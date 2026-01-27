কদম গাছের মগডালে যুবক, অনেক চেষ্টার পর মদের লোভ দেখিয়ে নামাল দমকল !

কদম গাছের মগডালে যুবক, অনেক চেষ্টার পর মদের লোভ দেখিয়ে নামাল দমকল !
রাত 12 টার আগে না-নামার পণ করেছিলেন যুবক ৷ উদ্ধারের জন্য গাছে উঠতে গেলে লাঠি হাতে ভয় দেখাচ্ছিলেন দমকল কর্মীদের ৷
Published : January 27, 2026 at 5:56 PM IST
শান্তিপুর, 27 জানুয়ারি: সাতসকালে কদম ফুল গাছের মগডালে উঠে বসলেন এক যুবক ৷ আর গাছের উপর থেকে চিৎকার করে একটাই কথা তাঁর, 'রাত বারোটার আগে নামব না ৷' দমকল কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে, লাঠি হাতে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ পরে মদের বোতল দেওয়ার প্রলোভন দেখালে নিজেই নেমে আসেন ওই যুবক ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরের উদয়পুর এলাকায় ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎই চিৎকার শুনতে পান তাঁরা ৷ লোকজন বাইরে বেরিয়ে দেখেন, এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলের বাইরে থাকা প্রকাণ্ড কদমফুল গাছের মগডালে উঠে বসে আছেন এক যুবক ৷ আর তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরো রয়েছে ৷ সেটিতে পেরেক লাগানো ছিল বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷ ওই যুবককে নেমে আসতে বলা হলে তাঁর একটাই কথা, রাত 12টার আগে গাছ থেকে নামবেন না ৷
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয়রা শান্তিপুর দমকল স্টেশনে খবর দেন ৷ দমকল কর্মীরা গাছে উঠে ওই যুবককে নামানোর চেষ্টা করেন ৷ তবে, ওই যুবক একটাই কথা বলতে থাকেন, রাত 12টার আগে নামবেন না ৷ আর তাঁকে গাছে উঠে নামানোর চেষ্টা করা হলে, পেরেক লাগানো কাঠ হাতে ভয় দেখাতে থাকেন দমকল কর্মীদের ৷ দমকলের তরফে জানানো হয়, ওই যুবক যেখানে উঠেছিলেন, সেখানে উঠে তাঁকে নামানো সম্ভব ছিল না ৷ যদি না-তিনি নিজে নেমে আসেন ৷
এই পরিস্থিতিতে দমকল কর্মীরা নানানভাবে ওই যুবককে ভোলানোর চেষ্টা করেন ৷ তখনই দমকলের এক কর্মী মজার ছলেই বলে ওঠেন, "তুমি নেমে আসো, তাহলে তোমাকে মদের বোতল দেব ৷" স্থানীয়দের দাবি, দমকল কর্মীর ওই এক কথাতেই কাজ হয় ৷ নিজে থেকেই ওই যুবক নেমে আসেন ৷ তবে, ওই যুবক নেমে আসার পর সবাইকে গালিগালাজ করতে থাকেন বলে অভিযোগ ৷
গাছ থেকে নামানোর পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও, কোনও প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর তিনি দিতে পারেনি ৷ দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ এরপর তাঁকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷ পরে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে যুবক সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় ৷
দমকলের ওসি সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, "ছেলেটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই মনে হচ্ছে ৷ অনেক চেষ্টা করেছি আমরা ৷ গাছে উঠতে গেলে ভয় দেখাচ্ছে ৷ ওঁর হাতে একটা কাঠের টুকরো আছে ৷ সেটাতে আবার পেরেক লাগানো রয়েছে ৷ তাই উঠতেও পারছে না আমাদের লোকজন ৷ মেরে দিতে পারে ৷ অনেক রকম কথা বলে বুঝিয়ে নামানো হয়েছে ৷ নিজে থেকে না-নামলে, কিছু করা যাচ্ছিল না ৷"
এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হরিশঙ্কর ঘোষ বলেন, "এর আগে ওই যুবককে আমরা বিভিন্ন খাবারের লোভ দেখাই ৷ কিন্তু, তাতে নামতে রাজি হয়নি ৷ অবশেষে দমকল বাহিনীর এক কর্মী তাঁকে মদের লোভ দেখায়, তখন গাছ থেকে নেমে পড়ে ৷"