পূর্ব ভারতে প্রথম ! ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে স্নাতকোত্তর কোর্স, ডিগ্রি দেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Published : March 14, 2026 at 6:59 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: পূর্ব ভারতে এই প্রথম ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে স্নাতকোত্তর (এমএ) কোর্স চালু করতে চলেছে ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা বা আইডিএসকে। সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়ন গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞরা। শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই নতুন কোর্স চালুর কথা ঘোষণা করেন ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা-র অধিকর্তা ব্যাসদেব দাশগুপ্ত।
জানা গিয়েছে, যে কোনও শাখা থেকে স্নাতক পাশ করলেই এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে। শুধু সমাজবিজ্ঞান বা মানববিদ্যা নয়, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ছাত্রছাত্রীরাও চাইলে এই কোর্সে আবেদন করতে পারবেন। বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করাই এই কোর্সের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা (IDSK) সূত্রে খবর, ভবিষ্যতে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েও পৃথক স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে আপাতত যে এমএ কোর্সগুলি চালু করা হবে, সেগুলি সবই সেল্ফ-ফিনান্সড বা স্বনির্ভর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।
এই প্রসঙ্গে আইডিএসকে-র সভাপতি ওম প্রকাশ মিশ্র বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই সোশ্যাল সায়েন্সের ছাত্রছাত্রীরা যাতে ডেটা সায়েন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ব্যবহার শিখতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই একটি বিশেষ কোর্স তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে তাঁর মত।
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ‘সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’ নামে এই কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত সঙ্কট এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন সঙ্ক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ও কর্মসূচি পরিচালনা করবে। নতুন এই শিক্ষাক্রম চালুর মাধ্যমে উন্নয়ন গবেষণায় পূর্ব ভারতের ভূমিকা আরও জোরদার হবে বলেই আশা করছেন শিক্ষাবিদরা।