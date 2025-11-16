বাংলাদেশের জেলে মৃত্যু কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীর ! কারণ শুনে অবাক পরিবার
জলসীমা লঙ্ঘন করায় চার মাস ধরে কারাগারে বন্দি ছিলেন ৷ শনিবার সেই মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে বলে কাকদ্বীপের বাড়িতে খবর পাঠাল বাংলাদেশ হাই কমিশন ৷
কাকদ্বীপ, 16 নভেম্বর: বিচারাধীন অবস্থায় বাংলাদেশের জেলে মৃত্যু হল কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবীর । ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার দায়ে সে দেশে আটক হয়েছিলেন কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকার মৎস্যজীবী যুবক বাবুল দাস (25)। জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম (মূক ও বধির) ছিলেন । সংসারের হাল ধরতে সংসারের হাল ধরতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হত বাবুলকে । শনিবার তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার ৷
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিচারাধীন বাবলুর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে বাংলাদেশ হাই কমিশনের তরফে তাঁর পরিবারকে জানানো হয় ৷ যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পরিবারের মনে ।
স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 13 জুলাই রবিবার বাংলাদেশ জলসীমা অতিক্রম করে মাছ ধরার অভিযোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাতে আটক হয় 'এফবি মঙ্গলচণ্ডী' ও 'এফবি ঝড়' নামে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের দু'টি ট্রলার ৷ সঙ্গে আটক হন 34 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী । ট্রলার দু'টি কাকদ্বীপ থেকে গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে বেরিয়েছিল । আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশ নৌবাহিনী মংলা পোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।
এরপর 15 জুলাই মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের ওই থানায় মামলা রুজু করা হয় ৷ বাগেরহাট আদালত ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় । সেই থেকেই বাংলাদেশের জেলে বিচারাধীন বন্দি হিসেবেই রয়েছেন তাঁরা । শনিবার ওই বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে আটক হওয়া ট্রলার মঙ্গলচণ্ডীর মৎস্যজীবী বাবুল দাস ওরফে বোবার মৃত্যুর খবর আসে কাকদ্বীপে তাঁর পরিবারের কাছে ।
মৃতের ভাই বাসুদেব দাস জানান, শনিবার দুপুরে হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ মারফত তাঁরা প্রথম খবর পান । ঘটনার দিন ভুল করে আন্তর্জাতিক জল সীমানা অতিক্রম করে ফেলাতেই বিপত্তি । খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন সুন্দরবন শ্রমজীবী মৎস্য ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র । তিনি জানান, যত শীঘ্র সম্ভব বাবুলের দেহ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে ৷
এদিকে বাবলুর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে তাঁর পরিবার । বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকেও ফোন করে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হলেও বাবলুর ভাই বলেন, "দাদা বোবা ও কালা হলেও অন্যকোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল না । বরং বেশ সুস্থ সবলই ছিল । এই মৃত্যু সন্দেহজনক । আমরা আশঙ্কা করছি, জেলের মধ্যে তাঁর উপর অত্যাচার করে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে । মৃতদেহ কাকদ্বীপে এনে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তও করাতে চাই ।"
সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্রের কথায়, "মৃত ওই মৎস্যজীবী কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট উপকূল থানার গঙ্গাধরপুরের 8 নম্বর পশ্চিম কালিনগরের বাসিন্দা ছিলেন । বাংলাদেশে জেলবন্দি থাকা ওই মৎস্যজীবীর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর খুবই দুঃখজনক ।"
মৃতের শোকগ্রস্ত পরিবারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তাঁরা । ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক । বাবুলের দেহ কাকদ্বীপে ফিরিয়ে আনতে শুরু হয়েছে তৎপরতা ।