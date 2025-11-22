সুন্দরবনে বাঘের হামলায় মৃত্যু মৎস্যজীবীর ! উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ

সুন্দরবনে বাঘের হামলায় মৃত্যু মৎস্যজীবীর ! উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ
মৎস্যজীবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও পারেননি দুই সঙ্গী ৷ গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় দক্ষিণরায় ৷ তারপরই উদ্ধার হয় মৎস্যজীবীর ছিন্নভিন্ন দেহ ৷
Published : November 22, 2025 at 2:11 PM IST
সুন্দরবন, 22 নভেম্বর: সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আবারও বাঘের আক্রমণে প্রাণ গেল এক মৎস্যজীবীর ৷ মৃতের নাম তাপস হালদার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বনি ক্যাম্প সংলগ্ন সিঁদুরকাটির জঙ্গলে ৷ মৎস্যজীবীকে বাঘের মুখ থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ তাঁর সঙ্গীরা ৷ পরে বন দফতরের কর্মী এবং পুলিশ গিয়ে গভীর জঙ্গল থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে ৷
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল এলাকার নগেনাবাদের বাসিন্দা তাপস হালদার, গোপাল পাইক এবং নেপাল পাইক মঙ্গলবার সুন্দরবনের সিঁদুরকাটির জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যান ৷ শুক্রবার বিকেলে নদীর ধারে নৌকা নোঙর করে বসেছিলেন তাঁরা ৷ সেই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে অতর্কিতে হামলা চালায় ৷ তাপস হালদারের উপর হামলে পড়ে তাঁকে টেনে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যেতে থাকে ৷
সেই সময় তাপসের চিৎকার শুনে নৌকার ভিতরে থাকা গোপাল এবং নেপাল তাঁকে বাঁচাতে আসেন ৷ বাঘের মুখ থেকে তাপসকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করেন তাঁরা ৷ কিন্তু, ব্যর্থ হন ৷ শেষমেষ গ্রামে ফিরে পুলিশ ও বন দফতরকে খবর দেন তাঁরা ৷ জানানো হয়, বাঘটি তাপসকে মুখে করে টেনে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছে ৷
সেই মতো সিঁদুরকাটিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তাপস হালদারের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বন দফতরের কর্মীরা ৷ তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ এ নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নেপাল পাইক বলেন, "মঙ্গলবার বৈধ পাস নিয়ে আমার দাদা গোপাল পাইকের নৌকায় সুন্দরবনের জঙ্গলে যায় কাঁকড়া ধরার জন্য ৷ শুক্রবার বিকেলে নৌকাতে বসে থাকার সময় তাপস হালদারের ওপর বাঘ হামলা করে ৷ আমরা অনেক চেষ্টা করি ৷ কিন্তু, বাঘ টানতে-টানতে ওঁকে জঙ্গলে নিয়ে যায় ৷"
মৃত তাপসের স্ত্রী পার্বতী হালদার বলেন, "আমার স্বামী নৌকা করে জঙ্গলে গিয়েছিল মাছ ধরতে ৷ বাঘে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছে ৷ আমার সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে ৷" কয়েকদিন আগে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল আরেক মৎস্যজীবীর ৷ আবারও একই ঘটনা ৷
এ নিয়ে জেলা বন দফতরের মুখ্য বন আধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী বলেন, "সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া খাড়িতে মাছ এবং কাঁকড়া ধরার জন্য মৎস্যজীবীরা বন দফতরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই যায় ৷ যেহেতু শীতকাল বাঘেদের মিলনের সময়, তাই বাঘেরা হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে ৷ তাই শীতের সময়ই বাঘেরা মৎস্যজীবীদের উপর আক্রমণ করে ৷ বেশ কয়েকদিন আগে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল শম্ভু সর্দার নামে এক মৎসজীবীর ৷ এবার বনি ক্যাম্প লাগোয়া সিঁদুরকাটি জঙ্গল এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাপস হালদারের ৷"
তাহলে প্রশ্ন উঠছে, যেখানে শীতের সময় বাঘেদের মিলনের সময় ও তারা হিংস্র হয়ে ওঠে, সেই পরিস্থিতিতে বন দফতর মৎস্যজীবীদের গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদীতে যাওয়া অনুমতি দেয় কীভাবে ? জেনে শুনে কেন মৎস্যজীবীদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ? যার কোনও উত্তর মেলেনি ৷