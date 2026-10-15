নবান্নের বিরাট উপহার ! রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পে জুড়ল কল্যাণী-সহ 5 এইমস, চিকিৎসায় লাগবে না অনুমতি

নবান্নের বিরাট উপহার ! রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পে জুড়ল কল্যাণী-সহ 5 এইমস, চিকিৎসায় লাগবে না অনুমতি
AIIMS includes in West Bengal Health Scheme: নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে চিকিৎসা পাওয়ার পথ সহজ করতে নতুন পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি ।
Published : October 15, 2026 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের চিকিৎসা পরিষেবায় বড় পদক্ষেপ নবান্নের । ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আওতায় থাকা উপভোক্তাদের সুবিধার্থে চিকিৎসার পরিধি আরও বাড়ানো হল । এত দিন রাজ্যের বাইরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালই এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ছিল । দিল্লির আনসারি নগরের ওই হাসপাতালে গিয়েই এত দিন এই প্রকল্পের সুবিধা পেতেন উপভোক্তারা । এবার সেই তালিকায় যুক্ত করা হল পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী এইমসকে ।
পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আরও চারটি এইমস হাসপাতালকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে । গত 14 অক্টোবর রাজ্যের অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল থেকে এই সংক্রান্ত একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে অর্থ দফতর ।
কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের খাদ্য ভবনের দ্বিতীয় তলে অবস্থিত অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল থেকে 97-এফ (মেড)ডব্লিউবি নম্বরের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে । রাজ্যপালের আদেশক্রমে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন রাজ্যের অর্থ দফতরের সচিব খালিদ এ আনোয়ার ।
ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে যোগ্য উপভোক্তাদের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পথ সহজ করতেই নতুন এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হল । এর মধ্যে রয়েছে নদিয়ার কল্যাণীর বসন্তপুরের সগুনায় 34 নম্বর জাতীয় সড়ক কানেক্টরের কাছে অবস্থিত কল্যাণী এইমস । এ ছাড়া বিহারের পটনার ফুলওয়ারি শরিফে অবস্থিত পটনা এইমস এবং অসমের গুয়াহাটির চাংসারিতে অবস্থিত গুয়াহাটি এইমস । তালিকায় জায়গা পেয়েছে ওড়িশার ভুবনেশ্বরের পাত্রপাড়ার সিজুয়ায় অবস্থিত ভুবনেশ্বর এইমসও । একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের দেবীপুরে দেওঘর এইমসকেও এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে ।
কেন এই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার, তার কারণও ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নতুন এইমস হাসপাতাল গড়ে তুলেছে । সেগুলিতে ইতিমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে । রাজ্যের যে সমস্ত জেলা ভৌগোলিকভাবে কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত, সেখানকার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দূরবর্তী জেলার সরকারি কর্মী ও উপভোক্তাদের কাছে কলকাতার চেয়ে কল্যাণী কিংবা প্রতিবেশী রাজ্যের এই হাসপাতালগুলিতে পৌঁছনো অনেক বেশি সুবিধাজনক । বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ দফতরের তরফে সরাসরি বলা হয়েছে, কলকাতা থেকে ভৌগোলিকভাবে দূরে থাকা জেলাগুলিতে বসবাসকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের উপভোক্তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী এইমস এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে অবস্থিত এই ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পথ সুগম করবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ চিকিৎসার প্রয়োজনে এই প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের কাছে অনেক বেশি সহজলভ্য এবং সুবিধাজনক ।
উপভোক্তাদের জন্য সব চেয়ে বড় স্বস্তির বিষয় হল, এই হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য আগে থেকে কোনও সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হবে না । নতুন এই পাঁচটি এইমস এবং নতুন দিল্লির এইমস— এই ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোনও উপভোক্তা সরাসরি এই হাসপাতালগুলিতে চলে যেতে পারবেন । আউট-পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা ওপিডি এবং ইন-পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা আইপিডি, উভয় ক্ষেত্রেই এই সুবিধা মিলবে ।
চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য আগাম অনুমতির তোয়াক্কা করতে হবে না । তবে চিকিৎসার খরচ ফেরত বা রিইমবার্সমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, "ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের প্রযোজ্য নিয়মাবলী সাপেক্ষে অনুমোদিত খরচের টাকা ফেরত দেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যে প্রকৃত অর্থ চার্জ করেছে অথবা হেলথ স্কিমের অধীনে নির্ধারিত অনুমোদিত অর্থ— এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম, সেই পরিমাণ অর্থই পাওয়া যাবে ।" এছাড়া প্রকল্পের অধীনে থাকা অন্যান্য সমস্ত শর্ত, বিধিনিষেধ এবং খরচের ঊর্ধ্বসীমা আগের মতোই বহাল থাকবে ।
আউটডোর বা ওপিডি চিকিৎসার খরচ ফেরত পাওয়ার নিয়মটিও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে অর্থ দফতর । জানানো হয়েছে, 2008 সালের 19 সেপ্টেম্বরের 7287-এফ নম্বরের বিজ্ঞপ্তির 7(1) এবং 7(2) নম্বর ধারা এবং 2026 সালের 7 সেপ্টেম্বরের 76-এফ(মেড) ডব্লিউবি নম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে যে সমস্ত রোগের তালিকা উল্লেখ করা রয়েছে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রগুলিতেই ওপিডি চিকিৎসার খরচ ফেরত মিলবে । সময়ে সময়ে এই তালিকায় যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তা-ও এ ক্ষেত্রে কার্যকর হবে । তালিকাভুক্ত রোগের বাইরে অন্য কোনও চিকিৎসার জন্য আউটডোরের খরচ পাওয়া যাবে না ।
অর্থ সচিব খালিদ এ আনোয়ারের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শুধুমাত্র এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেই ওই ধারাগুলির আওতায় না থাকা কোনও রোগ বা ক্ষেত্রের ওপিডি চিকিৎসার খরচ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে ফেরত পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে না । এর পাশাপাশি যাতায়াতের খরচের বিষয়টিও চূড়ান্ত করে দিয়েছে নবান্ন । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তির আওতায় থাকা যে কোনও প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে কোনও যাতায়াত ভাতা বা ট্রাভেলিং অ্যালাওয়েন্স প্রদেয় হবে না । নতুন এই নির্দেশিকায় যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাদে হেলথ স্কিমের চিকিৎসা ও খরচ ফেরত সংক্রান্ত বাকি সমস্ত পুরনো নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে ।