বইমেলায় প্রথমবার লোকভবনের স্টল 'আনন্দ-ময়', কেনার সুযোগ না-থাকায় হতাশ পাঠকরা

এই স্টলে মিলছে বাংলা, ইংরেজি, মালায়ালাম ও হিন্দি ভাষায় সিভি আনন্দ বোসের লেখা একাধিক বই ৷

Lok Bhavan stall
বইমেলায় লোকভবনের তরফে প্রথমবার স্টল দেওয়া হয়েছে (নিজস্ব ছবি)
Published : January 28, 2026 at 9:12 PM IST

কলকাতা, 28 জানুয়ারি: 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রথমবার স্টল বসেছে লোকভবনের (পুরনো নাম রাজভবন) । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও বন্দে ভারতের ছবি দিয়ে দু’টি হোর্ডিং বাদে পুরো স্টলটা বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বলা চলে । এক কথায় 'আনন্দ-ময়' । কিন্তু, তরুণ-তরুণী কিংবা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এই স্থলে এসে হতাশ হচ্ছেন ।

বুক স্টল 'আনন্দ-ময়' হয়েও কেন পাঠকরা হতাশ?

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলা প্রাঙ্গনে এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে ই-86 স্টলটি । সেখানে ব্যানার হোর্ডিং কিংবা বইয়ের তাকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ছবি-বই সাজানো রয়েছে । গত কয়েক বছরে 'গ্রাউন্ড জিরো'য় রাজ্যবাসীর জন্য কী কী করেছেন, কোথায় কোথায় ঘুরেছেন রাজ্যপাল তার ডকুমেন্টারি এলসিডি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে ।

বইমেলায় প্রথমবার লোকভবনের স্টল 'আনন্দ-ময়', কেনার সুযোগ না-থাকায় হতাশ পাঠকরা (ইটিভি ভারত)

বাংলা, ইংরেজি, মালায়ালাম ও হিন্দি ভাষায় একাধিক বই রয়েছে সিভি আনন্দ বোসের লেখা । পাঠকরা আসছেন, বই উলটেপালটে দেখছেন । দু-এক লাইন পড়ছেনও বটে । কেউ কেউ বই কেনার ইচ্ছেও প্রকাশ করছেন । আর তখনই হতাশ হয়ে পড়ছেন । কারণ, বই কেনার কোনও সুযোগ নেই এই স্টলে ৷ পরিসর ছোট বলেও কেউ কেউ অভিযোগ করছেন ।

পাঠকদের কথা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দা গবেষক শেখর চক্রবর্তী সস্ত্রীক বইমেলায় ঘুরতে এসে এই স্টলে প্রবেশ করেন । তিনি বলেন, "প্রথমবার স্টল হয়েছে দারুণ ব্যাপার । কিন্তু বই কেনার তো কোনও সুযোগ নেই । এখানে থেকে দীর্ঘক্ষণ বই পড়ে ফেলারও তো সম্ভব নয় । যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলতে পারছেন না কীভাবে বইগুলো হাতে পেতে পারি । বিক্রির কোনও সুযোগ নেই । এমনকি এরা বলতেও পারছে না কীভাবে রাজ্যপালের বইগুলোকে ব্যবহার করতে পারব বা কিনে নিতে পারব বা লোকভবনের লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ কীভাবে পাব? এই বিষয়গুলো দেখলে পাঠকের সুবিধা হয় ।"

Lok Bhavan stall
লোকভবনের স্টলে পাঠকদের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

শেখর ছাড়াও আরও অন্যান্য পাঠকদের মত, এই স্টলে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত । বিভিন্ন সালের বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য রাজ্যপালের লেখা বই থাকলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুবিধা হয় । নাগেরবাজারের বাসিন্দা হরিকুমার শর্মা বলেন, "লোকভবনের এই স্টল খুব ভালো হয়েছে ৷ সরকারের স্টল থাকলে বই সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যায় ৷ নইলে সবকিছু তো মোবাইল থেকে মেলে ৷ তবে বইয়ের জ্ঞান সবচেয়ে ভালো ৷"

পূর্ববর্তী রাজ্যপালের লেখা বই নেই কেন ?

কলকাতা লোকভবনের লাইব্রেরিতে কয়েক হাজার বই রয়েছে । পরাধীন ভারতের রাজ্যপাল থেকে শুরু করে আজকের বর্তমান রাজ্যপালের লেখা একাধিক বই আলমারির তাকে সাজানো রয়েছে । সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই লাইব্রেরি বা বই সহজে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না । মূলত নিরাপত্তা এবং প্রোটোকলের কারণে এই সুযোগ পান না ।

Lok Bhavan stall
স্টলে কেনার সুযোগ নেই বই (নিজস্ব ছবি)

ইতিহাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকরা রাজভবনের নির্দিষ্ট দফতরের যোগাযোগ করে এই লাইব্রেরি বা বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন । আলাদাভাবে বা প্রকাশ্যে বইয়ের নাগাল পাওয়া যায় না । স্বাভাবিকভাবে, প্রথমবার কলকাতা অন্তর্জাতিক বইমেলাতে রাজভবন স্টল থেকে সমস্ত বয়সের পাঠকরা ভিড় জমাচ্ছেন । তবে তারা প্রশ্ন তুলছেন, রাজ্যের পূর্ববর্তী রাজ্যপালের লেখা বই কেন এই স্টলে রাখা হল না? রাজভবনের স্টলে প্রাক্তন-বর্তমান সকল রাজ্যপালের লেখা বই থাকাটা বাঞ্ছনীয় !

জাদুঘরের বরাদ্দ টাকায় বইমেলায় স্টল

যদিও এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি । কারণ, এই স্টলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই কর্মী এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইটিভি ভারতকে । সূত্রের দাবি, বইমেলায় স্টল দিতে প্রায় চার লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে । যা ভারতীয় জাদুঘরের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে । ঠিক তেমনই, বই বিক্রি বা কেনার কোনও সুযোগ থাকছে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এক পদাধিকারী বলেন, "যে সমস্ত বই রয়েছে তার প্রকাশক কলকাতার লোকভবন । লোকভবনের তরফে এভাবে বা কোনোভাবেই বলা চলে বই বিক্রির সুযোগ থাকে না ।" এই বিষয়ে ভারতীয় জাদুঘরের এক পদাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্ট বলেন, "জানি না কিছু । খোঁজ নিতে হবে । খোঁজ নিয়ে বলতে পারব ।"

তবে, রাজ্যপালের তত্ত্ব ও কমিউনিকেশন বিভাগের নোডাল অফিসার রামদাস ভাল্লাথোল ইটিভি ভারতকে বলেন, "ওই বুক স্টলটি শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে । যেখানে বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের লেখা বই রয়েছে । বই বিক্রি বা কেনার কোনও সুযোগ নেই । যাঁরা বই কিনতে আগ্রহী বা রাজ্যপালের বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী, তাঁদের তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি । পরবর্তীতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে ।" কিন্তু, পূর্ববর্তী রাজ্যপালদের বই না-থাকার প্রশ্নে তিনি বলেন,"এ বছর শুধুমাত্র বর্তমান রাজ্যপালের এই বই রয়েছে । অন্য কোনও রাজ্যপালের বই রাখা হয়নি ।"

KOLKATA BOOK FAIR
LOK BHAVAN STALL AT BOOK FAIR
লোকভবনের স্টল বইমেলায়
রাজ্যপালের বই
GOVERNOR BOOK

