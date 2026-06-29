তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, গ্রেফতার ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর

তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, গ্রেফতার ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর
মেটিয়াবুরুজের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি ৷ অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে ।
Published : June 29, 2026 at 11:39 AM IST
কলকাতা, 29 জুন: গ্রেফতার আরও এক কাউন্সিলর, যিনি প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠ বলে খবর ৷ তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির মামলায় গ্রেফতার করা হয় কলকাতা পুরনিগমের 134 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামস ইকবাল ওরফে অনিলকে । রবিবার রাতে গার্ডেন রিচ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ বর্তমানে ইকবালপুর থানার লকআপে রয়েছেন তিনি । সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, গার্ডেন রিচ থানায় 28 জুন 2026 তারিখে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 308(5), 351(2), 3(5) ধারার পাশাপাশি অস্ত্র আইনের 25 ও 27 ধারায় একটি মামলা রুজু হয় । অভিযোগকারী মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা 33 বছর বয়সী মহম্মদ শাদাব । তাঁর অভিযোগে, শামস ইকবাল ওরফে অনিল ছাড়াও মহম্মদ ফারাজ ওরফে বুন, ফিরোজ কুরেশি ওরফে চুড়ি ফিরোজ এবং তাঁদের আরও কয়েকজন সহযোগীর নাম রয়েছে ।
অভিযোগ অনুযায়ী, 2023 সালের জুন মাস থেকে অভিযুক্তরা একযোগে অভিযোগকারীর কাছ থেকে এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা চালানোর নামে প্রায় 70 লক্ষ টাকা তোলাবাজি করে । অভিযোগ, অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করা হয় । এতেও শেষ হয়নি বলে দাবি অভিযোগকারীর ।
তাঁর আরও অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পরেও আরও মোটা অঙ্কের তোলার দাবিতে তাঁকে বারবার হুমকি দেওয়া হয় । এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র, বিশেষ করে রিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল বলেও এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে গার্ডেন রিচ থানার পুলিশ । তদন্তের অগ্রগতির পর রবিবার রাতে 134 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামস ইকবাল ওরফে অনিলকে গ্রেফতার করা হয় । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত এগোবে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী আধিকারিক ।