দ্বিতীয় সপ্তমীর সকালে দুর্গাপুরে দু’টি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! মৃত 5

দ্বিতীয় সপ্তমীর সকালে দুর্গাপুরে দু’টি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! মৃত 5
Horrific Road Accident: একটি ঘটনায় ট্রাকের পিছনে ধাক্কা বাইকের ৷ অন্য ঘটনায় বাসের পিছনে ধাক্কা চারচাকা গাড়ির ৷
Published : October 18, 2026 at 12:09 PM IST
দুর্গাপুর, 18 অক্টোবর: দ্বিতীয় মহাসপ্তমীর সকালে ভয়াবহ দু’টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের ৷ রবিবার দুর্ঘটনা দু’টি ঘটেছে দুর্গাপুরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ দু’টি ঘটনায় আরও পাঁচজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ প্রথম ঘটনায় একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে ৷ আর দ্বিতীয় ঘটনায় একটি বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি চারচাকা গাড়ি ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি মোড়ের দিক থেকে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পিয়ালার দিকে যাচ্ছিল একটি বাইক ৷ সেই বাইকে দুই যুবক ও এক যুবতী সওয়ার ছিলেন ৷ অভিযোগ, দ্রুত গতিতে থাকা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে, বাইকে সওয়ার তিনজনই বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়েন ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে, হাসপাতালেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, বাইকটি এতটাই জোরে আসছিল যে ট্রাকের পিছনের অংশে সেটির সামনের চাকা ঢুকে যায় ৷ পরে ক্রেন দিয়ে টেনে বাইক ও ট্রাকটিকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ দুর্ঘটনার সময় বাইকের গতি কত ছিল, বাইকে সওয়ার তিনজন মদ্যপ ছিলেন কি না, সেই বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ তিনজনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
অন্যদিকে দ্বিতীয় ঘটনায়, দুর্গাপুর থেকে আসানসোল যাওয়ার পথে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে অন্ডাল মোড় সার্ভিস রোড ঢোকার আগে বরাকর যাওয়া একটি বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে চারচাকা গাড়ি ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িতে চালক-সহ সাতজন ছিলেন ৷ ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃত্যু হয় এবং বাকি পাঁচজনকে উদ্ধার করে আশঙ্কজনক অবস্থায় বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, গাড়িতে সওয়ার প্রত্যেকে একটি কীর্তনের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন ৷
কীভাবে গাড়িটি বাসের পিছনে ধাক্কা মারল, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ কীভাবে হারালেন চালক ? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ডিসি (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, "আজ সকালে দুর্গাপুরে দু’টি দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজন মারা গেছেন ৷ বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷"