ETV Bharat / state

ঝাঁকুনি নয়, স্বপ্নের গতি; ছুটল হাওড়া টু কামাখ্যা ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার

ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রাপথ শুরু হল ৷ আধুনিক স্লিপার ট্রেনের জন্য যাত্রীরা যে কতটা মুখিয়ে তা শুক্রবার চোখে পড়ল ৷

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকা যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পড়ে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 23, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 23 জানুয়ারি: দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস চলতে শুরু করল ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত 17 জানুয়ারি হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেন মালদা থেকে । আর শুক্রবার অর্থাৎ 23 জানুয়ারি সন্ধে 6.20 মিনিটে হাওড়া থেকে কামাখ্যার উদ্দেশে চলতে শুরু করে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন ৷ এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকা যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পড়ে ৷

'রাতের ট্রেন মানেই ক্লান্তি, এ ধারণা বদলে গেল' ৷ এদিন বিকেলে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর 6-এ দাঁড়িয়ে থাকা চকচকে, অতি আধুনিক ট্রেনটি যখন ধীরে গতি নিল, তখনই স্পষ্ট হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গের রেলযাত্রায় শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। ঝাঁকুনিমুক্ত, দ্রুত ও আরামদায়ক এই যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের রেল মানচিত্রে নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী সংযোজন। রেল আধিকারিকদের মতে, "বন্দে ভারত স্লিপার শুধু একটি নতুন ট্রেন নয়, এটি পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের ভবিষ্যৎ।"

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রাপথ শুরু হল (ইটিভি ভারত)

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর দ্রুত ও নিয়মিত পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ভারতীয় রেল। 22 জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটে কামাখ্যা থেকে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছয় শুক্রবার সকাল 8টা 15 মিনিটে ৷ শুক্রবার সন্ধ্যা 6টা 20 মিনিটে প্রথমবার হাওড়া থেকে কামাখ্যার উদ্যেশে রওনা দেয় ট্রেনটি । 'গতি, আরাম ও আধুনিকতার মিশেল', এই লক্ষ্য নিয়েই প্রতিদিন (বৃহস্পতিবার বাদে) সন্ধ্যা 6.20 মিনিটে হাওড়া ছাড়বে 27575 নম্বর বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। ছাড়ার পরদিন অর্থাৎ আজকের দিন ধরে আগামিকাল (শনিবার) সকাল 8.20 মিনিটে পৌঁছবে কামাখ্যায়।

পূর্ব রেলের অধীনে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফরাক্কা জংশন ও মালদা টাউনে নির্ধারিত বিরতি রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ও অসমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনেও যাত্রাবিরতি দেবে এই প্রিমিয়াম ট্রেন। এসি ফার্স্ট ক্লাস, এসি টু-টিয়ার ও এসি থ্রি-টিয়ার ৷ এই তিন শ্রেণির স্লিপার কোচে উন্নত বেডরোল, মানসম্মত খাবার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যাত্রীদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । গতকাল কামাখ্যা থেকে হাওড়ায় আসা এক যাত্রীর কথায়, "এত মসৃণ যাত্রা আগে কখনও করিনি ৷ ঘুম ভাঙল তো গন্তব্যে!" আরেকজন যাত্রী বললেন, "খাবার আর পরিষেবা দুটোই আন্তর্জাতিক মানের।"

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ছুটল হাওড়া টু কামাখ্যা ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন (ইটিভি ভারত)

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুকিং খোলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম কয়েক দিনের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকী চাহিদা এতটাই বেশি যে অকুপেন্সি ছাড়িয়ে যায় 100 শতাংশের গণ্ডি। এই সাড়া প্রমাণ করে, আধুনিক স্লিপার ট্রেনের জন্য যাত্রীরা কতটা মুখিয়ে ছিলেন। পরিচ্ছন্নতা, দ্রুত সেবা ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রেন নিয়ে যাত্রীদের সন্তুষ্টি স্পষ্ট। তবে অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, "এই মান বজায় রাখতে যাত্রীদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।"

TAGGED:

ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার
হাওড়া টু কামাখ্যা বন্দে ভারত
HOWRAH KAMAKHYA VANDE BHARAT
FIRST VANDE BHARAT SLEEPER JOURNEY
VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.