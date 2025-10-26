অ্যাম্বুলেন্স পিষল 2 জনকে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত গাড়িকে ধাক্কায় মৃত তিন

অ্যাম্বুলেন্স পিষল 2 জনকে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত গাড়িকে ধাক্কায় মৃত তিন
রাজ্যে দুই পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 2 রাজমিস্ত্রি এবং 3 মৃৎশিল্পীর ৷ দুই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : October 26, 2025 at 7:33 AM IST
রায়গঞ্জ ও গুড়াপ, 26 অক্টোবর: দুই পৃথক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 5 জনের ৷ একটি উত্তর দিনাজপুর ও একটি হুগলির ঘটনা ৷ উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার লাড়ুখোয়া এলাকায় শনিবার রাতে বেপরোয়া অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই রাজমিস্ত্রির ৷ সেই সঙ্গে, এদিন ভোররাতে আসানসোল থেকে হিঙ্গলগঞ্জ যাওয়ার পথে দুই গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ যায় 3 মৃৎশিল্পীর ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার লাড়ুখোয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন লব পাল এবং উৎপল পাল ৷ শনিবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় অ্য়াম্বুলেন্সটি দ্রুত গতিতে এসে তাঁদেরকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন গোয়ালপোখর থানার পুলিশ । তাঁরা এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান ।
এদিকে, খবরটি জানাজানি হতে মৃত দুই রাজমিস্ত্রির পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছন ৷ স্থানীয় বাসিন্দা যতীন পাল জানান, ঘাতক অ্য়াম্বুলেন্সটি দেহ রেখে দ্রুত গতিতে লাড়ুখোয়া এলাকা দিয়ে ফিরছিল ৷ সেই সময় লব ও উৎপলকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় । অ্যাম্বুলেন্সের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে দাবি যতীনের । ঘটনায় অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধ কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানান তিনি ৷ ঘাতক অ্যাম্বুলেন্স ও চালকের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ ৷
গুড়াপের পথ দুর্ঘটনা
এদিকে শনিবার ভোররাতে একটি ম্যাটাডোরে আসানসোল থেকে হিঙ্গলগঞ্জ ফিরছিলেন 3 মৃৎশিল্পী ৷ গুড়াপ থানার কানাজুলি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি চলন্ত গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে । আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনায় ম্যাটাডোরের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় । গাড়িতে থাকা তিনজনই গুরুতর আহত হন ।
এরপর পুলিশের পেট্রোলিং ভ্যান গিয়ে চালক-সহ তিনজনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় । পুলিশ সূত্রে খবর, হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন প্রথমে বিভাস মণ্ডল (30) এর মৃত্যু হয় । তাঁর বাড়ি উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায় । পরে নিমাই দাস (38) এবং কৌশিক মণ্ডলের (28) মৃত্যু হয় । নিমাইয়ের বাড়ি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় । কৌশিক উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকার বাসিন্দা ।
এই বিষয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গুড়াপে একটি ম্যাটাডোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । তাতে আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজনের মৃত্যু হয় । তারা মৃৎশিল্পী ছিল । বাড়ির ফেরার সময় গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকায় এই ঘটনাটি ঘটে ।
পুলিশ জানিয়েছে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ প্রাথমিক অনুমান, ম্যাটাডোরের গতি অত্যন্ত বেশি থাকার কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে । যার জেরে সামনে থাকা চারচাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে ম্যাটাডোরটি । এরপরেই ম্যাটাডোরের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং কানাজুলিতে নেমে যায় গাড়িটি । ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ ম্যাটাডোর অপর যে গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল তার খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷