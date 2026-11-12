মরশুমের প্রথম তুষারপাতে ঢাকল রিশপ, ঠান্ডায় কথা বন্ধ হওয়ার জোগাড় পর্যটকদের

মরশুমের প্রথম তুষারপাতে ঢাকল রিশপ, ঠান্ডায় কথা বন্ধ হওয়ার জোগাড় পর্যটকদের
Snowfall at Kalimpong: উৎসবের মরশুমে বাড়তি পাওনা বরফ ৷ তুষারশুভ্র চতুর্দিক দেখে আনন্দ দ্বিগুণ হয়েছে পর্যটকদের ৷ শীতে জবুথবু কালিম্পংয়ের গ্রাম রিশপ ৷
Published : November 12, 2026 at 2:19 PM IST
কালিম্পং, 12 নভেম্বর: জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র লাভা'র পাশ দিয়ে পাইন বন ঘেঁসে আরও উপরের পথ ধরে হাঁটলে রিশপ ৷ কাঞ্চনজঙ্ঘার আরও কাছে'র এক পর্যটনকেন্দ্র ৷ স্লিপিং বুদ্ধর নৈসর্গিক ছবি গোটা বছর শীতের আমেজ এই সব কিছুই রিশপে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের টেনে আনে । কাঁটা দেওয়ার মতো শীত থাকলেও প্রতিবছর তুষারপাত দেখার সুযোগ পান না পর্যটকরা ।
তবে এই বছর নভেম্বরের শুরুতেই শ্বেত শুভ্র বরফে ঢাকল রিশপ । গত কয়েকদিন ধরেই কালিম্পং জেলার কাফের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র থেকে ঝকঝকে আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার চল্লিশটি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল । কিন্তু বুধবার বিকেলে হঠাৎ করেই আবহাওয়া বদলাতে শুরু করে । ঘন মেঘে ঢেকে যায় গোটা এলাকা । কিছুই দেখা না যাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল পর্যটকদের । থার্মোমিটারে পারদ নামছিল অনেক নিচে । বৃষ্টি শুরু হতেই অনেক পর্যটক নিজেদের ঘরে ফিরে যান । তবে সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি একটু কমতেই শুরু হয় তুষারপাত । কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ, গাছপালা সব সাদা বরফে ঢেকে যায় ৷
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 8500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রিশপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চল্লিশটি শৃঙ্গ দেখা যায় ৷ যা কালিম্পং জেলার মধ্যে অন্যত্র মেলে না । এছাড়াও এখানে রয়েছে আপেল এবং কিউই'র বাগান, রয়েছে একাধিক ভিউপয়েন্ট । মরশুমের প্রথম তুষারপাতের পর স্বভাবতই এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি । পর্যটন ব্যবসায়ী দিগবিজয় নাহা জানান, গতকাল সন্ধ্যা থেকে তুষারপাত শুরু হবার পর প্রচুর মানুষের ফোন এসেছে অনেকেই বুকিং করেছেন প্রকৃতির এই রূপ সকলের জন্যই মঙ্গলময় ।
কলকাতার শোভাবাজার থেকে মা-বাবার সঙ্গে আসা পর্যটক দামিনী ঘোষ ফোনে বলেন, "আমরা তিনদিন হল এসেছি । গতকাল ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি । আজ দুপুরের পর থেকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গিয়েছিল । বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল । তারপর সন্ধ্যা থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়েছে । গোটা এলাকা বরফে ঢেকে গিয়েছে । কনকনে শীতের সঙ্গে তুষারপাত দারুণ উপভোগ করলাম ।"
কলকাতার শেওড়াফুলি থেকে আসা আরেক পর্যটক অঙ্কিতা নাথের কথায়, "এক কথায় অসাধারণ । শীতের শুরুতেই এভাবে বরফ দেখব আশা করিনি । রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ সব বরফে ঢেকে গিয়েছে। বলে বোঝাতে পারব না ।" সব মিলিয়ে মরশুমের প্রথম তুষারপাত নিয়ে উচ্ছ্বাস পর্যটক মহলে ।