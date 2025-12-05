ETV Bharat / state

নথি থাকলেই দিতে হবে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, সমস্ত পুরসভা-পুরনিগমকে নির্দেশের পথে রাজ্য

শুক্রবার রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই কথা জানিয়েছেন৷

Firhad Hakim
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগমগুলি বাড়তি উদ্যোগ নিক, এমনটাই চাইছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর৷ এই নিয়ে নির্দেশিকাও জারি করা হবে দফতরের তরফে৷ শুক্রবার এই কথাই জানিয়েছেন রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে অনেকেই চিন্তিত৷ এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপ হয়ে গেলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন পড়ে, সেই কারণে সব নথি হাতের রাখতে চাইছেন সকলে৷ ফলে প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ভিড় বাড়ছে৷ কলকাতা পুরনিগমে সাম্প্রতিক সময়ে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়তে দেখা গিয়েছে৷

এই নিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘‘যাঁদের বার্থ সার্টিফিকেটের রেকর্ড আমাদের কাছে আছে, তাঁদের যদি ডুপ্লিকেট লাগে বা একটা অতিরিক্ত লাগে। আইন আছে, আমরা দিতে বাধ্য। একটা অ্যাপের চ্যাট বট মাধ্যমে আবেদন গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রথমে দেড়শো থেকে আমরা 300টা করেছিলাম। এখন 450টি। সেটা আগামী কয়েকদিনে বাড়িয়ে করা হবে 600টা। অফলাইন আবার খুলছে। এর মধ্যে দেড়শো প্রতিদিন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন হচ্ছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘মানুষের ডিমান্ড আছে, আমরা সিংহ দুয়ারে কাউন্টার করেছি, আরও বাড়াবো। যাঁদের রেকর্ড আছে, তাঁদের ডুপ্লিকেট দিয়ে দেব। তাঁর কথায়, এসআইয়ের একটা আতঙ্ক আছে, সেখান থেকে মানুষ যদি চায়, আমরা সহযোগিতা করব এটা ভালো কথা। 72 পর্যন্ত আমরা অনলাইনে রেকর্ড দেখে দিচ্ছি। এর পেছনে হলে একটু সময় লাগছে।’’

Firhad Hakim
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা কর্পোরেশন যেভাবে শহরের নাগরিকদের নথি দিয়ে এই আবহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে, সেই পথে যাতে অন্য পুরনিগম ও পুরসভাগুলি হাঁটে, সেই বিষয়টি এবার সুনিশ্চিত করতে চাওয়া হচ্ছে৷ প্রশাসনের লক্ষ্য কাউকে যাতে হয়রানির সম্মুখীন হতে না-হয়৷ সেই কারণেই বাড়তি উদ্য়োগ নেওয়ার নির্দেশ যেতে চলেছে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা পুরনিগমগুলির কাছে৷

ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, ‘‘পুরমন্ত্রী হিসেবে সমস্ত মিউনিসিপালিটি ও কর্পোরেশনগুলোকে নির্দেশ দেব, যাতে বার্থ সার্টিফিকেট যদি কেউ চেয়ে থাকেন, রেকর্ড থাকলে অবশ্যই তাঁকে দিতে হবে।’’

এছাড়াও অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভোটার তালিকায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কিছু জায়গায় শিফট আছে। কিছু জায়গায় লেফট আছে। ধরুন চেতলায় থাকতো, বেহালায় চলে গিয়েছে৷ এখন অটোমেটিক ভাবে বেহালায় ভোটার হয়ে যাবে। আর পুরনো জায়গায় গিয়ে ভোট দিতে হবে না।

