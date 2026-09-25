শতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম ভোট, ইস্কোয় বিএমএসের জয় ! মধ্যরাতে বার্নপুরে অকাল হোলি

শতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম ভোট, ইস্কোয় বিএমএসের জয় ! মধ্যরাতে বার্নপুরে অকাল হোলি
First vote in a century long history: আদালতের নির্দেশে শতবর্ষের ইস্কোয় প্রথম ভোট ৷ বিপুল ভোটে জিতে ইতিহাস বিএমএসের, বদলের বার্তা শ্রমিক মহলে ৷
Published : September 25, 2026 at 12:57 PM IST
আসানসোল, 25 সেপ্টেম্বর: প্রায় এক শতকের ইতিহাসে প্রথম বার । রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত সংস্থা সেলের বার্নপুরের ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টে শ্রমিক সংগঠনের স্বীকৃতি নির্ধারণে হল গণতান্ত্রিক নির্বাচন । আর সেই প্রথম নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে জয়ী হল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-সমর্থিত বার্নপুর ইস্পাত কর্মচারী সংঘ । ফল প্রকাশ হতেই মধ্যরাতে আবিরে-উৎসবে মেতে উঠল বার্নপুর শিল্পাঞ্চল । শ্রমিকদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর অবশেষে পছন্দের সংগঠন বেছে নেওয়ার সুযোগ মিলল তাঁদের ।
1918 সালে পথচলা শুরু ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি বা ইস্কোর । বাঙালি শিল্পোদ্যোগী স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই কারখানা পরবর্তী সময়ে তাঁর উত্তরসূরি স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগিয়ে যায় । আসানসোল-বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের ইতিহাসে ইস্কোর নাম জড়িয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ শিল্পযাত্রার সঙ্গে । স্বাধীনতার পরও নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে কারখানা । 1976 সালে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং পরে সেলের অধীনে আসার পর নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় ।
তবে এত দীর্ঘ ইতিহাসে শ্রমিক সংগঠনের স্বীকৃতি নির্ধারণে এমন নির্বাচন আগে হয়নি বলেই দাবি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের । এতদিন কারখানায় INTUC-র প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ করেছে বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি । বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন CITU-ও কারখানায় সক্রিয় ছিল । অন্য সংগঠনগুলির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সংগঠন বিস্তারে নানা বাধা ছিল । যদিও এই অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির বক্তব্য এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে সামনে আসেনি ।
এ বার সেই ছবিতেই বদল । কেন্দ্রের 'এক শিল্প, এক সংগঠন' নীতির আওতায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ভোটে একটি স্বীকৃত সংগঠন বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় । ইস্কোতেও সেই নির্বাচন ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত আদালতের হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রকের উদ্যোগে ভোটের পথ পরিষ্কার হয় বলে বিজেপি ও বিএমএস-সমর্থিত নেতাদের দাবি ।
ভোটের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল বিএমএস । কারখানার মোট 3514 জন স্থায়ী কর্মীর মধ্যে ভোট পড়েছে 3291টি । তার মধ্যে বিএমএস-সমর্থিত বার্নপুর ইস্পাত কর্মচারী সংঘ পেয়েছে 2189 ভোট । দ্বিতীয় স্থানে থাকা INTUC-সমর্থিত আসানসোল আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ঝুলিতে গিয়েছে 781 ভোট । CITU-র আসানসোল বার্নপুর কুলটি মেটাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পেয়েছে 215 ভোট । HMS-সমর্থিত সংগঠন পেয়েছে 31 ভোট এবং AITUC-র একটি সংগঠনের প্রাপ্ত ভোট 33 ।
ফল প্রকাশের পরেই বার্নপুরে শুরু হয় উচ্ছ্বাস । রাত গড়াতেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় কর্মী-সমর্থকদের আবির খেলতে দেখা যায় । একে অপরকে রাঙিয়ে দেন তাঁরা । মধ্যরাতে যেন অকাল হোলি । দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরে প্রথম বার নিজেদের ভোটে একটি সংগঠনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আনন্দেই এই উচ্ছ্বাস বলে দাবি বিএমএস নেতৃত্বের ।
তবে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি উঠে এসেছে শ্রমিক অসন্তোষের কথাও । বিএমএস-সমর্থকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের উপর নানা ভাবে চাপ তৈরি করা হত এবং টাকা তোলার অভিযোগও ছিল । তবে এই অভিযোগের স্বাধীন যাচাই সম্ভব হয়নি । INTUC বা অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিএমএসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, এতদিন শ্রমিকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করা হত এবং নির্বাচন হতে দেওয়া হয়নি । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, ইস্কো কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, এ বার শ্রমিকরা তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেন ।
বার্নপুরের বিজেপি নেতা তথা রাজ্য কমিটির সদস্য পবন সিংয়ের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচনের দাবি উঠছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগের পর বিষয়টি এগোয় বলে জানান তিনি । তাঁর কথায়, আদালতের রায় এবং কেন্দ্রীয় উদ্যোগের পরেই নির্বাচন সম্ভব হয়েছে ।
বিএমএস নেতা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এই জয় এসেছে। তাঁদের দাবি, ভোটের ফলই প্রমাণ করেছে কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বিএমএসের পাশে রয়েছেন ।
1918 থেকে 2026- ইস্কোর ইতিহাসে কেটে গিয়েছে এক শতাব্দীরও বেশি সময় । আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের পথে কারখানা এখন নতুন পর্বে প্রবেশ করছে । সেই সময়েই শ্রমিক সংগঠনের স্বীকৃতি নির্ধারণে প্রথম বার ভোট হল । এখন সেই ভোটে জিতে দায়িত্ব পেল বিএমএস । নির্বাচনের ফলাফল যে প্রত্যাশা তৈরি করেছে, আগামী দিনে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া, কর্মপরিবেশ এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়, সেটিই এখন দেখার ।