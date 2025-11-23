ETV Bharat / state

দিল্লি বিস্ফোরণের জের, শহরে বেওয়ারিশ গাড়ির বিষয়ে নগরপালকে চিঠি দিচ্ছেন ফিরহাদ

দিল্লি বিস্ফোরণের জের, শহরে বেওয়ারিশ গাড়ি নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছেন ফিরহাদ

কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 12:00 PM IST

কলকাতা, 23 নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার অদূরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে 15 জন নিহত হয়েছেন । সেই ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন কলকাতার মাহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমও । তাই শহরের ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেওয়ারিশ গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবার কলকাতা পুলিশকে আবেদন জানাতে চলেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার নানা পরিকল্পনার মধ্যেই মাথাব্যথার কারণ হল দীর্ঘকাল ধরে যথেচ্ছ ভাবে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ গাড়িগুলি । এর জেরে অধিকাংশ জায়গাই হয় না পরিষ্কার । তার থেকে ডেঙ্গি বৃদ্ধিই এতদিন চিন্তার কারণ ছিল ৷ তবে দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকে এই গাড়িই নিরাপত্তাজনিত ভয় ধরাচ্ছে কর্তৃপক্ষের মধ্যে । কয়েকদিন ধরেই এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছিল । এবার শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

শহরে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাস্তায় মালিকানাহীন গাড়ি পড়ে আছে অসংখ্য । থানাগুলির ধারে কাছেই লাইন দিয়ে গাড়িগুলি পড়ে থাকে দীর্ঘ কাল ধরে । অবশ্য নির্দিষ্ট সময় পর সেগুলি নিলাম হওয়ার বিষয় থাকে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাতে দেরিও হয়ে থাকে । আবার বহু জায়গায় খাল পাড়, রাস্তার ধারে বছরের পর বছর গাড়ি পড়ে থাকে । তাতে জঞ্জাল জমে ও এলাকা অপরিচ্ছন্ন হয় । আর যে কোনও দুষ্কৃতীর জন্য এই সব পরিত্যক্ত গাড়ি বিস্ফোরক রাখার ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ স্থান । ফলে সেই সবটা ভেবেই কলকাতা পুরনিগম চিন্তাভাবনা করেছে, কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করবে গাড়িগুলো সনাক্ত করে কল্যাণী ক্রাশারে দিয়ে দেওয়ার জন্য ।

যদিও এই বিষয় নিয়ে পুর মহলে নানা মুনির নানা মত রয়েছে । তবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেন, "পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানানো হবে ৷ শহরের রাস্তায় অনেক আনআইডেন্টিফাইড গাড়ি বছরের পর বছর পড়ে থেকে তাতে ময়লা জমছে । একটা বিস্ফোরণ হওয়ার পর অ্যাকশন নেয় পুলিশ । পুলিশ কেন এই আনআইডেন্টিফাইড গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে কেস করবে না ! কেন এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ! এই বিষয়ে জানিয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেব ।"

তবে এই দাবি করার পরবর্তী সময়ে তিনি উল্লেখ করেন, "গোটা দেশের সব রাজ্যের থেকে বেশি সক্রিয় আমাদের পুলিশ । বিভিন্ন জায়গা থেকে নাশকতা করে এখানে আস্তানা গড়লেও আমাদের পুলিশই খুঁজে বের করে সেই সব জঙ্গিদের । তাদের প্রতি আমাদের ভরসা আছে । আমরা অনেকটাই নিরাপদ ।"

