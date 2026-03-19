শুক্রে SIR বিচারাধীনদের তালিকা প্রকাশ, হাইকোর্টে জরুরি বৈঠক প্রধান বিচারপতির

আগামিকাল প্রকাশ হবে SIR (Special Intensive Revision)-এর অতিরিক্ত তালিকা ৷ তার আগে আইনশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করতে কলকাতা হাইকোর্টে বৈঠক করলেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 1:22 PM IST

কলকাতা, 19 মার্চ: গত 28 ফেব্রুয়ারি SIR-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)। তালিকায় 60 লক্ষ নামের পাশে 'বিচারাধীন' (Under Adjudication) লেখা ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার বেরতে চলেছে SIR-এর 'আন্ডার অ্যাড জুডিকেশন' অর্থাৎ 'বিচারাধীন'-এর প্রথম অতিরিক্ত তালিকা ৷ তার আগে জরুরি বৈঠক হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷

বাংলায় 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন বা বিচারাধীন' তালিকাভুক্ত ভোটারদের নথির নিষ্পত্তি হওয়ার পরে প্রতি শুক্রবার নির্বাচন কমিশন সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে পারে ৷ আজকের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এনিয়েও হয়ে থাকতে বলে খবর। বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে ৷ তার আগে আজ, বৃহস্পতিবার আইনশৃঙ্খলা ও জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ৷ রাজ্যের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না-হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে ৷

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ ৷ সূত্রের খবর, অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের পর যে সমস্ত নাম বাদ যাচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে যাতে কোথাও অশান্তি না-ছড়ায় সেদিকে নজর রাখতে হবে ৷ পাশাপাশি, এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধান বিচারপতি। আজ সকাল 10টায় বৈঠকে বসেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। যদিও বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং স্বরাষ্ট্রসচিব এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

এদিন হাইকোর্টে রক্তপাতহীন, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ বিধানসভা নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা কমিশনের দায়িত্ব। সে ব্যাপারে আদালতকে নির্দেশ দিতে হয়না। তবে আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে যদি সেরকম অশান্তিপূর্ণ ঘটনা কিছু ঘটে তখন মামলাকারী আদালতে আবেদন জানাতে পারেন। আপাতত এই মামলা গুরুত্বহীন।" মামলাকারীকে তার মামলা প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি।

উল্লেখ্য, সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় কাদের নাম বিচারকরা গ্রহণ করলেন এবং কারা বাদ পড়লেন অর্থাৎ ডিলিট হলেন, তার উল্লেখ থাকবে। যে ভোটাররা বাদ পড়লেন, তাঁদের আবেদন জানানোর জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন এখন হাইকোর্টের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, এমন বহু ব্যক্তি ভোটে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছেন, যাঁদের নাম অ্যাজুডিকেশন তালিকাভুক্ত। এই তালিকা প্রকাশিত না-হলে তাঁদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। সেদিকে আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজিরই নাম রয়েছে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় ৷ এখন সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরে পরিষ্কার হয়ে যাবে কার নাম থাকল আর কার নাম বাদ গেল।

