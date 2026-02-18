জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোজগার ! সুন্দরবনে ফের বাঘের হামলায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোজগার ! সুন্দরবনে ফের বাঘের হামলায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু
বৈধ অনুমতি নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে গভীর জঙ্গলে যান রামপদ ৷ সেই সময় ঘটে বিপত্তি ৷ সংসারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে অথৈ জলে পরিবার ৷
Published : February 18, 2026 at 7:23 AM IST
গোসাবা, 18 ফেব্রুয়ারি: এক সপ্তাহ যেতে না-যেতে ফের বাঘের হামলা ! এবারও প্রাণ গেল এক মৎস্যজীবীর । মৃতের নাম রামপদ বর্মন (45)। তিনি গোসাবার ছোট মোল্লাখালি কালিদাসপুর এলাকার বাসিন্দা । মঙ্গলবার সকালে সঙ্গীদের সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণের মুখে পড়েন ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বৈধ অনুমতি নিয়েই এদিন জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন রামপদ ও তাঁর সঙ্গীরা । সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে কাঁকড়া ধরার সময় আচমকাই একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে রামপদ'র উপর । আকস্মিক হামলায় গুরুতর জখম হন তিনি । সঙ্গে থাকা বাকি মৎস্যজীবীরা প্রাণপণ লড়াই করে বাঘটিকে তাড়িয়ে দেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নৌকায় তুলে আনেন । দ্রুত গ্রামে ফিরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । বুধবার ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে । বন দফতর সূত্রে খবর, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পারমিট নিয়েই সঙ্গীদের সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন রামপদ ৷
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে জেলার মুখ্য বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, "প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বৈধ অনুমতি নিয়েই জঙ্গলে প্রবেশ করেন মৃত ব্যক্তি । বন দফতরের নিয়ম মেনেই তাঁরা কাঁকড়া সংগ্রহ করছিলেন । হঠাৎ বাঘের আক্রমণে এই দুর্ঘটনা ঘটে । পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ম অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে । পাশাপাশি, জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মৎস্যজীবীদের বারবার সচেতন করা হচ্ছে ।"
উল্লেখ্য, সুন্দরবন এলাকায় বাঘের আক্রমণের ঘটনা নতুন কিছু নয় । জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন বহু মানুষ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন । বন দফতরের পক্ষ থেকে সুরক্ষা বিধি মেনে চলার নির্দেশ থাকলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝুঁকি থেকেই যায় । মৃত রামপদ বর্মনের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী ও দুই সন্তান । সংসারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে পরিবারটি । মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা ।
এই ঘটনার দশদিন আগে অর্থাৎ, 8 ফেব্রুয়ারি কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলায় প্রাণ যায় এক যুবকের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের কলস দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ স্ত্রীর চোখের সামনেই বাঘ তাঁকে টেনে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে চলে যায় বলে খবর । তার মধ্যেই ফের বাঘের হামলায় মৃত্যু মৎস্যজীবীর ৷