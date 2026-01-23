দেশের মধ্যে প্রথম নেতাজির পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি স্থাপন হয়েছিল এই জেলায়

দেশের মধ্যে প্রথম নেতাজির পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি স্থাপন হয়েছিল এই জেলায়
1939 সালের নেতাজির মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মূর্তিতে ৷ আজাদ হিন্দ ফৌজের শহিদদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে জলপাইগুড়িতে ৷
Published : January 23, 2026 at 8:26 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দিকে-দিকে তাঁর পূর্ণাবয়ব অথবা আবক্ষমূর্তিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হচ্ছে ৷ কিন্তু, ভারতে নেতাজির প্রথম পূর্ণাবয়ব মূর্তি কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল, তা অধিকাংশ মানুষেরই অজানা ৷ তবে বলা হয়, 1951 সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং তাঁর সহযোগীরা মিলে নেতাজির প্রথম পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি তৈরি করেছিলেন ৷ যা বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুভাষ ফাউন্ডেশন সংরক্ষণ করে রেখেছে ৷
এই সংগঠনের সম্পাদক তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় জানিয়েছেন, 1928 এবং 1939 সালে, মোট দু’বার নেতাজি জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন ৷ শেষবার যখন তিনি জলপাইগুড়িতে আসেন, তখন তাঁকে যেমন দেখতে ছিল, ঠিক তেমন দেখতে এই মর্মর মূর্তি তৈরি করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র লাহিড়ী ৷ তবে, শুধু নেতাজির পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি স্থাপন নয়, জাপানের কোহিমায় আজাদ হিন্দ ফৌজের শহিদদের অস্থি নিয়ে এসে স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছিলেন সতীশচন্দ্র ৷
জলপাইগুড়ি শহরের করলা সেতুর কাছে নেতাজি রোডের পাশে সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের শহিদ সেনানীদের স্মৃতি সৌধ তৈরি করা হয়েছে ৷ বলা হয়, কোহিমা, হলদিঘাটি, পানিপথ ও কুরুক্ষেত্রের মাটি নিয়ে আসা হয়েছিল এই স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে ৷
জলপাইগুড়ি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বলেন, "দেশভাগের পর নেতাজির অন্তর্ধানের ঘটনায় গোটা দেশ তোলপাড় ৷ তখন জলপাইগুড়ির একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে নীরবে নেতাজির মূর্তি স্থাপন করার উদ্যোগ নেন ৷ এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল ৷ 1968 সালে জলপাইগুড়িতে প্রবল বন্যায় মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ 2007 সালে ফের মূর্তিটি সংস্কার করে সংরক্ষণ করা হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, 1928 সালে জলপাইগুড়িতে যখন এসেছিলেন নেতাজি, তখন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সিইও ছিলেন ৷ সেই সময় জলপাইগুড়ি পুরসভা তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশনের CEO হিসেবে ৷ এরপর যখন 1939 সালে জলপাইগুড়িতে আসেন, তখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ৷
তখন দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ৷ 1939 সালের 4 ফেব্রুয়ারি তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ৷ সেই সময় নেতাজিকে অভ্যর্থনা জানানো কমিটির কার্যকলাপ এবং তথ্য নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে সচিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে ৷ সেই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সভায় নেতাজি ইংরেজ রাজশক্তিকে ছয় মাসের হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি দেওয়ার কথা বলেছিলেন সভামঞ্চ থেকে ৷ সেই সভায় শরৎচন্দ্র বসু, চারুচন্দ্র সান্যাল, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷