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স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ! ব্যাগ ছিনতাই, দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশ

Firing at Dankuni: স্বর্ণ ব্যবসায়ী উপর হামলা চালানো দুষ্কৃতীদের মুখ খোলা ছিল । তাদের স্কেচ বানিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ ।

firing at Dankuni
প্রতীকী চিত্র (ছবি-আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 12:16 PM IST

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ডানকুনি, 28 সেপ্টেম্বর: স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি । অভিযোগ, সোনার দোকান বন্ধ করে ব্যবসায়ী বাড়ি যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীরা ব্যাগ ছিনতাইয়ের পর দু'রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় । ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত সাড়ে 10টা নাগাদ হুগলি জেলার ডানকুনির 16 নম্বর ওয়ার্ডের 9 নম্বর রেল গেট এলাকায় ।

অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর নাম পার্থ দাস ৷ তাঁর দাবি, নিজের দোকান বন্ধ করে স্ত্রীকে বাইকে চাপিয়ে বাড়ির পথে যাচ্ছিলেন । সেই সময় দু'টি বাইকে পাঁচজন তাঁদের সামনে আসে এবং ধাক্কা মারে ৷ তখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছিটকে বাইক থেকে পড়ে যান । এরপরই ব্যবসায়ীর কাছে থাকা একটি ব্যাগ ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা । ব্যবসায়ীর স্ত্রীর চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হন ৷ তাঁরা চলে আসায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা বাইকে চেপে চম্পট দেয় ।

firing at Dankuni
ডানকুনিতে হাড়হিম করা ঘটনা (ইটিভি ভারত)

ভাগ্যক্রমে দুষ্কৃতীদের করা গুলি ব্যবসায়ী বা তাঁর স্ত্রীর গায়ে লাগেনি ৷ বরং একটি গুলি বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে লাগে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডানকুনি থানার পুলিশ । কেন দুষ্কৃতীরা স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে । পাশাপাশি, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শী রাজু মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার বাড়ির সামনে ছয় সাতজন ছেলে জটলা করছিল । কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছেন এক মহিলা । বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলাম সোনার দোকানের মালিক বাইক সমেত নর্দমায় পড়ে । তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । দু'টি বাইকে করে মোট পাঁচজন পালানোর চেষ্টা করছিল । পার্থবাবুকে লক্ষ্য করে দু'টি গুলি চালায় এবং তাঁর স্ত্রীকে থাপ্পড় মেরে ব্যাগ ছিনতাই করে চলে যায় । ব্যাগের মধ্যে কিছু টাকা পয়সা ও মোবাইল ছিল বলে জানতে পেরেছি । "

স্থানীয় আরেক বাসিন্দা অজয় রায় বলেন, "আমরা আতঙ্কিত ৷ এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি এখানে । আমরা চাই পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিক । এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করার আবেদন করছি পুলিশের কাছে ।"

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "রবিবার রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে পাঁচজন দুষ্কৃতী এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় । কী কারণে গুলি চালিয়েছে স্পষ্ট হচ্ছে না । পুলিশ সিসিটিভি দেখে তদন্ত শুরু করেছে । স্থানীয় লোকজন চলে আসায় দুষ্কৃতীরা ভয়ে গুলি চালিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান । সেরকম কোনও টাকা ছিল না তাঁদের কাছে । দোকান থেকে গাড়ি বের করার সময় ওদের বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল । সেই রাগ থেকেও হামলা চালাতে পারে । দুষ্কৃতীদের মুখ খোলা ছিল । তাদের স্কেচ বানিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ।"

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ডানকুনিতে চলল গুলি
ডানকুনিতে ব্যবসায়ীকে গুলি
FIRING AT GOLD MERCHANT

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