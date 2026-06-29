সকালে গ্রেফতার, দুপুরে জামিন ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ শামস ইকবালের
যে ব্যবসায়ী আদালতে অভিযোগ করেছিলেন, তিনি নিজে গিয়ে অভিযোগ তুলে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
Published : June 29, 2026 at 5:13 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: সকালে গ্রেফতার । আর তার আট ঘণ্টার মধ্যেই একইদিনে জামিন পেয়ে গেলেন ফিরহাদ হাকিম ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবাল । আদালতে ব্যবসায়ী নিজে গিয়ে অভিযোগ তুলে নিয়েছেন ৷ তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঘটনাটি মিটমাট করে নেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে কলকাতা পুরনিগমের 134 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবাল ওরফে অনিলকে একবালপুর থেকে রবিবার রাতে আটক করা হয় ৷ পরে গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ এরপর তাঁকে প্রাথমিকভাবে জেরা করার পর আলিপুর পুলিশ আদালতে তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু পুলিশ যখন শামস ইকবালকে প্রিজেন ভ্যানে তোলে, সেসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তি বাইকে চেপে গাড়িটিকে ধাওয়া করে ৷ কার্যত তারা আলিপুর আদালত পর্যন্ত প্রিজন ভ্যানের সঙ্গে যায় ৷ যাতে সংবাদমাধ্যমে শামসের কোনও ছবি না ওঠে তার সবরকম চেষ্টা করে তারা ৷
এরপর এদিন দুপুর নাগাদ শামস ইকবালকে আলিপুর পুলিশ আদালতে তোলা হয় ৷ তখন ওই ব্যবসায়ী আলিপুর পুলিশ আদালতে গিয়ে নিজের অভিযোগ তুলে নেন ৷ সেই সময়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান বিচারক । তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কি অভিযোগ তুলে নিতে চান ? অভিযোগকারী জানান, হ্যাঁ তিনি অভিযোগ তুলে নিতে চান । আর তারপরেই বিকেল চারটের দিকে আলিপুর পুলিশ আদালত থেকে শামস ইকবালের জামিন হয়ে যায় ।
ব্যবসায়ীর করা অভিযোগ অনুযায়ী, 2023 সালের জুন মাস থেকে শামস ইকবালের লোকেরা একযোগে অভিযোগকারীর কাছ থেকে এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা চালানোর নামে প্রায় 70 লক্ষ টাকা তোলাবাজি করে । অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করা হয় । এতেও হেনস্তা শেষ হয়নি বলে দাবি অভিযোগকারীর ।
তাঁর আরও অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পরেও আরও মোটা অঙ্কের টাকা তোলার দাবিতে তাঁকে বারবার হুমকি দেওয়া হয় । এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র, বিশেষ করে রিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল বলেও এফআইআরে উল্লেখ করেন তিনি । এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ । তদন্তের অগ্রগতির পর রবিবার রাতে শামস ইকবাল ওরফে অনিলকে আটক ও সোমবার সকালে গ্রেফতার করা হয় । তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজই তাঁর জামিন হয়ে গেল । সাম্প্রতিক সময়ে এমন ঘটনা দেখা যায়নি ৷