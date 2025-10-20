কলকাতার প্রথম বারোয়ারি কালীপুজো, 98 বছরে রুপোলি থেকে সোনালী বেশে দেবী

কলকাতার প্রথম বারোয়ারি কালীপুজো, 98 বছরে রুপোলি থেকে সোনালী বেশে দেবী
মুকুট নিয়ে 31 ফুট উচ্চতার কালীমূর্তি পুজো করা হচ্ছে ৷ কালীপুজোর পরেরদিন অন্নকূটের আয়োজন ৷
কলকাতা, 20 অক্টোবর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একসময় এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এমনকি বিপ্লবী যতীন দাস ওরফে বাঘাযতীনও পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড়কালী পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিপ্লবীদের শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম ছিল এই কালীপুজো ৷ 1928 সালে শুরু হওয়া এই পুজো এবছর 98তম বর্ষে পদার্পণ করল ৷
মাঝে আর দু’টো বছর, তারপরেই শতবর্ষ উদযাপন করবে পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড়কালীর পুজো ৷ সেই উপলক্ষে এবার রুপোলি থেকে সোনালী সাজে সেজে উঠেছে এখানকার দেবী মূর্তি ৷ এখানে মা কালীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ, সর্বাঙ্গে রয়েছে সোনালী সাজ ৷ আর মুকুট নিয়ে মূর্তির উচ্চতা 31 ফুট ৷ উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন প্রায় 25 বছর আগে অর্থাৎ, এই কালীপুজোর 75 বছর পূর্তির সময় মায়ের মূর্তিকে সোনালী সাজে সাজানো হয়েছিল ৷
সেই রীতিকেই আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে শতবর্ষের প্রাক্কালে ৷ উল্লেখ্য, বড়কালী মূর্তির অঙ্গে থাকা গয়নার সবটাই রুপো অথবা সোনার ৷ বিভিন্ন সময়ে মনস্কামনাপূরণ হলে অনেকেই সোনা ও রুপোর গয়না দেন কালী মায়ের জন্য ৷ বর্তমানে কমবেশি প্রায় 50 কেজি গয়না রয়েছে পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড়কালী মায়ের ৷
এখানকার পুজো নিয়ে ক্লাব কর্তা নীলয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কালীপুজোর দিন সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ হয় প্রতি বছর ৷ রাতে হয় মূল পুজো ৷ পরেরদিন ঘটা করে হয় অন্নকূট ৷ সেখানে তিন হাজারের বেশি মানুষ পাত পেরে খাওয়া-দাওয়া করেন ৷ পোলাও, লুচি, আলুরদম, ডাল, চাটনি, পায়েস ও বোঁদে খাওয়ানো হয় ৷ কৃষ্ণনগরের শিল্পী প্রাণকেষ্ট পালের হাতে রূপ পেয়েছেন মা ৷ দুই প্রজন্ম ধরে তাঁরাই এই ঠাকুর গড়ছেন ৷ পূর্ব বর্ধমান থেকে আসে প্রতিমার সাজ ৷"
পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির কালীপুজোর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা যোগ রয়েছে ৷ পাথুরিয়া ঘাটা ব্যায়াম সমিতি ছিল এক সময় বিপ্লবী কার্যকলাপের অন্যতম জায়গা ৷ সেই সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই ক্লাবকে ৷ পরে 1928 সালে পুজোর মধ্যে দিয়ে ফের শুরু হয় বিপ্লবীদের কাজ ৷ বাগবাজার ব্যায়াম সমিতি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি যেমন বারোয়ারি দুর্গাপুজো করে, এখানে তেমনই বারোয়ারি কালীপুজো শুরু হয় ৷ এই সব ক্লাবগুলি কয়েক বছরের ব্যবধানে বারোয়ারি পুজো শুরু করে ৷
ইতিহাস বলছে, গঙ্গার ধারে প্রসন্ন কুমারঘাটের কাছে একটি ছোট্ট মাঠে এই পুজো শুরু হয়েছিল ৷ সেখানে ছিল কুস্তির আখড়া ৷ পরে বিনানি ধর্মশালার জমিতে পুজোটি হতো ৷ সেখান থেকে স্থায়ী ভবন তৈরি হওয়ার পর বর্তমান জায়গায় সরে আসে বড়কালীর পুজো ৷ যদুলাল মল্লিকের জমিতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৷
75 বছর পূর্তিতে অনেক বড় করে পুজো হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটায় ৷ 20-25 দিন ধরে নাচ, গান ও নাটকের আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা ৷ 100 বছরেও সেই রকম জাঁকজমকের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ৷
পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড়কালী পুজোর বিসর্জনও বিশেষ হয় ৷ বিসর্জন পর্বে পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রিট থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয় ৷ সেই শোভাযাত্রা কে কে টেগর স্ট্রিট, গিরিশ পার্ক, বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা, বিডন স্ট্রিট হয়ে গঙ্গায় যায় ৷ এখন বিশাল বড় মূর্তি হওয়ায় দু’টি ট্রাম কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করা হয় ৷ হাজার খানেক মানুষ এই বিসর্জন পর্বে পা মেলান ৷ মেয়েরা লাল শাড়ি ও ছেলেরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে মায়ের বিসর্জনে হাঁটেন ৷ বিভিন্ন সময় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষজন এই পুজোয় অতিথি হিসেবে এসেছেন ৷ কলকাতার মেয়র প্রতিবছর এই পুজোর উদ্বোধন করেন ৷