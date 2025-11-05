রাজ্যে প্রথম ! 25 সপ্তাহের প্রিম্যাচিওর শিশুর হৃদপিণ্ডে বসল মার্কিন প্রযুক্তির ডিভাইস 'পিকোলো'
দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচার ৷ পুরো চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প ৷
Published : November 5, 2025 at 9:17 PM IST
দুর্গাপুর, 5 নভেম্বর: অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ৷ গর্ভাবস্থায় মাত্র 25 সপ্তাহে জন্ম, ওজন ছিল মাত্র 710 গ্রাম ৷ এমনই এক প্রিম্যাচিওর শিশুর প্রাণ বাঁচাল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ের এক বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ৷ তবে, সহজ ছিল না ৷ ওই একরত্তির হৃদপিণ্ডের গঠন সম্পূর্ণ ছিল না ৷ তাই প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসকরা ভরসা রেখেছেন মার্কিন প্রযুক্তিতে তৈরি এক ক্ষুদ্র ডিভাইস 'পিকোলো' (Piccolo)-র উপর ৷
চিকিৎসকদের দাবি অনুযায়ী, 'পিকোলো' নামে এই ডিভাইসের ব্যবহার রাজ্যে প্রথমবার এবং ভারতে দ্বিতীয়বার করা হল ৷ ব্যয়বহুল এই হার্ট সার্জারির খরচ জুগিয়েছে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প ৷ বেসরকারি এই হাসপাতালের এই সাফল্য এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ৷
বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডলের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ৷ গত অগস্ট মাসের 13 তারিখ হঠাৎই তাঁর পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় ৷ তখন তাঁকে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ের ওই বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি ভর্তি করিয়ে নেন ৷ সেই সময় তিনি 25 সপ্তাহের গর্ভবতী ৷ 17 অগস্ট মাত্র 25 সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা ৷ জন্মের সময় তাঁর ওজন ছিল মাত্র 710 গ্রাম ৷
এই নিয়ে হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌম্যদীপ সরকার বলেন, "একটি প্রিম্যাচিওর শিশুর ক্ষেত্রে যে-যে ঝুঁকি থাকে, তার অনেক বেশি ছিল এক্ষেত্রে ৷ কারণ, তার শরীরের অধিকাংশ অঙ্গই ঠিক মতো গঠিত হয়নি ৷ সেই সমস্যাগুলি মিটে যাওয়ার পরেই আমরা শিশুটিকে সাপোর্ট থেকে সরাতে পারছিলাম না ৷ তখন একটি ইকো করে দেখা যায়, হৃৎপিন্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা সবচেয়ে বড় রক্তনালি বা শিরার মুখ বন্ধ হয়নি ৷ মেডিক্যাল টার্মে একে PDA বলে ৷ এর জন্যই বিশেষ সাপোর্ট থেকে সরানো যাচ্ছিল না শিশুটিকে ৷ বেশ কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখি আমরা ৷ কিন্তু, তাতেও নেই শিরার মুখ বন্ধ হয়নি ৷"
তবে, সেই রক্তনালির মুখ বন্ধ করা জরুরি ছিল ৷ সেক্ষেত্রে শিশুরোগ বিভাগের কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক নুরুল ইসলামের নেতৃত্ব একটি দল চিকিৎসা শুরু করে ৷ এই নিয়ে চিকিৎসক সৌম্যদীপ সরকার বলেন, "এত ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে অপারেশন সম্ভব নয় ৷ তাই প্রথমে আমরা ওষুধ দিয়ে ওই শিরার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করি ৷ তাতেও কাজ হয়নি ৷ তখন আমাদের মেডিক্যাল টিমের কাছে দু’টি রাস্তা খোলা ছিল ৷ এক, সাপোর্টিভ চ্যানেল করে 'পিকোলো' নামে ওই ক্ষুদ্র ডিভাইসটা শিরার মুখে বসিয়ে, সেটাকে বন্ধ করে দিতে হবে ৷ আর দুই হল, বুক চিরে অপারেশন করা ৷ যা এত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভব নয় ৷"
চিকিৎসক বলেন, "কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক নুরুল ইসলামের নেতৃত্ব আমরা শিশুটির ডান পায়ের অ্যাক্সেস থেকে ডিভাইসটাকে ঢুকিয়ে ওই বড় শিরার মুখে বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ বর্তমানে শিশুটি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে ৷ এই ডিভাইসটি সারাজীবন তার শরীরে থাকবে ৷"
চিকিৎসক সৌম্যদীপ সরকার জানিয়েছেন, এই মার্কিন প্রযুক্তিতে তৈরি 'পিকোলো' নামে এই ডিভাইসটি বসানোর খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সাহায্য করা হয়েছে ৷ চিকিৎসক বলেন, "স্বাস্থ্য সাথীতে এই ডিভাইসটির দাম পড়েছে প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা ৷ বাকি অস্ত্রোপচার-সহ অন্যান্য খরচও স্বাস্থ্য সাথীতে হয়েছে ৷ তবে, যেখানে এই প্রকল্পের সুবিধা নেই ৷ সেই হাসপাতালে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা খরচ হবে ৷"