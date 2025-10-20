ETV Bharat / state

যেন বিমানের বিজনেস ক্লাস ! রাজ্যে চালু বায়ো টয়লেট যুক্ত স্লিপার ভলভো

স্লিপার ভলভো বাসে থাকছে সিসিটিভি ব্যবস্থাও ৷ সঙ্গে এলইডি টিভি ৷ জানুন কোন রুটে পরিষেবা দেবে এই বাস ৷ ভাড়াই বা কত !

volvo sleeper with bio toilet
স্লিপার ভলভো বাসে থাকছে এলইডি টিভি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 3:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 অক্টোবর: রাজ্যে প্রথম ৷ এবার স্লিপার ভলভো বাসেও মিলবে বায়ো টয়লেটের সুবিধা ৷ সম্প্রতি এক বেসরকারি পর্যটন সংস্থা এই ধরনের 12টি বাস পরিষেবা শুরু করেছে ।

ওই সংস্থার নাম রাইপুর ক্রুজার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৷ তারা চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রথমে বায়ো টয়লেট পরিষেবা যুক্ত ভলভো 9600 সিরিজের সিটার বাস চালু করেছিল । এবার ওই সংস্থা আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজ্যে চালু করল ভলভো 96002.00 slx (স্লিপার লাক্সারি) সিরিজের বায়ো টয়লেট যুক্ত স্লিপার বাস পরিষেবা ।

বাসে বিজনেস ক্লাসের অনুভূতি ! রাজ্যে প্রথম চালু বায়ো টয়লেট যুক্ত স্লিপার ভলভো (ইটিভি ভারত)

ইতিমধ্যেই রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রক থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা বায়ো টয়লেট ও প্যান্ট্রি যুক্ত ভলভো 9600 সিরিজের বাস পরিষেবা দিচ্ছে ৷ তবে পর্যটন সংস্থার কর্ণধার রাজেন্দর সিং রাইপুর দাবি করেন, তাঁদের সংস্থার হাত ধরেই প্রথমবার রাজ্যে চালু হল এই ধরনের ঝাঁ চকচকে আরামদায়ক সিঙ্গল ও ডাবল বেড স্লিপার বাসের ব্যবস্থা ।

volvo sleeper with bio toilet
স্লিপার ভলভো বাস (নিজস্ব ছবি)

বাসের ভেতরের খুঁটিনাটি

বাসের ভেতরে চলাচলের প্যাসেজ বেশ কিছুটা সরু হলেও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে কোনও আপোষ করা হয়নি । বাসে উঠলে ডান হাতে ওপরে ও নীচে রয়েছে সিঙ্গল স্লিপার এবং বাসের বাম দিকে ওপরে ও নীচে রয়েছে ডাবল বেড স্লিপার । প্রতিটি বেডকে লাল রঙের পর্দা দিয়ে ট্রেনের কোচের মতো ভাগ করা হয়েছে ৷ এর ফলে যাত্রীদের গোপনীয়তা বজায় থাকবে ।

volvo sleeper with bio toilet
ডবল বেড স্লিপার বাস (নিজস্ব ছবি)

সবমিলিয়ে রয়েছে মোট 40টি স্লিপার বার্থ । এছাড়াও রয়েছে এলইডি টিভির ব্যবস্থা, যেখানে যাত্রীরা তাঁদের নিজেদের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন । কোচের ভেতরই রয়েছে বিশেষ মালটি লাইটিংয়ের ব্যবস্থা । রয়েছে রিডিং লাইটও । যাত্রীরা বিনামূল্যে ওয়াই ফাই ব্যবহার করতে পারবেন । কোচের ভেতরই রয়েছে মোবাইল চার্জিং স্টেশন ।

volvo sleeper with bio toilet
কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি শুরু পরিষেবা (নিজস্ব ছবি)

বাসে থাকছে সিসিটিভি

এই বাসের ক্যাপ্টেন বা চালকরা ভলভো সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত । প্রত্যেক ট্রিপে দু'জন করে ক্যাপ্টেন বাসে উপস্থিত থাকবেন এবং যাত্রীদের সব ধরনের সহায়তার জন্য দু'জন অ্যাটেনডেন্ট বা সহকারী উপস্থিত থাকবেন । এছাড়াও যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাসের ভেতরে 13টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে । পাশাপাশি রয়েছে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা । তবে যেহেতু বাসের ভেতরে একটি আস্ত শৌচালয় রয়েছে তাই সেটি আকারে কিছুটা ছোট । শৌচালয়কে দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে রয়েছে তিনটি এক্সস্ট ফ্যান ।

volvo sleeper with bio toilet
বিশেষ পোশাকে চালক (নিজস্ব ছবি)

কোন রুটে পরিষেবা ?

এদিকে এই বাসে বায়ো টয়লেট থাকলেও নেই প্যান্ট্রি ব্যবস্থা । তবে রয়েছে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা । যাত্রীদের কথায়, এটি একটি বাস হলেও সাজসজ্জা ব্যবস্থা দেখে কোনও অংশে বিমানের থেকে কম যায় না । আপাতত দুটি বাস এলেও ধাপে ধাপে মোট 12টি বাস আসতে চলেছে বেঙ্গালুরুর ভলভো সংস্থা থেকে । গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির এবং কলকাতা থেকে পুরী যাবে এই বাসগুলো ।

volvo sleeper with bio toilet
রয়েছে জিপিএস ট্র্য়াকিং (নিজস্ব ছবি)

বাসের ভাড়া

আপাতত ভলভো স্লিপার বাসের ভাড়া 2000 টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে ৷ পরে ভাড়া বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে পর্যটন সংস্থার তরফে ৷

volvo sleeper with bio toilet
বাসে থাকছে সিসিটিভি (নিজস্ব ছবি)

পর্যটন সংস্থার কর্ণধার রাজেন্দ্র সিং রাইপুর বলেন, "বেঙ্গালুরুর ভলভো সংস্থা প্রথমবার এই ধরনের 12টি বাস তৈরি করেছে । আর এই 12টি বাসই রাজ্যে এসেছে । এই বাসে বেশকিছু ফিচারস যুক্ত করা হয়েছে বলে প্রতিটি বাসই 'custom made'। পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে কোনওরকম আপোষ করা হয়নি । তাই বেড শিট থেকে শুরু করে বাসের সার্বিক পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ।"

volvo sleeper with bio toilet
বায়ো টয়লেট যুক্ত স্লিপার ভলভো (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "যেহেতু বাসের মধ্যেই রয়েছে একটি শৌচালয় তাই প্রত্যেক ট্রিপের পর ভালোভাবে সেটিকে পরিষ্কার করা হয় । তবে এই বাসের মধ্যে জায়গার অভাবের জন্য প্যান্ট্রি ব্যবস্থা করা যায়নি ৷ তবে আরও যেই বাসগুলো আসতে চলছে তাতে প্যান্ট্রি বসাবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।"

কেমন অভিজ্ঞতা যাত্রীদের ?

যাত্রী সায়ন্তনী সেনগুপ্ত তাঁর ছোট কন্যাকে নিয়ে প্রথমবার যাত্রা করছেন এই বাসে ৷ তিনি বলেন, "হঠাৎ করেই এই বাসের টিকিট পেয়ে গিয়েছি । এই বাসে উঠে অন্যরকম এক অনভূতি হচ্ছে । মেয়েকে নিয়ে একা যাত্রা করায় বাসের মধ্যেই শৌচালয় থাকায় বিশেষ সুবিধা হয়েছে । খুব ভালো পরিষেবা ৷ ভাড়া ঠিকই আছে ৷"

volvo sleeper with bio toilet
স্লিপার ভলভো বাস (নিজস্ব ছবি)

আরেক মহিলা যাত্রী সঞ্জিতা প্রসাদ খুব আপ্লুত হয়ে বলেন, "আমি জানতাম না যে আজ থেকেই এই বাসের পরিষেবা চালু হয়েছে । টিকিট বুক করার সময় কোনও ধারণাই ছিল না যে এতবড় একটা সারপ্রাইজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে । তাছাড়াও আমাদের মতো মহিলা নিত্যযাত্রীদের জন্য এই বাসটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুবই ভালো ।"

যাত্রী জয়দীপ মণ্ডলের কথায়, "রাজ্যে এই ধরনের বাস প্রথম । বাসে চড়ে একেবারে বিমানের ভেতরে বসে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে । দূরপাল্লার বাসে সিটে একভাবে বসে পা ও হাঁটু ব্যথা হয়ে যায় ৷ কিন্তু এখানে স্লিপার ক্লাসে এই আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে বসে সফর করা যাবে ।"

volvo sleeper with bio toilet
বাসে বিজনেস ক্লাসের অনুভূতি (নিজস্ব ছবি)

যাত্রী সুরঞ্জনা মণ্ডল বলেন, "বাসের বাইরে বড় বড় করে বিজনেস ক্লাস লেখা ৷ সত্যিই এই বাসে উঠে বিমানে যেমন বিজনেস ক্লাসের অনুভূতি মিলছে ৷ তার থেকে কোনও অংশে কম নয় ।"

অন্যান্য বাসের তুলনায় এই বাসগুলো যেমন অনেক বেশি আরামদায়ক, তেমনই যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকে অনেক বেশি মজবুত । তাই বলাই বাহুল্য যে রাজ্য পরিবহণের মানচিত্রে এই ধরনের আন্তর্জাতিক মানের বাস পরিষেবা গণপরিবহণ ব্যবস্থায় অন্য মাত্রা যোগ করবে ।

TAGGED:

SLEEPER VOLVO BUS
VOLVO BUS WITH BIO TOILET
বায়ো টয়লেট যুক্ত স্লিপার ভলভো বাস
স্লিপার ভলভো বাস
SLEEPER BUS WITH BIO TOILET

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.