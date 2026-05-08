ETV Bharat / state

শনি সকালে প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ, সেজে উঠেছে ব্রিগেডে

রাজ্যে প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ৷ নয়া সাজে ব্রিগেড থেকে বিধানসভা ৷

BJP Government in West Bengal
সেজেছে ব্রিগেড প্যারেড (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 মে: বাংলায় প্রথম বারের জন্য সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন সদ্য-প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নয়া মন্ত্রিসভা ৷ এর জন্য 25 বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনটিই বেছে নিয়েছে বিজেপি ৷ আগামিকাল সকাল 11টায় এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ৷

আজ পর্যন্ত রাজ্যে যতবার নয়া সরকার গঠনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে, তার একটিও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়নি ৷ এই প্রথম কোনও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে ঐতিহাসিক ব্রিগেডে ৷ ইতিমধ্যে দলীয় সূত্রে খবর, আগামিকালের এই বহুবিধ ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষ ৷

সকাল 10টা নাগাদ কলকাতায় নামবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কপ্টার ৷ থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং আরও সব ভিভিআইপিরা ৷ এছাড়া বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার শপথে বিজেপিশাসিত রাজ্যের 20 জন মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন না বলেই খবর ৷

শপথ গ্রহণের সাক্ষী থাকতে হাজির হবেন রাজ্য বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত কর্মী-সমর্থক এবং নেতারা, যাঁরা তৃণমূল জমানায় কোণঠাসা হয়েছিলেন ৷ আগামিকাল সকাল 10টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷ ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন ৷ সেই মতো আগামিকাল সকালেই শহরে আসছেন তিনি ৷

2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 293টি আসনের মধ্যে 207টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী তৃণমূল জয়ী হয়েছে 80টি আসনে ৷ কংগ্রেস ও এজেইউপি 2টি করে এবং সিপিআই(এম), আইএসএফ একটি করে আসনে জয় পেয়েছে ৷ আগামী 21 মে ফলতা বিধানসভায় ফের পুনর্নির্বাচন ৷

শনিবার সকালে কলকাতায় আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনিই মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ৷ এছাড়া ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ এদিন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে নব-নির্বাচিত প্রার্থী অর্থাৎ হবু-বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন তাঁরা ৷ সেখানেই বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা তৃণমূল জমানার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেন অমিত শাহ ৷

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BJP GOVERNMENT OATH CEREMONY
BJP BRIGADE OATH TAKING CEREMONY
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
BJP GOVERNMENT FORMATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.