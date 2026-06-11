বিধায়ক হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক-বর্ষা বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম
কলকাতা পুর প্রশাসনের বৈঠকে যোগ দিলেন বিধায়ক ববি হাকিম ৷ নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের কাজ সম্পর্কে কথা বলতেই উপস্থিতি, জানালেন প্রাক্তন মেয়র ৷
Published : June 11, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 11 জুন: পুর প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত হলেন বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম ৷ মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কলকাতা বন্দরের বিধায়ক হিসেবে বুধবার বৈঠকে যোগ দেন ৷
বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর কর্পোরেশনে কমিশনারকে স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় । তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই প্রাক্তন মেয়র হাজির হন পুর প্রশাসনিক বৈঠকে । তবে ফিরহাদ উপস্থিত হলেও এই বৈঠকে হাজির ছিলেন না বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । ছিলেন না অর্থ মন্ত্রী রাসবিহারী বিধানসভার বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত ।
অবশ্য ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে আসতে না-পারলেও প্রতিনিধি হিসেবে নিতাই চন্দ্র সিলকে পাঠিয়েছিলেন ।
রাজ্যের পালা বদলে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনের সঙ্গে বোর্ডের সঙ্গে সংঘাত দেখা যাওয়ায় শেষমেষ মেয়র ইস্তফা দিলে বোর্ড ভেঙে যায় । যাঁর সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই সেই কমিশনারকেই প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । এদিন ফিরহাদ ও স্মিতা পাণ্ডেকে দেখা গেল একই মঞ্চে ।
ফিরহাদ হাকিমের কথায়, "বেশ কিছু পরামর্শ ছিল বিধায়ক হিসেবে সেটাই দিতে এসেছি । জমা জল সংক্রান্ত আমার বিধানসভা এলাকায় কাজ সম্পর্কে বলেছি । দেখা যাক আগামী দিনে কী হয় ।"
এদিন প্রশাসক ও কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ছে । আমাদের বেশ কিছু নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়ছে নতুন যেগুলো এবার পরীক্ষায় বসার মতো । অর্থাৎ বর্ষায় কেমন কী কাজ করে দেখা যাবে । বেশ কিছু জায়গায় পোর্টেবল পাম্প দিয়েই চালাতে হবে । আরও বেশ কিছু পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছে । সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার কথা জানিয়েছি ।"
তিনি আরও বলেন, "বর্ষায় জল জমা শুধু নয়, ডেঙ্গি বা পতঙ্গবাহিত রোগও চিন্তার বিষয় হয় দাঁড়ায় । সেদিকে নজরদারি চলবে । আমি কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছি যাতে থানাগুলো ভেক্টর পরিস্থিতি নজরদারি করে । বরোগুলো তাদের এলাকার থানাগুলিকে বলবে । যাতে সামনে বা আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি, জঞ্জাল এসব পরিষ্কার রাখে । পাশাপশি সরকারি বিভিন্ন আবাসন আছে । সেখানে জঞ্জাল সাফাই বিষয় নজর দেওয়া হবে । বর্ষায় বিপজ্জনক বাড়িগুলি নিয়ে নজরদারি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । বর্ষা মোকাবিলায় দফায় দফায় এই সমন্বয়েই কাজ করবে প্রতিটি বরো ।
এদিনের বৈঠকে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন যেমন, শাম্মি জাহান, নিজামুদ্দিন সামস্, সৌরভ চক্রবর্তী, ষষ্ঠী দাস, নিবেদিত শর্মা । তাঁদের হাজির থাকা প্রসঙ্গে প্রশাসক পাণ্ডে জানিয়েছেন, আগে থেকে চিঠি দেওয়া হয় গিয়েছিল । তাই অনেকেই এসেছেন ।