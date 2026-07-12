আশা জাগিয়েও মিলল হতাশা, এখনও খোঁজ নেই পূর্ব মেদিনীপুরের 15 মৎস্যজীবীর

আশা জাগিয়েও মিলল হতাশা, এখনও খোঁজ নেই পূর্ব মেদিনীপুরের 15 মৎস্যজীবীর
খোঁজ মেলা ট্রলারটি কাকদ্বীপের 'এফবি আলফা' ৷ তাতে থাকা 12 জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে অন্যান্য ট্রলার ৷
Published : July 12, 2026 at 5:56 PM IST
কাকদ্বীপ ও শংকরপুর, 12 জুলাই: এক মুহূর্তের জন্য যেন আশার আলো দেখা দিয়েছিল ৷ মনে করা হচ্ছিল, 5 জুলাই থেকে গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ পূর্ব মেদিনীপুরের শংকরপুরের 'জয় মা কালী' ট্রলার এবং তাতে থাকা 15 জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যাবে ৷ কিন্তু, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই আশার আলো নিভে গেল ৷
গত 2 জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে রওনা দেয় 'জয় মা কালী' ট্রলারটি ৷ সেটিতে মোট 15 জন মৎস্যজীবী ছিলেন ৷ জানা যায়, 5 জুলাইয়ের পর থেকেই ট্রলারটির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷ এরপর থেকেই ট্রলারটিকে নিখোঁজ বলে ঘোষণা করা হয় ৷ ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন, কোস্টগার্ড, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি যৌথভাবে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ কিন্তু, তল্লাশিতে কোনও সাফল্য মেলেনি।
শনিবার সকালে আচমকাই খবর ছড়িয়ে পড়ে, দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের বাঘেরচর সংলগ্ন সমুদ্রে একটি বিকল ট্রলারকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ প্রথমে মনে করা হয়, সেটিই নিখোঁজ 'জয় মা কালী' ট্রলার ৷ শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক প্রাথমিকভাবে জানান, নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে ৷ এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শংকরপুরে মৎস্যজীবীদের পরিবারে স্বস্তি ফেরে ৷
শুধু শংকরপুর নয়, ওড়িশাতেও এই খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ কারণ, নিখোঁজ 15 জন মৎস্যজীবীর মধ্যে দু'জন ওড়িশার ভোগরাই এলাকার বাসিন্দা ৷ খবর পেয়ে ভোগরাইয়ের বিধায়ক শংকরপুরে পৌঁছে যান ৷ এমনকী প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছিল ৷ কিন্তু, দিনের শেষে সমস্ত আশায় জল ঢেলে দেয় বাস্তব ৷
কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে ট্রলার উদ্ধারের খবর ছড়িয়েছিল, সেটি 'জয় মা কালী' নয় ৷ সেটি কাকদ্বীপের 'এফবি আলফা' ৷ পরে শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক বলেন, "আজ সকালে আমি নিজে বলেছিলাম যে, জয় মা কালী ট্রলার যেটি মাঝ সমুদ্রে নিখোঁজ ছিল, তার খোঁজ পাওয়া গেছে ৷ তবে, সেই খবরটি সম্পূর্ণ ভুল ৷ তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ৷ উদ্ধার হওয়া ট্রলারটি অন্য ৷"
কাকদ্বীপের ট্রলার মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, "আমাদের কাছে আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা ছিল 2 থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে না-যাওয়ার ৷ সাত তারিখের পর আমাদের ট্রলারগুলি সমুদ্র যায় ৷ তবে, তখনও অস্বাভাবিক ঢেউ থাকায় ট্রলারগুলি ফিরে আসে ৷ তখনই 'এফবি আলফা' নামে আমাদের একটা ট্রলার সমুদ্রে ফেঁসে যায় ৷ গত কয়েকদিনে আমাদের কয়েকটি ট্রলার বকখালির কাছে সেই ট্রলারের 12 জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছে ৷ তবে, 'এফবি আলফা' ট্রলারটি ডুবে গিয়েছে ৷ তার হোজ পাইপে জল ঢুকে ফেটে গিয়েছে ৷"
এদিকে ট্রলার মালিকপক্ষও হন্যে হয়ে নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন সম্ভাব্য কোনও সূত্রের খোঁজে ৷ প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী সমুদ্রে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করেছে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রলার এবং মৎস্যজীবীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি, যা থেকে 'জয় মা কালী' ট্রলারের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় ৷
সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উদ্বেগ ৷ প্রতিটি ঘণ্টা যেন আরও কঠিন হয়ে উঠছে নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের কাছে ৷ ঘরে ফিরবেন তো তাঁদের প্রিয়জন ? নাকি গভীর সমুদ্রে বড় কোনও বিপদের মুখে পড়েছেন তাঁরা ? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও কারও কাছে নেই ৷ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান জারি রাখার আশ্বাস দেওয়া হলেও, পরিবারের সদস্যদের চোখ এখন সমুদ্রের দিকেই ৷