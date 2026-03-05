কোন স্ত্রী পাবেন পারিবারিক পেনশনের টাকা ? সদ্য অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর সার্ভিস বুক চাইল হাইকোর্ট
প্রথম স্ত্রী’কে ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ ৷ রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : March 5, 2026 at 10:03 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: দেশের আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী-র নামে যায় পারিবারিক পেনশন ৷ কিন্তু, গোল বেঁধেছে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত রেলের এক গ্রুপ-ডি কর্মীকে নিয়ে ৷ অভিযোগ, প্রথম স্ত্রী-র সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না-হওয়া সত্ত্বেও, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন ৷ আর বিয়ের পর সার্ভিস বুকে পেনশনের নমিনি হিসাবে প্রথম স্ত্রী’র নাম কেটে দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী’কে জুড়ে দিয়েছেন ৷
আর বিবাহ বিচ্ছেদ না-হওয়ায় প্রথম স্ত্রী এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ তিনি আর্জি জানিয়েছেন, স্বামীর অবর্তমানে তিনিই প্রকৃত পেনশনের দাবিদার ৷ তাঁর এক ছেলেও রয়েছে ৷ তাই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেন সার্ভিস বুকে তাঁর নাম যুক্ত করে ৷ এই আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বক্তব্য, "রেলের ওই কর্মচারী এখনও জীবিত ৷ তাঁর মৃত্যু হলে তারপর না-পারিবারিক পেনশনের বিষয় আসবে ৷" পাশাপাশি তিনি মন্তব্য করেন, "আইন অনুযায়ী প্রথম স্ত্রী ওই ব্যক্তির অবর্তমানে পেনশনের অধিকারী ৷"
প্রথম স্ত্রী’র আবেদন অনুযায়ী, বিচারপত রাও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী 13 মার্চ ওই অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর সার্ভিস বুক আদালতে আনতে হবে ৷ আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইছাপুর রেল কারখানায় গ্রুপ-ডি পদে চাকরি করতেন ওই ব্যক্তি ৷ গত বছর 31 ডিসেম্বর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ৷ আইন অনুয়ায়ী প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকলে অন্য কেউ পারিবারিক পেনশনের টাকা পেতে পারেন না ৷ আর প্রথম স্ত্রী’র এক ছেলেও রয়েছে ৷ তারপরেও দ্বিতীয় বিয়ে করেন তিনি ৷
তবে, হিন্দু বৈবাহিক আইন অনুযায়ী, প্রথম স্ত্রী’র সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না-করায়, দ্বিতীয় বিয়ে আইনত বৈধ নয় ৷ এমনকি সরকারি চাকুরিজীবীর ক্ষেত্রে, তা বেআইনিও বটে ৷ ধরা পড়লে চাকরিও খোয়াতে হতে পারে সরকারি কর্মীকে ৷ তবে, এক্ষেত্রে বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষ জানতো কি না, তা স্পষ্ট নয় ৷ অন্যদিকে, অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর দ্বিতীয় পক্ষে একটি কন্যাসন্তান রয়েছে ৷
মামলাকারী প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বক্তব্য, বিয়ের পর ওই ব্যক্তি তাঁর বদলে পেনশনের জায়গায় দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ঢুকিয়ে দেন ৷ প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু না-হলে, অন্য কেউ পেনশনের দাবি জানাতে পারে না ৷ অন্যদিকে রেলের ওই কর্মচারীর পক্ষের আইনজীবী বলেন, "সার্ভিস বুকে দ্বিতীয় স্ত্রী’র নাম রয়েছে ৷ তাঁর অবর্তমানে, তাঁর মেয়েও পারিবারিক পেনশনের দাবিদার ৷"
কিন্তু, বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "নিয়ম অনুয়ায়ী প্রথম স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবেন, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর পেনশনের দাবিদার তাঁর প্রথম স্ত্রীই ৷ আইন অনুয়ায়ী প্রথম স্ত্রী’র পেনশন পাওয়ার কথা ৷ কিন্তু, এখানে পারিবারিক পেনশনের প্রশ্ন এখনই উঠছে কেন ? এখনও ওই ব্যক্তি জীবিত ৷ তিনি জীবিত না-থাকলে, তখন পারিবারিক পেনশনের বিষয়টি উঠত ৷ রেলের পক্ষের আইনজীবী বলেন, "আদালত যেভাবে নির্দেশ দেবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ৷" সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আগামী 13 মার্চ রেল কর্তৃপক্ষকে সার্ভিস বুক আদালতে আনার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷