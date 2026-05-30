প্রথম পুশব্যাক 9 বাংলাদেশিকে, রাতের অন্ধকারে খালি হল মালদার হোল্ডিং সেন্টার
Published : May 30, 2026 at 5:35 PM IST
মালদা, 30 মে: মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, এবার বাংলাদেশিদের নিজেদের দেশে ফেরত যেতে হবে৷ আদপে তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশই পালন করেন৷ কারণ, এবারের ভোট প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ সহ বিজেপির তাবড় নেতা-নেত্রীদের গলায় ছিল একটাই আওয়াজ, ‘ঘুসপেঠিয়া তাড়াও, বাংলা বাঁচাও৷’ তাঁর নির্দেশে জেলায় জেলায় খোলা হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার৷ প্রতিটি জেলার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়েছেন পুলিশকর্মীরা৷ কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান মিললেই তাঁকে ধরে আনা হচ্ছে সেই হোল্ডিং সেন্টারে৷ সেখান থেকেই সেই অনুপ্রবেশকারীদের পুশ ব্যাক করা হবে৷
এমনই একটি সেন্টার খোলা হয় মালদা শহর সংলগ্ন কাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের খোয়াড় মোড়ে থাকা এক সরকারি ভবনে৷ গত সোমবার সেখানে নয় বাংলাদেশিকে নিয়ে আসা হয়৷ কবে তাঁদের নিজেদের দেশে পুশ ব্যাক করা হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় জেলা জুড়ে৷ অবশেষে ইদের রাতে সবার অলক্ষ্যে ওই নয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ যদিও এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে একটিও কথা বলতে রাজি নন জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক৷
জেলায় হোল্ডিং সেন্টার চালু হতেই পুলিশ গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম থেকে তিন মহিলা ও ছয় নাবালক-নাবালিকাকে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে আটক করে৷ জেরায় ধৃতরা স্বীকার করে নেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসেছেন৷ এরপরই গত সোমবার ন’জনকে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে আসা হয়৷ সেন্টারের চারদিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হয়৷ কাউকে ওই ভবনের আশেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি৷ শুধুমাত্র সেন্টারে থাকা বাংলাদেশিদের জন্য রান্না করতে রাঁধুনিরা সেখানে ঢুকতে পেতেন৷ এলাকার মানুষজনও বিষয়টি নিয়ে কৌতুহলি ছিলেন৷ কিন্তু কিছু দেখা তো দূর অস্ত, পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াদের নজরদারি এড়িয়ে কেউ ওই ভবনের কাছেই যেতে পারতেন না৷
অদ্ভুতভাবে গতকাল সকাল থেকে নিরাপত্তার সেই কঠোরতা উধাও৷ যদিও এখনও কাউকে ওই ভবনের ধারেপাশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না৷ স্থানীয় দীপঙ্কর মণ্ডল জানাচ্ছেন, “গতকাল থেকে রান্নার মাসিদের আর ওই ভবনে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে না৷ এই ক’দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের গাড়ি আসত৷ গতকাল থেকে সেভাবে গাড়িও আসছে না৷ এখানে পুলিশকর্মীরা রয়েছেন বটে, কিন্তু সবাই যেন খানিকটা রিল্যাক্স মুডে৷ শুনলাম, এখানে যে নয় বাংলাদেশিকে রাখা হয়েছিল, তাদের নাকি ইদের রাতেই অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে৷”
পুলিশ সুপার অনুপম সিং এনিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি৷ তিনি শুধু জানান, “সরকারি নির্দেশ মেনে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা নয় বাংলাদেশিকে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে৷ এঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও ছ’জন নাবালক-নাবালিকা ছিল৷ এর বেশি আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়৷”
জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ওই নয় বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই ইদ উল আজহার রাতকে বেছে নেওয়া হয়েছিল৷ কারণ, সেদিন উৎসব পালন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ সীমান্তের ধারে থাকা গ্রামগুলির মানুষজনও৷ দিনের আলোয় পুশ ব্যাক করা হলে হয়তো বাংলাদেশের নাগরিকদের তরফে বাধা আসতে পারত৷ তাই ওই রাতে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ন’জনকে উপযুক্ত নথি সহ বিজিবির হাতে তুলে দেয়৷ অনুমান করা হচ্ছে, সেই রাতে হবিবপুর ব্লকের কোনও এলাকা দিয়ে ওই ন’জনকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হয়েছে৷