বিশ্বভারতীতে 'চায়না টাউন', বিশ্বকবি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ভবনে প্রথম চিনে খাদ্য-শিল্পের উৎসব

বিশ্বভারতীতে 'চায়না টাউন', বিশ্বকবি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ভবনে প্রথম চিনে খাদ্য-শিল্পের উৎসব
1937 সালের নববর্ষের দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে চিনা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন । শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন মহত্মা গান্ধি ।
Published : August 31, 2026 at 11:32 PM IST
বোলপুর, 31 অগস্ট: প্রথমবার বিশ্বভারতীর চিনা ভবনের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী চিনের খাবার ও হস্তশিল্প উৎসবের আয়োজন করা হল ৷ এবারের এই উৎসব অত্যন্ত রঙিন ও আকর্ষণীয় ছিল সকলের কাছে ৷ বিশেষ প্রাপ্তি ছিল ভারতীয় পড়ুয়াদের হাতে তৈরি চিনের খাবার।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ এই উৎসবের সূচনা করে বলেন, "প্রথমবার চিনা ভবন এই রকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে ৷ খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা। গুরুদেবের সময় থেকেই বিশ্বভারতীর চিনা ভবনে উৎকৃষ্ট মানের পঠন-পাঠন হয় ৷ বিশ্বভারতীর অন্য ভাষা ভবনের চেয়ে চিনা ভাষা ভবন সব কিছুতেই এগিয়ে থাকে, আমি খুব খুশি।"
ইতিহাস কী বলছে ?
1924 সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন সফরে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় দুই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মেলবন্ধন নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বকবি ৷ চিনের পণ্ডিত তান ইউন শানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তান ইউন শান। তখনই বিশ্বভারতীতে চিনা ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ সেই মতো শুরু হয়েছিল ভবন নির্মাণের কাজ ৷ পরবর্তী কালে 1937 সালের 14 এপ্রিল, অর্থাৎ নববর্ষের দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে চিনা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন ৷ ভবন স্থাপনের মুহূর্তে পাঠানো বার্তায় জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, 'এই ভবনটি ভারত-চিনের জীবন্ত সম্পর্কের প্রতীক হবে'।
বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী এই চিনা ভবনের উদ্যোগে প্রথমবার হয়ে গেল চিনের খাবার ও হস্তশিল্প উৎসব ৷ সূচনায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছাড়াও ছিলেন চিনা ভবনের অধ্যক্ষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানে এই উৎসবের আয়োজন। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলে এই উৎসব ৷ চিনা ভবন প্রাঙ্গণে মাত্র কয়েক ঘন্টার এই উৎসব অত্যন্ত রঙিন ও আকর্ষণীয় ছিল সকলের কাছে ৷ আরও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছিল উৎসবে চিনের মিউজিক।
কী কী ছিল ?
চিনের ঐতিহ্যবাহী খাবার সুইট কর্ণ, স্প্রিং রোল, চিলি গার্লিক, মোমো, বেবি কর্ণ, চা, কর্ণ চার্ট, ওনিওন রিং, প্যান কেক, ওয়ানটন, ইয়োথিয়াও প্রভৃতি নানান সুস্বাদু খাবারের সম্ভার ছিল ৷ বিশ্বভারতী ব্রহ্ম উপাসনার বিশ্ববিদ্যালয় । তাই এখানের কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে মাংসের প্রচলন নেই ৷ তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই উৎসবেও মাংসের কোন পদ রাখা হয়নি। ভারতীয় পড়ুয়াদের হাতে তৈরি চীনের খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে উৎসাহী ছিলেন সকলে ৷ এছাড়াও, ছিল চীনের হস্তশিল্প, ক্যালিগ্রাফির সম্ভার ৷
কয়েক ঘন্টার এই উৎসব থেকে উপার্জিত অর্থের লভ্যাংশ বিশ্বভারতীর তহবিলেই তুলে দেন পড়ুয়ারা৷ পড়ুয়াদের মধ্যে অদিতি সাহা, রাইমা চৌধুরী ও ফাইনাওয়াজ উসমা বলেন, "এই প্রথম আমাদের ভবনের অধ্যক্ষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চিনের নানান খাবার ও হস্তশিল্পের উৎসব হল ৷ এতে দুই দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে৷ আমরা ভারতীয়রাই সব খাবার বানিয়েছি৷ সবাই খুব আনন্দ করছে৷ আমরাও অত্যন্ত খুশি।"