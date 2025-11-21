ETV Bharat / state

জেলার সর্বপ্রথম শিউলি, সংসারের হাল ধরতে স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই মাজিদার

একাই উঠছেন খেজুর গাছে রস পারতে তারপর প্রস্তুত করছেন নলেন গুড় ৷ মাজিদা লস্করের লড়াই অনুপ্রেরণা জোগাবে আপনাকেও ৷

SHIULI IS FIRST WOMAN IN DISTRICT
সংসারে হাল ধরতে স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই মাজিদার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
জয়নগর, 21 নভেম্বর: সংসারের হাল ধরার জন্য স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধছে জেলার প্রথম মহিলা শিউলি । মহিলারা পারে না এমন কোনও অসাধ্য কাজ এ দুনিয়ায় নেই । মহিলাদের বীর পরাক্রমের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে শুরু করে অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত ছড়ানো । স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারের হাল ধরার জন্য মাজিদা লস্কর এখন জেলার প্রথম মহিলা শিউলি ।

সাধারণত শীতের সময় বাঙালি রসনাতৃপ্তিতে নানা পিঠেপুলি খাদ্য তালিকায় রয়েছে । কিন্তু পিঠে পুলি নলেন গুড় ছাড়া যেন অসমাপ্ত । জয়নগরের প্রসিদ্ধ মোয়া তৈরিতেও নলেন গুড়ের অবদান অপরিসীম । সেই কারণে শীতের সময় খেজুর গাছের এই রস দিয়ে তৈরি নলেন গুড়ের চাহিদা থাকে অপরিসীম । সাধারণত এই শীতের সময় খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করার জন্য শিউলিরা খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধেন । ছোটবেলা থেকে মাজিদার স্বামী আব্দুর রউফ লস্কর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ।

বিয়ের পর থেকে সংসারের হাল ধরার জন্য মাজিদা লস্কর ওনার স্বামীর সঙ্গে শিউলির কাজ শুরু করেন । দীর্ঘ 15 বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তিনি এখন পাকা দস্তুর শিউলি হয়ে উঠেছেন । তিনি এখন খেজুর গাছের রস সংগ্রহ থেকে শুরু করে নলেন গুড় তৈরি করার প্রক্রিয়া পর্যন্ত সিদ্ধহস্ত । এই দম্পতি মিলে এলাকার প্রায় 180 থেকে 200টি খেজুর গাছ থেকে একদিনে রস সংগ্রহ করেন । জয়নগরের 2 নম্বর ব্লকের মণিপুর বাঁশতলা এলাকার বাসিন্দা এই দম্পতি এখন জয়নগর এলাকার প্রসিদ্ধ বেশ কয়েকটি মোয়া দোকানের নলেন গুড়ের সরবরাহ প্রথম সারির শিউলি ৷

জেলার প্রথম মহিলা শিউলি হয়ে ওঠার গল্প জানালেন মাজিদা নস্কর ! তিনি বলেন, "সংসারের অভাবের জন্য স্বামীর সঙ্গে এই কাজে আমি যুক্ত হই । প্রথম দিকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । এই কাজ শিখতে গিয়ে বহু আঘাত এবং ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে । খেজুর গাছের কাঁটা ফুটেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ৷ কিন্তু ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে এই কাজের সঙ্গে থেকে আমি সমস্ত কিছু শিখেছি। এই শীতের মরশুমে স্বামীর সঙ্গে এই শিউলির কাজ করি । এর ফলে সংসারের অর্থের সংকট কিছুটা হলেও দূর হয় । দু'জনে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কাজ করি ।"

এই বিষয়ে মাজিদার স্বামী আব্দুর রউফ লস্কর বলেন, "ছোটবেলা থেকে এই কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি। আমি একদিনে 180 থেকে 200টি গাছ থেকে খেজুরের রস সংগ্রহ করি। আমার স্ত্রী প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যে সে আমার সঙ্গে এই কাজ করবে। এরপর ধীরে ধীরে স্ত্রীকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করি। নিজে হাতেই ওকে গাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহ থেকে নলেন গুড় প্রস্তুত করবে সমস্ত প্রক্রিয়া শেখাই।"

তিনি আরও বলেন, "বেশ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে এই কাজ শিখে তিনি এখন পাকা দস্তুর মহিলা শিউলি হয়ে উঠেছে। 15 বছর ধরে আমার পাশে থেকে সাহায্য করে যাচ্ছে মাজিদা। সংসারের হাল ধরার জন্য এই সিদ্ধান্তে আখেরে আমার অনেক সাহায্য পাশাপাশি সংসারের অনেকটাই অর্থনৈতিক সংকট ঘুঁচেছে। চাষবাস করার সময়ও আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করে। আমার জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে স্ত্রী অন্যতম যোদ্ধা। এই কাজে লাভ অনেক কম ৷ এর ফলে আগামী প্রজন্ম এই কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

TAGGED:

PALM TREES
খেজুর রস
জেলার সর্বপ্রথম শিউলি
WOMAN SHIULI
