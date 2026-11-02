ঝাড়গ্রামে এবার বাঘ সাফারি, শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছে 5 রয়্যাল বেঙ্গল

ঝাড়গ্রামে এবার বাঘ সাফারি, শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছে 5 রয়্যাল বেঙ্গল
Tigers from Bengal Safari being send to Jhargram: পর্যটন বাড়াতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ বন দফতরের ৷ ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল সাফারির আদলেই তৈরি হচ্ছে সুবিশাল বাঘ সাফারি ।
Published : November 2, 2026 at 2:09 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে । শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে মোট 6টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে রাজ্যের দু'টি ভিন্ন প্রান্তে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বন দফতর । এর মধ্যে একটি বাঘকে পাঠানো হবে কলকাতার কাছে রাজারহাট নিউটাউন হরিণালয় মিনি চিড়িয়াখানায় এবং বাকি পাঁচটি বাঘের ঠিকানা হতে চলেছে ঝাড়গ্রামের নতুন সাফারি পার্ক ।
রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার ঘটাতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও । বনমন্ত্রীর কথায়, "রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পর্যটন বাড়ানোর জন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । তারই অঙ্গ হিসেবে বেঙ্গল সাফারি থেকে দু'টি পৃথক জায়গায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ রাজারহাট নিউটাউন হরিণালয় মিনি চিড়িয়াখানায় বাঘ পাঠানোর বিষয়টি নতুন বছরের শুরুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে । অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামে ধাপে ধাপে বাঘগুলি পাঠানো হবে । ইংরেজি নববর্ষ থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে ।"
বর্তমানে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে 14টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে, যার সূচনা হয়েছিল 2016 সালে শিলা ও স্নেহাশিস নামের দু'টি বাঘের মাধ্যমে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সাফারির জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হলেও, অধিকাংশ বাঘ একই বংশের হওয়ায় নতুন 'ব্লাডলাইন' বা বংশধারার তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে । এই লক্ষ্যে সাফারির পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের একটি বাঘিনীকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হয়েছে এবং বিনিময়ে বেঙ্গল সাফারির একটি বাঘিনীকে দার্জিলিংয়ে পাঠানো হয়েছে । এছাড়া গত বছর প্রায় 50 বিঘা জমিজুড়ে 54 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা নতুন এনক্লোজারের পর এবার এই দূরদর্শী স্থানান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে চলেছে ।
জঙ্গলমহল অঞ্চলের পর্যটনশিল্পকে এক নতুন মাত্রা দিতে ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল সাফারির আদলেই তৈরি হচ্ছে এক সুবিশাল বাঘ সাফারি । জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কের বিপরীতে এই বাঘ সাফারির জন্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে ইতিধ্যেই 226.37 একর জমি বন দফতরকে হস্তান্তর করা হয়েছে । এর মধ্যে 65 একরজুড়ে তৈরি হচ্ছে মূল সাফারি ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো, যার জন্য রাজ্য সরকার 25 কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে ।
বন দফতর সূত্রের খবর, আগামী দুই বছরের মধ্যে ঝাড়গ্রামের সমস্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে ধাপে ধাপে বেঙ্গল সাফারির পাঁচটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সেখানে স্থায়ীভাবে নিয়ে যাওয়া হবে ।