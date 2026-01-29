কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে, সুন্দরবনে গুরুতর জখম মৎস্যজীবী
বর্তমানে গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 32 বছরের ওই মৎসজীবী ৷ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে বন দফতর ৷
Published : January 29, 2026 at 12:57 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 29 জানুয়ারি: সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবী । আহতের নাম বানু ভক্তা (32) । তাঁর বাড়ি পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্যদাসপুর গ্রামে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চারদিন আগে প্রায় 12 জনের একটি দল নৌকা নিয়ে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যান । বুধবার বিকেলে তাঁরা বিজিয়াড়ি জঙ্গলে কাজ করছিলেন । সেই সময় আচমকাই একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বানু ভক্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । হঠাৎ আক্রমণে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং বাঘটি তাঁকে থাবা ও দাঁত দিয়ে গুরুতরভাবে জখম করে ।
সঙ্গীরা পরিস্থিতি বুঝে তৎক্ষণাৎ মৎসজীবীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন । কাঁকড়া ধরার শিক ও লাঠি নিয়ে তাঁরা বাঘটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন । কিছু সময় ধরে মানুষ ও বাঘের মধ্যে রীতিমতো লড়াই চলে জঙ্গলের ভিতরেই । শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের প্রতিরোধে বাঘটি বানুকে ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে যায় । এরপর রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় বানু ভক্তাকে তাঁর সঙ্গীরাই দ্রুত নৌকায় তুলে নিয়ে আসেন ।
পরে তাঁকে পাথরপ্রতিমায় নিয়ে এসে মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে এবং চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন । এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে । জীবিকার তাগিদে প্রায়ই মৎস্যজীবী ও কাঁকড়া শিকারিরা সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশ করেন । বন দফতরের নিয়ম মেনে গেলেও বাঘের আক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায় । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জঙ্গলে প্রবেশকারী শ্রমজীবী মানুষদের জন্য আরও সুরক্ষা ব্যবস্থা ও দ্রুত উদ্ধার পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিভাগীয় বন আধিকারিক(ডিএফও)নিশা গোস্বামী বলেন, "জখম মৎস্যজীবির দ্রুত সুস্থতা কামনা করি । সুন্দরবন আমাদের জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অমূল্য অংশ । এখানে কাজ করা মানুষদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে । আমরা চাই সকলেই সর্বদা সতর্ক থাকুন, নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলুন এবং ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন । সাধারণত ওই এলাকায় বাঘের আনাগোনা খুবই কম থাকে । ওই মৎস্যজীবীর উপর আক্রমণ করা বন্যপ্রাণী বাঘ কি না সে বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ওই মৎস্যজীবীর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বন কর্মীরা । যে ঘটনা ঘটেছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ জানা হচ্ছে জখম মৎস্যজীবীর সঙ্গীদের কাছ থেকে ।"