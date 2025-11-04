পূর্ব ভারতে প্রথম ! কুকুরের এন্ডোস্কোপি করে পাকস্থলী থেকে বের হল ধাতব বস্তু
'এন্ডোস্কোপিক ফরেন বডি রিমুভাল' নামে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় লেকটাউনের পোষ্যের চিকিৎসায় ৷
Published : November 4, 2025 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: বাড়ির আদরের চার মাসের বাচ্চাটা সুযোগ পেলেই এটা চেটে দেয়, সেটায় মুখ দেয় ৷ আর সবকিছুকে চেখে দেখার এই স্বভাবই তাকে ফেলল ঘোর বিপদে ৷ হঠাৎ সে কপাৎ করে গিলে ফেলে এক ধাতব বস্তু ৷ ওইটুকু দুধের শিশু ৷ তার ওপর বেজায় ছটফটে ৷ অস্ত্রোপচার করে সেই বস্তু শরীর থেকে বের করতে হলে সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ৷ তাই পরিবারের সম্মতিতে চিকিৎসকরা করলেন এন্ডোস্কোপি ৷ কোনও রকম সেলাই-ফোঁড়াই ছাড়াই আধুনিক এই পদ্ধতির প্রয়োগ হল ৷ চিকিৎসকরা বলছেন, পূর্ব ভারতে এমন ঘটনা এই প্রথম ৷ না, না, কোনও মানবশিশু নয় ৷ এই চিকিৎসা হয়েছে লেকটাউনের এক পোষ্যের ৷
লেকটাউনের বাসিন্দা শক্তিনাথ দে ৷ তাঁরই বাড়িতে পরিবারের সবার আদর-যত্নে বড় হচ্ছে চার মাসের সেই সারমেয় ৷ বিগল জাতের সেই কুকুরের নাম কুটুস ৷ শক্তিনাথ দে-র একমাত্র কন্যা সেতার শেখে । সেতার বাজানোর সময় আঙুলে যে ধাতব আংটির মতো জিনিসটি পরা হয়, সেটির নাম 'মিজরাব'। খেলার ছলে সেটিই গিলে ফেলে কুটুস ৷
প্রথমে পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন, বস্তুটি হয়তো মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে । কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা যায়, কুটুসের খাওয়া-দাওয়া ও চলাফেরায় অস্বস্তি শুরু হয়েছে । চিন্তিত পরিবার তাদের পোষ্যকে নিয়ে যায় অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথোলজি ল্যাবে । চিকিৎসক প্রতীপ চক্রবর্তী জানান, "সাধারণ অস্ত্রোপচার করলে কুকুরকে স্টিচ করতে হয় । কিন্তু কুকুরের মতো চঞ্চল প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে । নড়াচড়ায় স্টিচ ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।"
তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, সাধারণ অস্ত্রোপচার নয়, মানব চিকিৎসায় ব্যবহৃত এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন কুকুরটির ক্ষেত্রে । অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে 'নন-সার্জিকাল' উপায়ে প্রাণ বাঁচে কুটুসের ৷ 'এন্ডোস্কপিক ফরেন বডি রিমুভাল' নামে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার চিকিৎসায় ৷
অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে কুকুরটিকে প্রথমে অজ্ঞান করা হয় । তারপর মুখ দিয়ে ঢোকানো হয় ফ্লেক্সিবল এন্ডোস্কোপ - এটি একটি সরু নল, যার অগ্রভাগে ক্যামেরা যুক্ত থাকে । সেই ক্যামেরার সাহায্যে চিকিৎসকেরা মনিটরে দেখতে পান কুকুরটির পাকস্থলীর ভিতরের ছবি । ধীরে ধীরে সেই নলের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে আনা হয় ধাতব মিজরাবটি । পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় মাত্র কয়েক মিনিটে । কোনও কাটাছেঁড়া বা রক্তপাত হয়নি ।
চিকিৎসক প্রতীপ চক্রবর্তী জানান, "এন্ডোস্কোপিক ফরেন বডি রিমুভাল মূলত একটি নন-ইনভেসিভ পদ্ধতি । এতে অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি থাকে না, রোগী দ্রুত সেরে ওঠে ।" কুটুসও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চেতনা ফিরে পায় এবং এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । পূর্ব ভারতে এই প্রথম বাংলায় কুকুরের শরীরে এমন জটিল ও আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হল বলে দাবি করেছেন চিকিৎসকরা ।
চিকিৎসকদের মতে, কুকুররা প্রায়ই মুখে ছোটখাটো বস্তু নেয় বা গিলে ফেলে । কখনও তা খাদ্যনালী বা পাকস্থলীতে আটকে গেলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয় । তাই পোষ্যের আশপাশে ছোট ধাতব বা প্লাস্টিকের জিনিস না-রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা । এই ঘটনার মাধ্যমে প্রাণী চিকিৎসার জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দিল বলেই মনে করছে চিকিৎসক মহল । মানুষের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত এন্ডোস্কোপি এখন পা রাখল পশুচিকিৎসাতেও ৷ আর সেই প্রথম পদক্ষেপের সাক্ষী লেকটাউনের আদরের কুকুর 'কুটুস'।