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মরশুমের প্রথম তুষারপাতে ঢাকল রিশপ, ঠান্ডায় কথা বন্ধ হওয়ার জোগাড় পর্যটকদের

Snowfall at Kalimpong: উৎসবের মরশুমে বাড়তি পাওনা বরফ ৷ তুষারশুভ্র চতুর্দিক দেখে আনন্দ দ্বিগুণ হয়েছে পর্যটকদের ৷ শীতে জবুথবু কালিম্পংয়ের গ্রাম রিশপ ৷

Snowfall at Rishop
তুষারঢাকা রিশপের ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2026 at 2:19 PM IST

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কালিম্পং, 12 নভেম্বর: জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র লাভা'র পাশ দিয়ে পাইন বন ঘেঁসে আরও উপরের পথ ধরে হাঁটলে রিশপ ৷ কাঞ্চনজঙ্ঘার আরও কাছে'র এক পর্যটনকেন্দ্র ৷ স্লিপিং বুদ্ধর নৈসর্গিক ছবি গোটা বছর শীতের আমেজ এই সব কিছুই রিশপে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের টেনে আনে । কাঁটা দেওয়ার মতো শীত থাকলেও প্রতিবছর তুষারপাত দেখার সুযোগ পান না পর্যটকরা ।

তবে এই বছর নভেম্বরের শুরুতেই শ্বেত শুভ্র বরফে ঢাকল রিশপ । গত কয়েকদিন ধরেই কালিম্পং জেলার কাফের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র থেকে ঝকঝকে আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার চল্লিশটি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল । কিন্তু বুধবার বিকেলে হঠাৎ করেই আবহাওয়া বদলাতে শুরু করে । ঘন মেঘে ঢেকে যায় গোটা এলাকা । কিছুই দেখা না যাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল পর্যটকদের । থার্মোমিটারে পারদ নামছিল অনেক নিচে । বৃষ্টি শুরু হতেই অনেক পর্যটক নিজেদের ঘরে ফিরে যান । তবে সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি একটু কমতেই শুরু হয় তুষারপাত । কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ, গাছপালা সব সাদা বরফে ঢেকে যায় ৷

রিশপের তুষারপাতে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা (ইটিভি ভারত)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 8500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রিশপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চল্লিশটি শৃঙ্গ দেখা যায় ৷ যা কালিম্পং জেলার মধ্যে অন্যত্র মেলে না । এছাড়াও এখানে রয়েছে আপেল এবং কিউই'র বাগান, রয়েছে একাধিক ভিউপয়েন্ট । মরশুমের প্রথম তুষারপাতের পর স্বভাবতই এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি । পর্যটন ব্যবসায়ী দিগবিজয় নাহা জানান, গতকাল সন্ধ্যা থেকে তুষারপাত শুরু হবার পর প্রচুর মানুষের ফোন এসেছে অনেকেই বুকিং করেছেন প্রকৃতির এই রূপ সকলের জন্যই মঙ্গলময় ।

Rishop Snowfall
রিশপের তুষারপাত পর্যটকদের আনন্দ দ্বিগুণ করেছে (ইটিভি ভারত)

কলকাতার শোভাবাজার থেকে মা-বাবার সঙ্গে আসা পর্যটক দামিনী ঘোষ ফোনে বলেন, "আমরা তিনদিন হল এসেছি । গতকাল ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি । আজ দুপুরের পর থেকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গিয়েছিল । বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল । তারপর সন্ধ্যা থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়েছে । গোটা এলাকা বরফে ঢেকে গিয়েছে । কনকনে শীতের সঙ্গে তুষারপাত দারুণ উপভোগ করলাম ।"

Snowfall at Rishop
উৎসবের মরশুমে রিশপে বাড়তি পাওনা বরফপাত (ইটিভি ভারত)

কলকাতার শেওড়াফুলি থেকে আসা আরেক পর্যটক অঙ্কিতা নাথের কথায়, "এক কথায় অসাধারণ । শীতের শুরুতেই এভাবে বরফ দেখব আশা করিনি । রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ সব বরফে ঢেকে গিয়েছে। বলে বোঝাতে পারব না ।" সব মিলিয়ে মরশুমের প্রথম তুষারপাত নিয়ে উচ্ছ্বাস পর্যটক মহলে ।

Snowfall at Rishop
এভাবেই বরফে ঢেকেছে কালিম্পংয়ের গ্রাম (ইটিভি ভারত)

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SNOWFALL AT RISHOP
কালিম্পংয়ের রিশপে তুষারপাত
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SNOWFALL AT KALIMPONG RISHOP
KALIMPONG SNOWFALL

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