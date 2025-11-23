দিল্লি বিস্ফোরণের জের, শহরে বেওয়ারিশ গাড়ির বিষয়ে নগরপালকে চিঠি দিচ্ছেন ফিরহাদ

দিল্লি বিস্ফোরণের জের, শহরে বেওয়ারিশ গাড়ির বিষয়ে নগরপালকে চিঠি দিচ্ছেন ফিরহাদ
Published : November 23, 2025 at 12:00 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার অদূরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে 15 জন নিহত হয়েছেন । সেই ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন কলকাতার মাহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমও । তাই শহরের ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেওয়ারিশ গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবার কলকাতা পুলিশকে আবেদন জানাতে চলেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।
শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার নানা পরিকল্পনার মধ্যেই মাথাব্যথার কারণ হল দীর্ঘকাল ধরে যথেচ্ছ ভাবে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ গাড়িগুলি । এর জেরে অধিকাংশ জায়গাই হয় না পরিষ্কার । তার থেকে ডেঙ্গি বৃদ্ধিই এতদিন চিন্তার কারণ ছিল ৷ তবে দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকে এই গাড়িই নিরাপত্তাজনিত ভয় ধরাচ্ছে কর্তৃপক্ষের মধ্যে । কয়েকদিন ধরেই এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছিল । এবার শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।
শহরে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাস্তায় মালিকানাহীন গাড়ি পড়ে আছে অসংখ্য । থানাগুলির ধারে কাছেই লাইন দিয়ে গাড়িগুলি পড়ে থাকে দীর্ঘ কাল ধরে । অবশ্য নির্দিষ্ট সময় পর সেগুলি নিলাম হওয়ার বিষয় থাকে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাতে দেরিও হয়ে থাকে । আবার বহু জায়গায় খাল পাড়, রাস্তার ধারে বছরের পর বছর গাড়ি পড়ে থাকে । তাতে জঞ্জাল জমে ও এলাকা অপরিচ্ছন্ন হয় । আর যে কোনও দুষ্কৃতীর জন্য এই সব পরিত্যক্ত গাড়ি বিস্ফোরক রাখার ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ স্থান । ফলে সেই সবটা ভেবেই কলকাতা পুরনিগম চিন্তাভাবনা করেছে, কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করবে গাড়িগুলো সনাক্ত করে কল্যাণী ক্রাশারে দিয়ে দেওয়ার জন্য ।
যদিও এই বিষয় নিয়ে পুর মহলে নানা মুনির নানা মত রয়েছে । তবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেন, "পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানানো হবে ৷ শহরের রাস্তায় অনেক আনআইডেন্টিফাইড গাড়ি বছরের পর বছর পড়ে থেকে তাতে ময়লা জমছে । একটা বিস্ফোরণ হওয়ার পর অ্যাকশন নেয় পুলিশ । পুলিশ কেন এই আনআইডেন্টিফাইড গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে কেস করবে না ! কেন এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ! এই বিষয়ে জানিয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেব ।"
তবে এই দাবি করার পরবর্তী সময়ে তিনি উল্লেখ করেন, "গোটা দেশের সব রাজ্যের থেকে বেশি সক্রিয় আমাদের পুলিশ । বিভিন্ন জায়গা থেকে নাশকতা করে এখানে আস্তানা গড়লেও আমাদের পুলিশই খুঁজে বের করে সেই সব জঙ্গিদের । তাদের প্রতি আমাদের ভরসা আছে । আমরা অনেকটাই নিরাপদ ।"