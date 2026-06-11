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বিধায়ক হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক-বর্ষা বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা পুর প্রশাসনের বৈঠকে যোগ দিলেন বিধায়ক ববি হাকিম ৷ নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের কাজ সম্পর্কে কথা বলতেই উপস্থিতি, জানালেন প্রাক্তন মেয়র ৷

FIRHAD HAKIM AT KMC PRE MONSOON MEETING
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক বর্ষা বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 10:59 AM IST

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কলকাতা, 11 জুন: পুর প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত হলেন বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম ৷ মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কলকাতা বন্দরের বিধায়ক হিসেবে বুধবার বৈঠকে যোগ দেন ৷

বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর কর্পোরেশনে কমিশনারকে স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় । তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই প্রাক্তন মেয়র হাজির হন পুর প্রশাসনিক বৈঠকে । তবে ফিরহাদ উপস্থিত হলেও এই বৈঠকে হাজির ছিলেন না বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । ছিলেন না অর্থ মন্ত্রী রাসবিহারী বিধানসভার বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত ।

প্রাক বর্ষা বৈঠকে উপস্থিতির বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম ও স্মিতা পাণ্ডের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

অবশ্য ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে আসতে না-পারলেও প্রতিনিধি হিসেবে নিতাই চন্দ্র সিলকে পাঠিয়েছিলেন ।

রাজ্যের পালা বদলে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনের সঙ্গে বোর্ডের সঙ্গে সংঘাত দেখা যাওয়ায় শেষমেষ মেয়র ইস্তফা দিলে বোর্ড ভেঙে যায় । যাঁর সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই সেই কমিশনারকেই প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । এদিন ফিরহাদ ও স্মিতা পাণ্ডেকে দেখা গেল একই মঞ্চে ।

ফিরহাদ হাকিমের কথায়, "বেশ কিছু পরামর্শ ছিল বিধায়ক হিসেবে সেটাই দিতে এসেছি । জমা জল সংক্রান্ত আমার বিধানসভা এলাকায় কাজ সম্পর্কে বলেছি । দেখা যাক আগামী দিনে কী হয় ।"

এদিন প্রশাসক ও কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ছে । আমাদের বেশ কিছু নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়ছে নতুন যেগুলো এবার পরীক্ষায় বসার মতো । অর্থাৎ বর্ষায় কেমন কী কাজ করে দেখা যাবে । বেশ কিছু জায়গায় পোর্টেবল পাম্প দিয়েই চালাতে হবে । আরও বেশ কিছু পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছে । সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার কথা জানিয়েছি ।"

FIRHAD HAKIM AT KMC PRE MONSOON MEETING
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক বর্ষা বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "বর্ষায় জল জমা শুধু নয়, ডেঙ্গি বা পতঙ্গবাহিত রোগও চিন্তার বিষয় হয় দাঁড়ায় । সেদিকে নজরদারি চলবে । আমি কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছি যাতে থানাগুলো ভেক্টর পরিস্থিতি নজরদারি করে । বরোগুলো তাদের এলাকার থানাগুলিকে বলবে । যাতে সামনে বা আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি, জঞ্জাল এসব পরিষ্কার রাখে । পাশাপশি সরকারি বিভিন্ন আবাসন আছে । সেখানে জঞ্জাল সাফাই বিষয় নজর দেওয়া হবে । বর্ষায় বিপজ্জনক বাড়িগুলি নিয়ে নজরদারি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । বর্ষা মোকাবিলায় দফায় দফায় এই সমন্বয়েই কাজ করবে প্রতিটি বরো ।

এদিনের বৈঠকে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন যেমন, শাম্মি জাহান, নিজামুদ্দিন সামস্, সৌরভ চক্রবর্তী, ষষ্ঠী দাস, নিবেদিত শর্মা । তাঁদের হাজির থাকা প্রসঙ্গে প্রশাসক পাণ্ডে জানিয়েছেন, আগে থেকে চিঠি দেওয়া হয় গিয়েছিল । তাই অনেকেই এসেছেন ।

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KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
PRE MONSOON MEETING AT KMC
FIRHAD HAKIM AT KMC MEETING
কলকাতা পুরনিগমেপ বৈঠকে ফিরহাদ
FIRHAD AT KMC MEETING

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