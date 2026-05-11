শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় প্রথম দফার দফতর বণ্টন, কে পেলেন কোন দায়িত্ব

শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় প্রথম দফার দফতর বণ্টন, কে পেলেন কোন দায়িত্ব
শনিবার বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকার শপথ নেয়৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী৷ এর সঙ্গে পাঁচজন মন্ত্রী শপথ নেন৷
শপথের পর রাজ্যপাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পাঁচজন মন্ত্রী৷ শনিবার ব্রিগেডে৷
Published : May 11, 2026 at 6:46 PM IST
হাওড়া, 11 মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শনিবার পাঁচজন মন্ত্রীও শপথ নেন৷ সোমবার ওই পাঁচজন মন্ত্রীর দফতর বণ্টন করা হল৷ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী হলেন দিলীপ ঘোষ৷ একই সঙ্গে তাঁকে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছে৷
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী করা হয়েছে অগ্নিমিত্রা পালকে৷ নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছে৷ খাদ্যমন্ত্রী করা হয়েছে অশোক কীর্তনিয়াকে৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে নিশীথ প্রামাণিককে৷ আদিবাসী বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে ক্ষুদিরাম টুডুকে৷
