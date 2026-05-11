গার্ড অফ অনারে নবান্নে স্বাগত প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে, দিনভর ঠাসা কর্মসূচি শুভেন্দুর

প্রথম দিনেই মন্ত্রিসভা, বিধায়ক, আমলা ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে কড়া প্রশাসনিক বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গার্ড অফ অনারে নবান্নে স্বাগত প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 2:20 PM IST

হাওড়া, 11 মে: রাজ্য রাজনীতিতে ঐতিহাসিক পালাবদল । 2023 সালের 20 ডিসেম্বর শেষবার বিরোধী দলনেতা হিসেবে নবান্নে এসেছিলেন তিনি । আর আজ, রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নবান্নে প্রবেশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার সকালে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের তরফে তাঁকে গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানানো হয় । এরপর ভিআইপি লিফটে করে সোজা 14 তলায় নিজের ঘরে গিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথম দিনেই মন্ত্রিসভা, বিধায়ক, আমলা ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে কড়া প্রশাসনিক বার্তা দিয়েছেন তিনি ।

এদিন সকাল থেকেই নবান্ন চত্বর ছিল কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে । নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করে নিতে সাজো সাজো রব ছিল প্রশাসনিক সদর দফতরে । নবান্নে ঢোকার মুখে পাতা হয়েছিল রেড কার্পেট । শুভেন্দু অধিকারী সেখানে পৌঁছাতেই কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় । উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা । এরপর তিনি সোজা 14 তলায় তাঁর নির্দিষ্ট দফতরে পৌঁছে যান । ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা রাজ্যবাসীর মনে তৈরি হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের কাজ প্রথম দিন থেকেই শুরু করেছে নতুন সরকার ।

এদিন সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । শনিবার তাঁর সঙ্গেই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, দিলীপ ঘোষ, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক । তাঁদের সকলকে নিয়েই আজকের এই বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নতুন সরকারের তরফে প্রথম দিনেই কাজের সংস্কৃতি বা 'ওয়ার্ক কালচার' বদলের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে । সরকারি অফিসগুলিতে আধিকারিক ও মন্ত্রীদের সকাল 10টা বা 11টার মধ্যে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এদিন সকাল সকাল বৈঠক শুরু করে সেই শৃঙ্খলারই নজির গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী ।

মন্ত্রিসভার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর, দুপুর দেড়টা নাগাদ নবান্ন সভাঘরে বিজেপির সমস্ত জয়ী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক হয় মুখ্যমন্ত্রীর । মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের জনসংযোগ কীভাবে আরও নিবিড় করতে হবে, সেই বিষয়েই তাঁর বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়ার কথা । এরপর দুপুর আড়াইটের পর রাজ্যের সমস্ত দফতরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা শুভেন্দু অধিকারীর । প্রতিটি দফতরের সামগ্রিক রূপরেখা কী হবে, আগামী দিনে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কী এবং নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সচিবদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন তিনি ।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে এই নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান ফোকাস, তা প্রথম দিনের কর্মসূচিতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । বিকেল পাঁচটা থেকে রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী । এই বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত পুলিশ জেলার সুপার (SP), কমিশনার (CP) থেকে শুরু করে আইজি (IG), ডিআইজি (DIG), এডিজি (ADG) র‍্যাঙ্কের পুলিশ আধিকারিকদের সশরীরে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি সিআইডি (CID) এবং এসটিএফ (STF)-এর উচ্চপদস্থ কর্তারাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন । রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর ।

পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর, এদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী । নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এই মেগা বৈঠকে জেলাশাসকদের সরাসরি উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে । প্রতিটি জেলায় কীভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি পরিচালিত হবে, গত সরকারের আমলে নেওয়া প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা কী, এবং নতুন সরকারের নয়া পরিকল্পনাগুলি কীভাবে দ্রুত বাস্তবায়িত করা হবে, মূলত সেই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হবে । একইসঙ্গে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জেলা স্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎও সম্পন্ন হবে ।

বিরোধী দলনেতা থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান - শুভেন্দু অধিকারীর এই রাজনৈতিক উত্তরণ বঙ্গ রাজনীতিতে একটি নতুন মাইলফলক । প্রথম দিনেই ঠাসা কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক স্তরে দফায় দফায় বৈঠকের মাধ্যমে নতুন সরকার এটাই বার্তা দিতে চেয়েছে যে, এখন থেকে রাজ্যের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে কড়া নজরদারি ও তৎপরতা বজায় থাকবে ।

