরিণত মনের কাণ্ডকারখানা টের পেয়ে তিনিই প্রথমে তাঁদের বুঝিয়েছেন ৷ তারপর পুলিশে খবর দিয়ে নিরাপদে নাবালিকাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পাকা বন্দোবস্ত করেছেন ৷ তাই এই সবকিছুর মধ্যে টোটোচালককে কুর্নিশ না-করলেই নয় !