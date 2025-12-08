কাটল আইনি জটিলতা ! নিজ দেশে ফিরছেন ভারত-বাংলাদেশের মৎসজীবীরা
বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের পদ্মা পাড়ে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ওপার বাংলা থেকে দেশে ফেরানো হচ্ছে ভারতীয় মৎস্যজীবীদেরও ৷
Published : December 8, 2025 at 9:42 PM IST
কাকদ্বীপ, 8 ডিসেম্বর: দীর্ঘ তিন মাসের আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে ভারত ও বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের ফেরানো হচ্ছে নিজ নিজ দেশে । এদেশে থাকা বাংলাদেশের 32 জন মৎস্যজীবীকে পদ্মাপাড়ে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । অন্যদিকে বাংলাদেশে আটক 47 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকেও দেশে ফেরানোর তৎপরতা চলছে তুঙ্গে । সোমবারই দেশে ফিরবেন ওইসব ভারতীয় মৎস্যজীবী । বিকেলে জলসীমায় মৎস্যজীবীদের হস্তান্তর করবে দুই দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ।
বাংলাদেশি মৎস্যজীবী আটক
একদিকে বেশ কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়ার অভিযোগে বাংলাদেশি ট্রলার-সহ 32 মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে এদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী । এরপর বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে আসা হয় কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে । বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়ে আদালতের তরফে ৷ তারপর মৎসজীবীদের দেশের ফেরানো নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা হয় ৷ আর এরপরেও অবশেষে মৎস্যজীবীদেরকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হল ।
ভারতীয় মৎস্যজীবী আটক
অপরদিকে কয়েকমাসে আগে আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে 47 জন মৎস্যজীবী-সহ তিনটি ট্রলার আটক করে সেদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী । ভারতীয় মৎস্যজীবীদেরকে বাংলাদেশের জেলে তারপর বেশ কয়েক মাস ধরে বন্দি করে রাখা হয় । মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছিলেন ৷ অবশেষে স্বস্তি মিলল ৷ মুখে হাসি ফুটল বাংলাদেশের আটক থাকা ভারতীয় মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের ।
মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ভারতীয় মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় পৌঁছে গিয়েছে ৷ সমস্ত কিছু অনুকূল পরিস্থিতিতে থাকলে সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে ভারতীয় মৎস্যজীবীরা পরিবারের কাছে ফিরে আসবেন ।
প্রশাসনের বক্তব্য
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহ-মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "দীর্ঘ তিন মাস ধরে বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর অবশেষে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদেরকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । এর পাশাপাশি ভারতীয় মৎসজীবীদেরকে দেশের মাটিতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । মৎস্যজীবীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কেবল কূটনৈতিক বা প্রশাসনিক বিষয় নয় । এটি তাদের পরিবার, সমাজ ও জীবিকার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত । আটক থাকা সময় পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগ, আর্থিক চাপ এবং মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে । আজকের হস্তান্তরের মাধ্যমে সেই চাপ কিছুটা কমে যাবে ।"
সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, " ইতিমধ্যেই 32 জন বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা । আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে দুই দেশের মৎস্যজীবীদেরকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আদান প্রদান করা হবে । ভারতীয় মৎস্যজীবীরা সকলে কাকদ্বীপের বাসিন্দা ।"
বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা উচ্ছ্বসিত
সেদেশে ফিরে যাওয়ার পথে বাংলাদেশি মৎস্যজীবী মহম্মদ খোকন শেখ বলেন, "মাছ ধরার সময় আমাদের ট্রলারে 13 জন মৎস্যজীবী ছিল ৷ তাদেরকে নিয়ে ভারতের জলসীমা অতিক্রম করার অভিযোগে উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হই আমরা । এরপর তিন মাস জেলে বন্দি ছিলাম ৷ অবশেষে বাড়ি ফিরছি । আমরা খুব আনন্দিত । ভারতের মানুষদের ব্যবহার অনেক ভালো ।"
আরেক বাংলাদেশি মৎস্যজীবী মিরাজ শেখ বলেন, "তিন মাস আগে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় ভুলবশত ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে ফেলি আমরা ৷ এরপর ভারতীয় উপকূলরক্ষা বাহিনী আমাদেরকে আটক করে ৷ তিন মাস জেলে বন্দি ছিলাম ৷ অবশেষে বাড়ি ফিরছে । আমার অনেক খুশি ।"