শনি সকালে প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ, সেজে উঠেছে ব্রিগেডে
রাজ্যে প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ৷ নয়া সাজে ব্রিগেড থেকে বিধানসভা ৷
Published : May 8, 2026 at 8:59 PM IST
কলকাতা, 8 মে: বাংলায় প্রথম বারের জন্য সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন সদ্য-প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নয়া মন্ত্রিসভা ৷ এর জন্য 25 বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনটিই বেছে নিয়েছে বিজেপি ৷ আগামিকাল সকাল 11টায় এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ৷
আজ পর্যন্ত রাজ্যে যতবার নয়া সরকার গঠনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে, তার একটিও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়নি ৷ এই প্রথম কোনও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে ঐতিহাসিক ব্রিগেডে ৷ ইতিমধ্যে দলীয় সূত্রে খবর, আগামিকালের এই বহুবিধ ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষ ৷
#WATCH | Kolkata | " ...i announce the name of suvendu adhikari elected as leader of west bengal bjp legislative party," says union home minister amit shah, appointed as the central observer for the election of the legislative party leader in west bengal. https://t.co/GOQaeWB0RD pic.twitter.com/w4gmyJ7mNH— ANI (@ANI) May 8, 2026
সকাল 10টা নাগাদ কলকাতায় নামবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কপ্টার ৷ থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং আরও সব ভিভিআইপিরা ৷ এছাড়া বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার শপথে বিজেপিশাসিত রাজ্যের 20 জন মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন না বলেই খবর ৷
শপথ গ্রহণের সাক্ষী থাকতে হাজির হবেন রাজ্য বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত কর্মী-সমর্থক এবং নেতারা, যাঁরা তৃণমূল জমানায় কোণঠাসা হয়েছিলেন ৷ আগামিকাল সকাল 10টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷ ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন ৷ সেই মতো আগামিকাল সকালেই শহরে আসছেন তিনি ৷
2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 293টি আসনের মধ্যে 207টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী তৃণমূল জয়ী হয়েছে 80টি আসনে ৷ কংগ্রেস ও এজেইউপি 2টি করে এবং সিপিআই(এম), আইএসএফ একটি করে আসনে জয় পেয়েছে ৷ আগামী 21 মে ফলতা বিধানসভায় ফের পুনর্নির্বাচন ৷
শনিবার সকালে কলকাতায় আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনিই মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ৷ এছাড়া ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ এদিন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে নব-নির্বাচিত প্রার্থী অর্থাৎ হবু-বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন তাঁরা ৷ সেখানেই বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা তৃণমূল জমানার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেন অমিত শাহ ৷