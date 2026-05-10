অন্যত্র বিয়ে করছেন স্ত্রী ! অন্ডালে বিয়েবাড়িতে হানা 'প্রথম স্বামীর', চলল গুলি

অন্যত্র বিয়ে করছেন স্ত্রী ! অন্ডালে বিয়েবাড়িতে হানা 'প্রথম স্বামীর', চলল গুলি
রুম্পার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে তাঁকে মারধর করতো, গায়ে গরম তেল ঢেলে দিত শিবা । অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কাকার বাড়িতে ফিরে আসেন।
Published : May 10, 2026 at 9:00 PM IST
অন্ডাল, 10 মে: নতুন করে ঘর বাঁধতে চলেছিলেন তরুণী । আর সেই বিয়ের আসরেই হানা দিল 'প্রথম স্বামী' । অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়ে কনেপক্ষের উপর হামলা চালাল কয়েকজন দুষ্কৃতী । গুলিবিদ্ধ হলেন কনের কাকা । রবিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল থানার সিদুলি গুলগুলিয়া পাড়ায় । ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর থানার কুড়ুরিয়া ডাঙ্গা ছাইগাদা এলাকার বাসিন্দা শিবা বেদের বিরুদ্ধে একাধিক বিয়ের অভিযোগ রয়েছে । কয়েক বছর আগে অন্ডালের সিদুলির বাসিন্দা রুম্পা বেদকে বিয়ে করে সে । অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই রুম্পার উপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত শিবা । রুম্পার দাবি, তাঁকে মারধর করা হত, এমনকী গায়ে গরম তেল ঢেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে । অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শিবার বাড়ি ছেড়ে কাকার বাড়িতে ফিরে আসেন রুম্পা ।
পরিবারের সদস্যরা পরে রুম্পার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করেন । রবিবার সেই বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয় । অভিযোগ, বিয়ের পর অতিথিরা খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত থাকাকালীন আচমকাই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেখানে হাজির হয় শিবা বেদ, তার ভাই সুকুমার বেদ এবং আরও কয়েকজন ।
অভিযোগ, সেই সময় খেতে বসেছিলেন রুম্পার কাকা সাহাদত বেদ । তাঁকে লক্ষ্য করেই গুলি চালানো হয় । গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাহাদত । এরপর কনের পরিবারের আরও কয়েকজনকে মারধর করে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ।
আহত সাহাদত বেদকে দ্রুত দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । শুরু হয়েছে তদন্ত । অভিযুক্ত শিবা বেদ, সুকুমার বেদ-সহ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।
ঘটনার পর আতঙ্কিত রুম্পা বেদ বলেন, "শিবা আমাকে বিয়ে করার পর থেকেই অত্যাচার করত । আমাকে বেঁধে মারধর করা হতো । গায়ে গরম তেলও ঢেলে দিয়েছিল । আজ আমার নতুন বিয়ের দিন । সেই দিনই ওরা এসে আমার কাকাকে গুলি করল । আমরা ওদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
রবিবার দুপুরের এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে সিদুলি এলাকায় । পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা হবে ।
