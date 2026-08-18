ভোগে 5 রকম মাছ ! বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজোয় 500 বছরের পুরনো পরম্পরা

ভোগে 5 রকম মাছ ! বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজোয় 500 বছরের পুরনো পরম্পরা
নৌকার ছাপ-ওয়ালা পদ্মপাতা থেকে অষ্টনাগ, মনসামঙ্গল- বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো শুধু ধর্মাচরণ নয়, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও রাজপরিবারের এক জীবন্ত দলিল। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 18, 2026 at 3:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 অগস্ট: পদ্মপাতার পিছনে চাই নৌকার ছাপ । দেবীর পাশে থাকেন বোন নেতি ও পদ্মা, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর, জরৎকারু মুনি এবং অষ্টনাগ । আর ভোগের থালায় থাকে পাঁচ রকম মাছ । উত্তরবঙ্গের রাজবাড়ির প্রাচীন মনসা পুজো মানেই এমনই নানা ব্যতিক্রমী রীতি । জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে এ বার সেই পুজো পা দিল 517 বছরে । রাজপরিবারের দাবি, পুজোর বয়স আসলে আরও বেশি । নথির অভাবে নির্দিষ্ট সাল জানা না-গেলেও কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা এই আরাধনা আজও একই রীতিতে পালন করা হয় ।
শ্রাবণ সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছে তিনদিনের এই মনসা পুজো । পুজো উপলক্ষে রাজবাড়িতে ভক্তদের ভিড় । কেউ আসছেন পারিবারিক রীতি মেনে, কেউ মনস্কামনা নিয়ে । আবার কেউ বহু বছর পর ফিরে এসেছেন মায়ের কাছে । পুজোকে ঘিরে বসেছে ঐতিহ্যবাহী মেলাও ।
বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে এই পুজোর সম্পর্ক বহু পুরনো । রাজপরিবারের সদস্যদের দাবি, 1509 সালে রাজা শিশু সিংহ রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন । তারও আগে থেকে মনসা পুজো হয়ে আসছে বলে তাঁদের বিশ্বাস । কিন্তু সেই সময়ের নির্দিষ্ট প্রামাণ্য নথি না-থাকায় দুর্গাপুজোর সূচনাকালকেই ভিত্তি করে মনসা পুজোর বর্ষ গণনা করা হয় । সেই হিসাবেই এ বার 517তম বর্ষ ।
তবে বয়সের মতোই এই পুজোর আচারও আলাদা । এখানে মনসা একা নন । তাঁর সঙ্গে পূজিত হন দুই বোন নেতি ও পদ্মা । দেবীর পাশে থাকে অষ্টনাগের মূর্তি । পূজা পান জরৎকারু মুনি, বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরও । কুলীর নাগ, বাসুকী, তক্ষক-সহ অষ্টনাগের আরাধনা হয় নির্দিষ্ট নিয়মে । মনসামঙ্গলের কাহিনি যেন পুজোর মণ্ডপেই জীবন্ত হয়ে ওঠে ।
আর সবচেয়ে বেশি কৌতূহল তৈরি করে ভোগের আয়োজন । মনসা পুজোয় সাধারণত নিরামিষ ভোগের ছবিই বেশি পরিচিত । কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে চলে সম্পূর্ণ আলাদা রীতি । মাকে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ । থাকে পাঁচ রকম মাছ । তার সঙ্গে পোলাও, খিচুড়ি, পাঁচ রকম ভাজা, চাটনি ও মিষ্টি । অর্থাৎ ভোগের থালাতেও জড়িয়ে রয়েছে রাজবাড়ির পুরনো পরম্পরা ।
রাজপরিবারের প্রধান পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "এ বার পুজো 517তম বর্ষে । শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুজো শুরু হয়েছে । মনসার অষ্টমূর্তির পাশাপাশি নেতি, পদ্মা, জরৎকারু মুনি, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর এবং অষ্টনাগের পুজো হয় । পুরনো রীতি মেনেই মাকে পাঁচ রকম আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ।"
পুজোর শুরুতেও রয়েছে বিশেষ রীতি । রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসু এবং তাঁর পুত্রবধূ লিণ্ডা বসু সকলের শান্তি ও মঙ্গল কামনায় পায়রা উড়িয়ে দেবীকে বরণ করেন । তার পর শুরু হয় পুজোর আনুষ্ঠানিকতা । রাজপরিবারের সদস্যা লিণ্ডা বসু জানান, পুজোর জন্য বিশেষ ধরনের পদ্মপাতা প্রয়োজন হয় । পাতার পিছনে নৌকার ছবি বা চিহ্ন থাকাই তাঁদের পুরনো রীতি । তাঁর কথায়, "এই পুজো তিন দিন ধরে চলে । প্রাচীন নিয়ম মেনেই সব আয়োজন করা হয় ।"
মনসা পুজো ঘিরে রাজবাড়িতে শুধু দেবীর আরাধনা নয়, বসে মেলাও । রাজ আমল থেকেই এই মেলার আয়োজন হয়ে আসছে । এ বারও অসম, বিহার-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছেন । রাজবাড়ি চত্বরের বাইরে বসেছে দোকানপাট, মানুষের ভিড়ও বাড়ছে ।
এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসও । ভক্ত দীপ্ত দাসের কথায়, আগে মায়ের কাছে মানত করেছিলেন । মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় ফের পুজো দিতে এসেছেন । বেলাকোবার জ্যোতিষ রায়ের গল্প আবার আলাদা । প্রায় 30 বছর পর এ বার রাজবাড়ির মনসা পুজোয় ফিরেছেন তিনি । আগে প্রতি বছর আসতেন । এ বার মানত পূরণ হওয়ায় ফের মায়ের কাছে পুজো দিতে এসেছেন বলে জানান তিনি ।
সময়ের সঙ্গে বদলেছে চারপাশ, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রাও । কিন্তু রাজবাড়ির মনসা পুজোয় এখনও বদলায়নি কয়েক শতাব্দী পুরনো রীতি । নৌকার ছাপ-ওয়ালা পদ্মপাতা থেকে অষ্টনাগ, মনসামঙ্গল থেকে পাঁচ রকম মাছের ভোগ- সব মিলিয়ে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির 517 বছরের মনসা পুজো আজও শুধু ধর্মাচরণ নয়, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও রাজপরিবারের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল ।