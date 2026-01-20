ETV Bharat / state

নেতাজি জয়ন্তীতে হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার

আগামী শুক্রবার, 23 জানুয়ারি সন্ধ্যা 6.20 মিনিটে ট্রেন ছাড়বে৷ বৃহস্পতিবার কামাক্ষ্যা থেকে হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেবে বন্দে ভারত স্লিপার৷

Vande Bharat Sleeper
বন্দে ভারত স্লিপার (ফাইল ছবি)
Published : January 20, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
হাওড়া, 20 জানুয়ারি: গত শনিবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ সেই ট্রেনের যাত্রা হাওড়া থেকে শুরু হবে নেতাজি জয়ন্তীতে৷ 23 জানুয়ারি সন্ধ্যা 6টা 20 মিনিটে ট্রেনে রওনা দেবে কামাক্ষ্যার উদ্দেশে৷

যদিও এই ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে, তার আগের দিন, বৃহস্পতিবার৷ সেদিন (22 জানুয়ারি) সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন যাত্রা শুরু করবে কামাক্ষ্যা থেকে৷ পরদিন, শুক্রবার সকাল 8টা 15 মিনিটে ওই ট্রেনটি পৌঁছাবে হাওড়া স্টেশনে৷ অন্যদিকে নেতাজি জয়ন্তীর সন্ধ্যায় যে ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবে, সেটি পরদিন (শনিবার) সকাল 8টা 20 মিনিটে কামাক্ষ্যা স্টেশনে পৌঁছবে৷

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ট্রেনটি সপ্তাহে ছ’দিন যাতায়াত করবে৷ কামাক্ষ্যা থেকে বুধবার ও হাওড়া থেকে বৃহস্পতিবার বন্দে ভারত স্লিপারের পরিষেবা পাওয়া যাবে না৷ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার মাঝে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থাকবে এই ট্রেনটি৷ ওই স্টেশনগুলি হল - ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফরাক্কা, মালদা টাউন, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাঁও ও রঙ্গিয়া।

রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, হাওড়া–কামাক্ষ্যা রুটের বুকিং আজ 20 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসে RAC বা ওয়েটিং লিস্ট থাকবে না৷ শুধুমাত্র কনফার্ম টিকিট পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই ফার্স্ট ও সেকেন্ড এসির টিকিট কয়েকঘণ্টার মধ্যে শেষ, থার্ড এসিতেও সীমিত টিকিট বাকি।

টিকিট বাতিলের ক্ষেত্রে নয়া নীতিও ঠিক করা হয়েছে৷ যদি ট্রেন ছাড়ার 72 ঘণ্টার আগে বাতিল করা হয়, সেক্ষেত্রে 25 শতাংশ টাকা কেটে বাকিটা ফেরত দেওয়া হবে৷ 72 ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা আগে বাতিল করলে 50 শতাংশ টাকা কেটে ফেরত দেওয়া হবে৷ আর আট ঘণ্টার কম সময়ে বাতিল করলে কোনও রিফান্ড মিলবে না।

রেলের দাবি, এই নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের মাধ্যমে উত্তর–পূর্ব ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা হবে দ্রুত, আরামদায়ক এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়। ফার্স্ট ক্লাসে 24, দ্বিতীয় এসিতে 188 এবং তৃতীয় এসিতে 611 জন-সহ 823 জন যাত্রী একসঙ্গে ভ্রমণ করতে পারবেন।

