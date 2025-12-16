জন্ম শতবর্ষে ASI-এর প্রথম মহিলা ডিজি দেবলা মিত্রের কর্মজীবন নিয়ে প্রদর্শনী

জন্ম শতবর্ষে ASI-এর প্রথম মহিলা ডিজি দেবলা মিত্রের কর্মজীবন নিয়ে প্রদর্শনী
1952 সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় কাজ শুরু ৷ এরপর ধাপে-ধাপে ডিরেক্টর জেনারেল পদে বসেন দেবলা মিত্র ৷
Published : December 16, 2025 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: এক শতাব্দী আগে 1925 সালের 14 ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের খুলনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবলা মিত্র ৷ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের কথা বলতে গেলে তাঁর নাম প্রথমসারিতে থাকবে ৷ দেবলা মিত্র ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল ৷ এই বছরটা তাঁর জন্ম শতবর্ষ ৷ সেই উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল এএসআই-এর কলকাতা সার্কেলের তরফে ৷
একজন মেধাবী ছাত্রী হিসেবে দেবলা মিত্র 1940 সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন ৷ স্কুল শিক্ষা শেষ করার আগেই বিয়ে হলেও, তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন ৷ কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ 1946 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে স্নাতকোত্তর পাশ করেন এবং রুপোর পদক লাভ করেছিলেন ৷
এর পর 1952 সালে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে দেবলা মিত্রের কর্মজীবন শুরু হয় ৷ তাঁর কর্মজীবনে পঞ্জাবের রোপার, রাজস্থানের নোহার ও সোথি, কর্ণাটকের মাসকি এবং পশ্চিমবঙ্গের তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ৷ পরে পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তিনি জৌগড়া, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, রত্নগিরি ও নেপালের তিলাউড়া-কোট এবং কোন্দনে স্বাধীনভাবে খননকাজ পরিচালনা করেন ৷
এর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব ভারতেও একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান ৷ রত্নগিরির বৌদ্ধস্থানের খনন (1958-61) এবং পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ইতিহাস তাঁর কর্মজীবনে একটি মাইলফলক ছিল ৷ বিভিন্ন বৌদ্ধস্থান নিয়ে তাঁর তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে ভারত এবং বিদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষের কাছে মূল্যবান তথ্য তুলে ধরেছেন ৷
দেবলা মিত্রের সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বলতে গেলে, কোনারকের সূর্য মন্দিরের কাজ, রত্নগিরির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার, ভুবনেশ্বরের মন্দির, উদয়গিরি পাহাড়ের পাথরে খোদাই করা গুহা, মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খাঁ-র মসজিদ, গৌড় ও পান্ডুয়ায় মসজিদ ও সমাধি, মণিপুরের বিষ্ণুপুরে মন্দির, ত্রিপুরার উদয়পুরে মন্দির এবং অসমের শিবসাগর জয়সাগর, গৌরীসাগর এবং গড়গাঁওয়ের মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ, যা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ তিনি 1962-63 সালে প্যারিসে ফরাসি ভাষা এবং প্যারিসের আই'কোল ডু লুভরে কম্বোডিয়ার শিল্পকলা অধ্যয়ন করেছিলেন ৷
এদিন কলকাতা সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজেন্দ্র যাদব বলেন, "দেবলা মিত্র ASI-এর প্রথম মহিলা মহাপরিচালক হন ৷ 1981 থেকে 1983 সাল পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব সামলান ৷ অবসর গ্রহণের পরেও তিনি এই বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত ছিলেন ৷ গবেষণা ও বক্তৃতার জন্য দূরদূরান্তে ভ্রমণ করেছিলেন ৷ নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম থেকে বোধগয়ার চুরি যাওয়া বৌদ্ধ মূর্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাঁর বিস্তারিত ডকুমেন্টেশন সাহায্য করেছিল ৷ বৌদ্ধধর্মে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি লুম্বিনী উন্নয়ন প্রকল্পের জাতীয় কমিটি এবং COMOS-এর সভাপতিত্ব করেন ৷ তিনি শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক ত্রিভুজেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রত্নতত্ত্বের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বিজ্ঞান জাদুঘরের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ৷"
দেবলা মিত্র ছিলেন অসীম প্রতিভার অধিকারী একজন পণ্ডিত ৷ তাঁর 13টির বেশি বই এবং 116টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে ৷ কোনারক, রত্নগিরি, অজন্তা, তেলকূপি, অচ্যুতরাজপুরের ব্রোঞ্জ, সাঁচি সম্পর্কিত তাঁর সাহিত্যকর্ম যেকোনও গবেষক এবং সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব প্রেমীদের জন্য আদর্শ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৷
রাজেন্দ্র যাদব বলেন, "ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে দেবলা মিত্রের অবদান অমূল্য এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে অনুপ্রাণিত করেতেই জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করা হল মেটক্যাফে হলে ৷ তার কর্মজীবন নিয়েই প্রদর্শনী হয় ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক রজত সান্যাল-সহ বিভিন্ন ইতিহাসবিদ, স্থাপত্যবিদ তাঁকে সম্মান জানিয়ে, তাঁর সম্পর্কে নানা জানা-অজানা কথা বলেন ৷"