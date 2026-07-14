মাঝসমুদ্রে ডুবে গেল 'এফবি সিদ্ধিবিনায়ক' ট্রলার ! মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন 13 মৎস্যজীবী
সহকর্মী মৎসজীবীদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়াল বঙ্গোপসাগরে ৷ যদিও মৎসজীবীদের প্রাণ বাঁচলেও রক্ষা করা যায়নি 'এফবি সিদ্ধিবিনায়ক' ট্রলারটিকে ৷
Published : July 14, 2026 at 3:22 PM IST
কাকদ্বীপ, 14 জুলাই: কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগরে ট্রলার দুর্ঘটনায় একাধিক মৎস্যজীবীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল উপকূল । সেই আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের সমুদ্রে বড়সড় দুর্ঘটনা । তবে এবার ভাগ্য সহায় ছিল । কাকদ্বীপের 'এফবি সিদ্ধিবিনায়ক' নামে মাছ ধরার ট্রলার গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন তাতে থাকা 13 জন মৎস্যজীবী । বিপদের মুহূর্তে পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য একটি মাছ ধরার ট্রলারের দ্রুত তৎপরতাতেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন তাঁরা ।
স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কাকদ্বীপের বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের মালিকানাধীন 'এফবি সিদ্ধিবিনায়ক' ট্রলারটি ৷ কয়েকদিন আগে ওই ট্রলারটি 13 জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে পাড়ি দেয় । নির্ধারিত সময়ে মাছ ধরা শেষ করে ট্রলারটি উপকূলের দিকে ফিরে আসছিল । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বকখালি উপকূল থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে পৌঁছতেই আচমকা আবহাওয়ার অবনতি হয় । মুহূর্তের মধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠে বঙ্গোপসাগর ।
মৎস্যজীবীদের দাবি, প্রথমে প্রবল দমকা হাওয়া শুরু হয় । তারপর একের পর এক বিশাল ঢেউ ট্রলারের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে । উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে ট্রলারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালান মাঝি ও কর্মীরা । কিন্তু প্রকাণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় ট্রলারের নীচের অংশে ফাটল ধরে যায় । সেই ফাটল দিয়ে দ্রুত জল ঢুকতে শুরু করে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রলারটি ভারসাম্য হারিয়ে ডুবতে শুরু করে ।
বিপদ বুঝতে পেরে ট্রলারে থাকা 13 জন মৎস্যজীবী প্রাণ বাঁচানোর জন্য চিৎকার শুরু করেন । রাতের অন্ধকারে তাঁদের আর্তনাদ শুনে কাছাকাছি মাছ ধরছিল এমন অন্য একটি ট্রলারের মৎস্যজীবীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন । কোনও সময় নষ্ট না করে তাঁরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন । উত্তাল সমুদ্রের মধ্যেই একে একে সকলকে ডুবন্ত ট্রলার থেকে নিরাপদে নিজেদের ট্রলারে তুলে নেওয়া হয় ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, উদ্ধারকাজে সামান্য দেরি হলেও বড়সড় প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল । কারণ তখন ট্রলারটির অধিকাংশই জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল । সহকর্মী মৎস্যজীবীদের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার ফলেই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে । যদিও 13 জন মৎস্যজীবী প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন, তবে 'এফবি সিদ্ধিবিনায়ক' ট্রলারটিকে আর রক্ষা করা যায়নি । সেটি সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রের জলে তলিয়ে যায় ।
ট্রলারটির সঙ্গে মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম, জাল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীও ডুবে গিয়েছে । ফলে মালিকের বড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাঁদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে । এরপর তাঁদের নিরাপদে উপকূলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।
কাকদ্বীপ ট্রলার মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, "দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয় । ট্রলারে থাকা 13 জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর উপকূলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে । তবে ট্রলারটি এখনও উদ্ধার করা যায়নি এবং সেটি সমুদ্রের তলায় ডুবে রয়েছে ।"
এই ঘটনায় উপকূল জুড়ে ফের উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগরে একাধিক ট্রলার দুর্ঘটনায় বহু মৎস্যজীবী প্রাণ হারিয়েছিলেন । সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের একটি ট্রলার ডুবে যাওয়ায় মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই কাকদ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই 13 জনই নিরাপদে উদ্ধার হয়েছেন বলে খবর পৌঁছতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তাঁরা ।
মৎস্যজীবীদের একাংশের দাবি, বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরে আবহাওয়া অত্যন্ত দ্রুত বদলে যায় । অনেক সময় পূর্বাভাসের বাইরে গিয়েও কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে । ফলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলির জন্য ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । তাই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং আবহাওয়ার নিয়মিত আপডেট আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার উপর নজর রাখা হচ্ছে । ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধারের সম্ভাবনা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর, ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেও একজন মৎস্যজীবীরও প্রাণহানি ঘটেনি । সহকর্মীদের দ্রুত তৎপরতা এবং ভাগ্যের জোরেই এ যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন 13 জন মৎস্যজীবী ।