জঙ্গল পেরিয়ে 7 কিমি দূরে স্কুল, গ্রামের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আদিবাসী কন্যা

জঙ্গল পেরিয়ে 7 কিমি দূরে স্কুল, গ্রামের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আদিবাসী কন্যা
বনবস্তির গ্রামের কেউ এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি । এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল আদিবাসী কিশোরী সুমিলা ওরাওঁ ৷
Published : February 3, 2026 at 7:05 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 ফেব্রুয়ারি: 15 বছরের ধন্যি মেয়ে ভেঙেছে সমাজের ছক ৷ গ্রামের কেউ এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার গণ্ডি পেরোতে পারেনি । কিন্তু এবার জীবনের এই প্রথম বড় পরীক্ষায় বসে ইতিহাস তৈরি করেছে জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী কিশোরী সুমিলা ওরাওঁ ৷
গরুমারা জঙ্গলঘেরা ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত জনপদ বুধুরাম বনবস্তি ৷ সেই গ্রামের বাসিন্দা সুমিলা ৷ কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা তার ৷ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বছর কয়েক আগে পানবাড়ি ভবানী হাইস্কুলে ভর্তি হয় সে । বাড়ি থেকে তার স্কুলের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার ৷
সাইকেলে করে স্কুলে যায় সুমিলা ৷ বনবস্তি গ্রাম থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল । সেই জঙ্গল পেরিয়ে রোজ স্কুলে যেতে হয় কিশোরীকে ৷ ফলে প্রায় প্রতিদিনই সেই পথে হাতি, গণ্ডার বা বাইসনের দেখা মেলে । মাঝে মাঝেই গভীর অরণ্যের সান্নিধ্যে থাকা বাড়ির উঠোন দিয়েও হেঁটে যায় হাতির পাল । সন্ধে নামলেই দুশ্চিন্তা বাড়ে পরিবারের ।
তবে ভয় পেছনে ঠেলতে পারেনি সুমিলাকে ৷ পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা ও জীবনে কিছু করার অদম্য জেদ থেকে বন্যপ্রাণীদের আতঙ্কের মাঝেই সাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যায় এই আদিবাসী কিশোরী । সংসারে অভাব থাকলেও পড়াশোনায় কোনওদিন ছেদ পড়েনি । এবার স্কুল জীবনের প্রথম সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিচ্ছে সে । আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলে মাধ্যমিকের সিট পড়েছে সুমিলার । গ্রামের মেয়ের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বুধুরাম বনবস্তিতে ৷ এই গ্রামে 27টি পরিবারের বাস ।
স্থানীয় বাসিন্দা বুধুয়া ওরাওঁ বলেন, "আমাদের গ্রাম থেকে এর আগে কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি । সুমিলা আমাদের গর্ব । এবার সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে । সফল হবে সুমিলা, এটাই আশা করছি ।"
সুমিলার বাবা মঞ্চাল ওরাওঁ এবং মা রূপালি ওরাওঁ সেভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু মেয়েকে সাহস জুগিয়ে গিয়েছেন । বাবা মঞ্চাল ওরাওঁ বলেন, "আমরা পড়াশোনা করতে পারিনি । মেয়েকেই আমরা পড়াতে চাই ।" সুমিলার মা বলেন, "মেয়ে একা একা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়, টিউশন যায় । ভয় তো থাকেই । তবুও চাই মেয়ে বড় হোক ।"
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমিলা ওরাওঁ-এর কথায়, "আমাকে যেভাবেই হোক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে । আমি চেষ্টা করব কঠোর পরিশ্রম করার । আমাদের গ্রাম থেকে কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি । আমিই প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছি । আমার প্রতি সবার আস্থা আছে যে আমি ভালো ফল করব । আমি গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়াতে চাই । ভয় লাগে, কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে চাই না । মাধ্যমিক পাশ করে গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতে চাই ।"
সুমিলার সাহস ও ইচ্ছাশক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছে প্রশাসনও ৷ ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ পদ্মমণি রায় বলেন, "সুমিলার পড়াশোনা উচ্চশিক্ষার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করব । সুমিলা তাদের অভাব আর অনিশ্চয়তাকে পেছনে ফেলে একটা প্রত্যন্ত বনবস্তি এলাকা থেকে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসেবে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে । সুমিলার জন্য গোটা গ্রাম আজ গর্বিত ।"