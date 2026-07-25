কলকাতায় সাংবাদিক নিগ্রহ ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রথম গ্রেফতার, আটক 9 জন

কলকাতায় সাংবাদিক নিগ্রহ ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রথম গ্রেফতার, আটক 9 জন
ধর্মতলায় সাংবাদিক নিগ্রহ এবং গণ্ডগোলের ঘটনায় মহম্মদ আফরোজ নামে এক জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।
Published : July 25, 2026 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভের সময় সাংবাদিক ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আফরোজকে অন্ডাল থেকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় মোট 9 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের আঁচ এবার ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাতেও ৷ সেই ঘটনায় শুক্রবার ধর্মতলায় সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা, যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ আন্দোলনের আড়ালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকেই ধর্মতলা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ।
এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে সাংবাদিক নিগ্রহ মামলায় প্রথম গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম মহম্মদ আফরোজ ৷ তাঁর বাড়ি মেটিয়াবুরুজের রাজাবাগান এলাকায় ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে ৷ বর্তমানে তাকে কলকাতায় আনা হচ্ছে ৷ আদালতে পেশ করে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
লালবাজারের দাবি, শুধুমাত্র সাংবাদিকদের উপর হামলাই নয়, ওইদিন এলাকায় অশান্তি ছড়ানো, পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও সামনে এসেছে ৷ সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মোট ছ'টি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ প্রতিটি মামলার পৃথকভাবে তদন্ত চলছে ৷ বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ, সংবাদমাধ্যমের ভিডিও, মোবাইল ফোনের ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে ৷
তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত 9 জনকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিল, হামলার পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছিল এবং কারা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল— সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
লালবাজার সূত্রে খবর , সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কর্তব্যরত সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতেই এই অভিযান চলছে ৷ তদন্তে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।